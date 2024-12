Όταν οι Αμερικάνοι λένε don’t try this at home ή don’t do this at home εννοούν ότι αυτό που βλέπεις να κάνουν οι επαγγελματίες κάθε είδους στην τηλεόραση ή σε κάποιο σόου δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται και κρύβει κινδύνους.

Στην παρακάτω περίπτωση ήταν ο “επαγγελματίας” μοτοσυκλετιστής αστυνομικός αυτός που έκανε το λάθος να δοκιμάσει κάτι, που εκ του αποτελέσματος θα λέγαμε ότι δεν το είχε…

Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια του Palm Springs Festival of Lights Parade στο Palm Springs της Καλιφόρνια όταν ένας μοτοσυκλετιστής της αστυνομίας κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης δοκίμασε να κάνει σούζα και έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του.

Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει με αρκετή ταχύτητα επάνω στο πλήθος που παρακολουθούσε την επίδειξη από το πεζοδρόμιο τραυματίζοντας, ευτυχώς ελαφρά, 10 θεατές, δυστυχώς ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά.

Αξίζει εδώ αν σημειώσουμε ότι οι μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας, σε κάθε πολιτεία των Η.Π.Α. άλλα και στις Ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι και έμπειροι.

