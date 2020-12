Ακυρώθηκε ο περίφημος αγώνας του Isle of Man

Ένας από τους πλέον κλασικούς αγώνες μοτοσικλέτας, το TT Isle of Man ακυρώθηκε για το 2021.

Ο αγώνας ο οποίος γίνεται στους δημόσιους δρόμους του Isle of Man (νησί που βρίσκεται ανάμεσα σε Βρετανία και Ιρλανδία) αποτελεί έναν από τους πλέον εντυπωσιακούς στον κόσμο με τους αναβάτες να αναπτύσσουν ταχύτητες της τάξης των 300Km/h μια ανάσα μακριά από τοίχους και χαντάκια.

Ακύρωση λόγω Covid-19

Για το 2021 η οργανώτρια Manx αποφάσισε να ακυρώσει τον αγώνα λόγο του Covid-19, ωστόσο οι άνθρωποι της κυβέρνησης ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Μάιο του 2022. Το βασικό πρόβλημα της διοργάνωσης είναι πως βασίζεται σε εθελοντές από όλο τον κόσμο και εν μέσω πανδημίας είναι αδύνατον να ταξιδέψουν με ασφάλεια στο νησί.

Μιας και δεν θα έχουμε δράση από Isle of Man το 2021 ας πάρουμε μια γεύση από τον αγώνα. Επίσης, όποιος δεν έχει δει την ταινία TT3D: Closer to the Edge η οποία αναφέρεται στον συγκεκριμένο αγώνα με την αφήγηση να κάνει ο Jared Leto, καλό είναι να αφιερώσει λίγο χρόνο... είναι πραγματικά εντυπωσιακή!

Πάρτε μία γεύση για το τι σημαίνει Isle of Man