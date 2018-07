BMW C 400 X: Το οδηγούμε στην Ιταλία

του Νίκου Βιτσιλάκη, φωτογραφίες του Daniel Kraus

H BMW μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των μεσαίων maxi scooter και στόχος της είναι να σκαρφαλώσει με το καλημέρα στην κορυφή.

Το 400 Χ παρουσιάστηκε πέρυσι το φθινόπωρο στην έκθεση του Μιλάνου αλλά μην περιμένετε να το δείτε να κυκλοφορεί στους δρόμους πριν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι οι Γερμανοί θέλουν να είναι σίγουροι για το τελικό τους προϊόν, εξελίσσοντάς το διαρκώς εδώ και ένα σχεδόν χρόνο. Ένα στάδιο αυτής της εξέλιξης πέρασε και από τη χώρα μας μάλιστα, καθόσον οι εγχώριες συνθήκες (έντονο κυκλοφοριακό, γλιστεροί δρόμοι κλπ) είναι από τις δυσκολότερες που μπορείς να συναντήσεις σε προηγμένη χώρα της Ευρώπης και έπρεπε να μελετηθούν. Είχα την τύχη να είμαι ένας από τους δύο Έλληνες δημοσιογράφους που το οδήγησαν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας παρουσίασής του -στο Μιλάνο και πάλι- και ομολογώ ότι τελικά ισχύει αυτό που λένε “το καλό πράγμα αργεί να γίνει”. Οι Βαυαροί αποφάσισαν να μπουν σε μια κατηγορία που κάνει περί τις 40.000 πωλήσεις κάθε χρόνο και η οποία περιλαμβάνει ελάχιστα μέλη, με κυριότερα, σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, τα Kymco Xciting 400 και Yamaha X-Max 400.





Ήταν να γίνει η αρχή

Η BMW μπήκε στο χώρο των mega scooter το 2011 με τα C 600 Sport και C 650 CT, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να τα κάνει να γνωρίσουν την εμπορική επιτυχία που η ίδια επιθυμούσε. Στη δεύτερη γενιά τους (2016) βελτιώθηκαν σημαντικά και σε καίριους τομείς, αύξησαν σημαντικά τα μερίδιά τους στις διεθνείς αγορές, αλλά και πάλι οι πωλήσεις τους δεν είναι οι αναμενόμενες για τον Βαυαρό κατασκευαστή. Λογικό ήταν λοιπόν η επόμενη κίνηση να είναι περισσότερο στοχευμένη, η κατηγορία των premium scooter με κινητήρα 350-400cc γνωρίζει άνθηση και εκεί ακριβώς έπρεπε να “χτυπήσουν”. Και για να το κάνουν αυτό και έχοντας να αντιμετωπίσουν καταξιωμένα μοντέλα, σίγουρα θα φρόντιζαν έτσι ώστε το νέο “Χ” να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.







Εκεί που έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή είναι στο συνδυασμό οδηγικής συμπεριφοράς και ασφάλειας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι συγκεκριμένοι τομείς είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά στην κατηγορία. Αυτό δεν σημαίνει πως αμέλησαν τη δουλειά τους σε εργονομία (κάθε άλλο) και χρηστικότητα, όπου και εννοείται πως το 400 Χ στέκεται σε υψηλά επίπεδα. Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για ένα σύγχρονο scooter, σχεδιασμένο για να ελίσσεται στην πυκνή αστική κίνηση και να επιτρέπει γρήγορες, άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις στη ζούγκλα της πόλης. Ισχυρός μονοκύλινδρος κινητήρας, στιβαρό πλαίσιο, εξαιρετική εργονομία, βελούδινη μετάδοση (CVT) και στάνταρ τόσο το δικάναλο ABS όσο και το σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ASC), ενώ στον εξτρά εξοπλισμό τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ελκυστικά, ειδικά για τους απαιτητικούς.







Πέρα από το σύστημα φωτισμού LED που ανήκει στο στάνταρ εξοπλισμό, το νέο BMW C 400 X διαθέτει μία γκάμα συστημάτων συνδεσιμότητας, για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία. Στον προαιρετικό εξοπλισμό, για παράδειγμα, στον πίνακα οργάνων πολλαπλών λειτουργιών διατίθεται μία έγχρωμη οθόνη TFT 6,5 ιντσών. Σε συνδυασμό με ένα πολυδιακόπτη (Multi-Controller) με ενσωματωμένο έλεγχο των λειτουργιών, ο αναβάτης έχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες συνδεσιμότητας και του ίδιου του οχήματος, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από το δρόμο. Πέρα από το ότι έχει την άνεση να χρησιμοποιεί το κινητό του και να ακούει μουσική στην οδήγηση, επωφελείται και από ένα άκρως εύχρηστο -και ορατό σε κάθε καιρική συνθήκη- σύστημα πλοήγησης. Πολλοί θα εκτιμήσουν και τη δυνατότητα τοποθέτησης θερμαινόμενων γκριπ και σέλας, όπως επίσης και σχάρας με top case.





Nέος κινητήρας, νέο πλαίσιο

Ο κινητήρας των 350cc είναι τελείως καινούργιος και διαθέτει τετραβάλδιδη κεφαλή, έναν επικεφαλής εκκεντροφόρο, υγρό κάρτερ και τροφοδοσία μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού (BMS-E2). Καλύπτει τις προδιαγραφές του Euro4, είναι εξ ολοκλήρου σχεδιασμένος από τη BMW και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Loncin στην Κίνα, εκεί δηλαδή όπου συναρμολογείται το 400 Χ. Η απόδοσή του είναι 34 ίπποι και 35Νm ροπής, με τη λειτουργία του να είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να είναι μεστή σε ταχύτητες κάτω των 100 χλμ/ώρα, με την απόκριση του γκαζιού να αναδεικνύεται σαν ιδανική για μέσα στην πόλη. Τη μετάδοση έχει αναλάβει ένα κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων -και θεωρητικά άπειρων- σχέσεων (CVT), καθώς και ένα άκαμπτο ψαλίδι με καινοτόμο ρουλεμάν έδρασης, το οποίο ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και μεγιστοποιεί την άνεση. Το αυτόματο σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ASC) ανήκει στο στάνταρ εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στην επιτάχυνση, ειδικά σε ολισθηρό οδόστρωμα.







Στον τομέα του πλαισίου, το νέο C χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερα στιβαρό σωληνωτό σκελετό από ατσάλι. Η σχεδίασή του επιτρέπει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από την άνετη μονοκόμματη σέλα, με δύο εσωτερικά διαμερίσματα και σύστημα Flexcase στο πίσω, που αυξομειώνει τις διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, φιλοξενεί δύο κράνη (το ένα full face) και κάποια ακόμα αντικείμενα. Η ανάρτηση αποτελείται από τηλεσκοπικό πιρούνι με καλάμια διαμέτρου 35mm και δύο αμορτισέρ με ρυθμιζόμενα ελατήρια πίσω, με τη ρύθμισή της να συνδυάζει σπορ συμπεριφορά και υψηλά επίπεδα άνεσης. Τα φρένα ανήκουν στη ByBre και απαρτίζονται από τρία δισκόφρενα των 265mm, με τα δύο μπροστινά να διαθέτουν πλευστές τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες! Το δικάναλο ABS ανήκει επίσης στο βασικό εξοπλισμό και προέρχεται από την Continental. Οι αλουμινένιοι τροχοί έχουν διαστάσεις 14” πίσω - 15” μπροστά και χρησιμοποιούν λάστιχα της Pirelli διαστάσεων 150/70 και 120/70 αντίστοιχα.





Η οδηγική επαφή

Όπως κάνει σε όλες τις παρουσιάσεις των νέων της μοντέλων, η BMW σου παραδίδει το κλειδί, σου εξηγεί πως δουλεύει το σύστημα πλοήγησης και ..άντε γεια. Ότι το καλύτερο δηλαδή, να χαράξεις τη δική σου διαδρομή, να σταματάς όπου θέλεις και να συνεχίζεις όταν θέλεις. Ξεκινώντας, η πρώτη εντύπωση είναι πως καβαλάς scooter μικρότερων διαστάσεων, πολύ ευέλικτη κατασκευή με άψογη θέση οδήγησης και σπορ τάσεις να γεννιούνται κάθε στιγμή. Ο κινητήρας κροταλίζει χαμηλά και ανεβάζει στροφές χωρίς ίχνος κραδασμού, προσφέροντας τις επιταχύνσεις που θέλεις τη στιγμή που τις θέλεις. Η συνεργασία πλαισίου και ανάρτησης ακροβατεί με απόλυτη επιτυχία ανάμεσα σε σπορ συμπεριφορά και άνεση, κοινώς είναι αυτή που σε εντυπωσιάζει όσο περνά η ώρα. Δεν βγήκα σε εθνική οδό για πολύ, ίσα που πρόλαβα να δώ ένδειξη 150 χλμ/ώρα στην όμορφη οθόνη TFT, καθόσον επέλεξα να κινηθώ σε επαρχιακούς δρόμους. Έτσι κι αλλιώς, ο κινητήρας των 34 ίππων δουλεύει καλύτερα σε χαμηλές και μεσαίες στροφές, εκεί δηλαδή που θα ξοδέψει το 90% της ζωής του.







Αν μου επιτραπεί μια σύγκριση, είναι πιο αποδοτικός από αυτόν του Χ-Max 400 σε όλο το εύρος λειτουργίας του και “χάνει” σε σχέση με αυτόν του Xciting 400 στις υψηλές στροφές. Μετά από σχεδόν 80 χιλιόμετρα οδήγησης, μόνο θετικά σχόλια έχω να πω για το 400 Χ, που σε τομείς όπως η εργονομία, η θέση οδήγησης και η οδική συμπεριφορά κυριολεκτικά τα πάει περίφημα. Ένσταση μικρής μορφής θα υποβάλω για τη λειτουργία των φρένων σε ταχύτητες άνω των 100 χλμ/ώρα, όπου απαιτούν πολλή δύναμη για να αποδώσουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση -και με τη βοήθεια του σωστά ρυθμισμένου ABS και των ειδικά για το μοντέλο σχεδιασμένων ελαστικών της Pirelli- παίρνουν άριστα, όχι τόσο σε αίσθηση όσο σε αποτελεσματικότητα. Για το σύστημα ελέγχου ευστάθειας δεν μπορώ να εκφράσω άποψη απλά και μόνο γιατί ποτέ δεν χρειάστηκε να επέμβει. Οι ιταλικοί δρόμοι διαφέρουν πολύ από τους δικούς μας, οπότε επιφυλάσσομαι να το “τεστάρω” όταν με το καλό παραλάβω ένα 400 Χ για πλήρη δοκιμή εντός συνόρων.





Τιμή και άφιξη

Στα 6.950€ έχει καθοριστεί η τιμή του νέου Χ στη χώρα μας, μόνο που θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τον Οκτώβριο για την αγορά του, καθόσον για τότε προβλέπεται η άφιξή του. Με δεδομένο ότι έχει να αντιμετωπίσει λίγα μοντέλα στην κατηγορία και το γεγονός ότι η τιμή του είναι λίαν ανταγωνιστική (Χcting στα 6.300€, X-Max στα 7.300€), σίγουρα προβλέπεται μια καλή εμπορική πορεία για το γερμανικό μοντέλο. Από τα τέλη του καλοκαιριού έρχεται και το νέο Xciting S με πλούσιο εξοπλισμό (Noodoe, traction control), οπότε η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον. Το πλέον σίγουρο είναι πως η κατηγορία θα αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της και πως η BMW θα είναι ένας δυνατός παίκτης στις πωλήσεις. Αμφιβάλλει κανείς γι αυτό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και για να ..ακούσετε τον ήχο του κινητήρα, κάντε κλικ εδώ





Βασικά χαρακτηριστικά BMW C 400 X

- Mονοκύλινδρος κινητήρας 350 cc με έμφαση στη ροπή

- Ιδιαίτερα συμπαγείς διαστάσεις κινητήρα, λίπανση υγρού κάρτερ

- 34 hp στις 7.500 rpm και 35 Nm στις 6.000 rpm

- Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου, ψηφιακός έλεγχος κινητήρα

- Στιβαρό, σωληνωτό πλαίσιο από ατσάλι

- Πίσω ψαλίδι με μεγάλη στρεπτική ακαμψία και καινοτόμα ρουλεμάν έδρασης για ελαχιστοποίηση των κραδασμών

- Τηλεσκοπικό πιρούνι και δύο αμορτισέρ με μεγάλες διαδρομές

- Στάνταρ σύστημα ASC

- Φρένα με στάνταρ ABS

- Στάνταρ τεχνολογία LED στα φώτα

- Πίνακας οργάνων πολλαπλών λειτουργιών με προαιρετική έγχρωμη οθόνη TFT 6,5 ιντσών

- Προηγμένη εργονομία

- Άνετοι αποθηκευτικοί χώροι με δύο διαμερίσματα Flexcase

- Προαιρετικός εξοπλισμός: Θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, οθόνη TFT, BMW Connectivity, σχάρα, top case