Του Δημήτρη Διατσίδη

Το Phillip Island πρόκειται να αναδείξει ποιος θα διεκδικήσει τον τίτλο και ποιος θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του καθώς ξεκινά η τελευταία περίοδος της σεζόν.

Μετά από ένα κομβικό Σαββατοκύριακο στο Motegi, η διαφορά βαθμών στην κορυφή μειώνεται τώρα σε μόλις 10 βαθμούς, κατευθυνόμαστε στο Phillip Island για το Grand Prix της Qatar Airways Australian Motorcycle.

Ένα τέλειο διπλό από τον πρωταθλητή Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) συνδυάστηκε με ένα Σαββατοκύριακο που άντεχε την πίεση από τον Jorge Martin (Prima Pramac Racing) για να φέρει τους δύο πιο κοντά από ό,τι ήταν εδώ και αρκετό καιρό στη βαθμολογία, και αυτό το 1-2 στο Grand Prix σημαίνει επίσης ότι η διαφορά του Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) και του Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP™) δεν ξεπερνιέται εύκολα.

Η τελευταία προσπάθεια για τον Bastianini και τον Marquez για το 2024 θα γίνει σε ένα μέρος θρύλων και καθώς η πίστα φιλοξενεί το πρώτο Tissot Sprint μετά την αλλαγή χρονοδιαγράμματος λόγο καιρού πέρυσι. Ούτε ο Bagnaia ούτε ο Martin έχουν κερδίσει στο Phillip Island και τώρα έχουν την πολυτέλεια να χάσουν την πρώτη θέση – αλλά όχι να μείνουν πολύ πίσω.

Το ρεκόρ του Bastianini στην πίστα, με την καλύτερη θέση να είναι η 5η, δείχνει ότι μπορεί να αναζητά λιγότερο δραματικές αλλά εξίσου δύσκολες συνθήκες όπως το 2023 για να τον κρατήσει στο κυνηγητό. Ο Marquez, εν τω μεταξύ, έχει το καλύτερο ρεκόρ στην πίστα από όποιον θα αγωνιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε άλλη μια περίοδο με πολλές μάχες;

Τέσσερις νίκες, τρία ακόμη βάθρα και ένα σερί με pole positions, είναι μια απόδοση που ισοδυναμεί με τον Stoner και εγγυάται ότι ο Marquez θα μπορέσει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η καλύτερη δυνατή θέση θα είναι ο στόχος για πολλούς, ωστόσο, για κάποιους δεν χρειάζεται να σκεφτούν τους βαθμούς ή κάτι περισσότερο από τους αναβάτες που βρίσκονται μπροστά.

Πρώτος, ο εγχώριος ήρωας Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) καθώς ήταν στις μπροστινές θέσεις στο Motegi πριν μειώσει τον ρυθμό του ελαφρώς και μείνει στην πρώτη δεκάδα.

Έπειτα, ο συναθλητής του Brad Binder, που μπορεί να δώσει περισσότερα από ότι στην Ιαπωνία.

Αλλά κανένας αναβάτης δεν είναι πιο αποφασισμένος από τον Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), καθώς ο νεοφερμένος πήρε την πρώτη του pole position στο MotoGP™ και μετά βρέθηκε ακριβώς κοντά στο μπροστινό μέρος στο Motegi… πριν πέσει τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.

Υπάρχουν μερικά αξιοσημείωτα ρεκόρ στην πίστα: ο Maverick Viñales (Aprilia Racing) έχει βρει συχνά κάτι ξεχωριστό στο νησί και ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πως θα κινείται σε μια διαφορετική διάταξη μετά την πίστα δυνατού φρεναρίσματος στο Motegi.

Η Ducati, όπως πάντα, θα έχει επίσης κρίσιμες αναμετρήσεις: ο Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing) θα θέλει να έχει μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και του συναθλητή του Fabio Di Giannantonio, όπως επίσης και του Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™) που θα θέλει να επιστρέψει στη μάχη μετά την εκτέλεση της ποινής του μεγαλύτερου γύρου που δόθηκε για τη σύγκρουση με τον Joan Mir (Repsol Honda Team) στο Motegi.

ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕΛΙΔΑ

Ο Μir είναι αυτός που θα θέλει να κάνει μια καλή επίδοση καθώς άλλος ένας Γύρος αυτό το Σαββατοκύριακο είναι σημαντικός για την Honda, ενώ ο συναθλητής του Luca Marini συνεχίζει να ανεβαίνει σταθερά και πήρε και άλλους βαθμούς.

Ο Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda LCR) επίσης θέλει περισσότερα, παρά τις μάχες με τον συναθλητή του Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) το Σάββατο.

Ο Zarco, εν τω μεταξύ, ήταν ο νικητής αυτής της απίστευτης αναμέτρησης στο νησί πέρυσι, και παρά το δράμα συνεχίζει να δείχνει αυτόν τον ρυθμό στη μάχη ανάμεσα στις Honda.

Προηγείται με οκτώ βαθμούς διαφορά μέχρι στιγμής.

Θέλοντας να αφήσουν τις μάχες πίσω, οι Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP™) και Augusto Fernandez (Red Bull GASGAS Tech3) θέλουν να προχωρήσουν και να κερδίσουν περισσότερους βαθμούς.

Ο Raul Fernandez (Trackhouse Racing) πιθανότατα θα έχει τον Lorenzo Savadori στο πλευρό του ξανά, καθώς περιμένουμε να μάθουμε αν θα αγωνιστεί ο Miguel Oliveira.

Έπειτα, υπάρχει ο Aleix Espargaro (Aprilia Racing), ο οποίος αναζητά περισσότερα για την τελευταία του εμφάνιση στο κλασικό Grand Prix, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς στην Ιαπωνία από τον συναθλητή του, αλλά δεν είχε αρκετό ρυθμό. Κάτι τέτοιο στο νησί θα ήταν μια καλή ένδειξη.

Με 10 βαθμούς μεταξύ δύο διεκδικητών, αλλά μια μαθηματική πιθανότητα για τέσσερις, το Phillip Island πιθανότατα θα αναδείξει ποιος θα είναι στην κορυφή αυτή τη σεζόν. Και όσο περιμέναμε να δούμε ένα Sprint στο νησί πριν από ένα χρόνο, τώρα είναι περισσότερος ο ενθουσιασμός. Αναμένουμε τους Αγώνες!

Τι θα συμβεί στο #AustralianGP

Η Πέμπτη μας φέρνει σε ετοιμότητα, με μια παρέλαση σε όλο το νησί από το San Remo μέχρι την πίστα.

Ο εγχώριος ήρωας Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) θα συνοδεύεται από τον συνάδελφό του αναβάτη του MotoGP™ Joan Mir (Repsol Honda Team) καθώς και από τους Αυστραλούς αναβάτες Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), Joel Kelso (BOE Motorsport) και Jacob Roulstone (Red Bull GASGAS Tech3).

Όλοι οι παραπάνω θα υποδεχθούν έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο: τον θρύλο του MotoGP™ Mick Doohan, στην 30ή επέτειο από τον πρώτο του τίτλο. Η εκδήλωση ξεκινά με συνεντεύξεις στη σκηνή στις 11 π.μ.

Η παρέλαση ξεκινά στις 11:30 π.μ., φτάνοντας στην πίστα γύρω στο μεσημέρι. Στη συνέχεια, ο Luca Marini (Repsol Honda Team) δίνει συνέντευξη στο podcast Last on the Brakes του MotoGP™ και μετά έρχεται η ώρα για τις Συνεντεύξεις Τύπου, οι οποίες παραμένουν μία ώρα αργότερα από τις τυπικές.

Η πρώτη είναι στις 17:00 τοπική ώρα με τους Jorge Martin (Prima Pramac Racing) και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), πριν από τον Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) και τον Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) που συνοδεύονται από τον τοπικό ήρωα Miller.

Αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχουν επίσης πολλά περισσότερα να συμβούν, με το πρωτάθλημα των ομάδων του MotoGP™ για την Ducati Lenovo και τη μάχη για τον τίτλο των Ανεξάρτητων αναβατών MotoGP™ καθώς ο Martin προηγείται με 81 βαθμούς μπροστά από τον Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP™).