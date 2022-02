Η Pirelli γιορτάζει 150 χρόνια στην κορυφή

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος



Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω και πάμε στον Ιανουάριο του πολύ μακρινού 1872. Πριν από 150 χρόνια στο Μιλάνο Η Pirelli προμηθεύει με ελαστικά την Formula 1 και το WSBK.της Ιταλίας έμελλε να ιδρυθεί μια εταιρεία η οποία θα καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής και μετακίνησής μας με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Ο Giovanni Battista Pirelli ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας και η Pirelli από το 1901 ξεκίνησε να κατασκευάζει ελαστικά για αγωνιστικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Στο πέρασμα των χρόνων η Pirelli προχώρησε σε μοναδικές καινοτομίες, ενεπλάκη σε αγώνες και γιγαντώθηκε φτάνοντας να είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κόσμο των μετακινήσεων. Η Pirelli γιόρτασε τα 150 χρόνια ζωής της με ένα σπουδαίο γεγονός στο Piccolo Teatro του Μιλάνου. Εκεί, ο CEO της εταιρείας, Marco Tronchetti Provera, ανάλυσε το παρόν και το μέλλον της φίρμας η οποία πρωταγωνιστεί στον κόσμο των ελαστικών τόσο στις μοτοσικλέτες όσο και στα αυτοκίνητα.

Το 2021 η Pirelli παρουσίασε τη νέα σειρά των Diablo Rosso IV και Diablo Rossi Corsa IV. Πρόκειται για τηΗ Pirelli έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια Diablo Rosso τα τελευταία 13 χρόνια. σπορ σειρά ελαστικών της φίρμας η οποία έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας καθώς ταιριάζει πολύ τόσο στα κλιματικά χαρακτηριστικά, όσο και στους δρόμους χαμηλής πρόσφυσης που έχουμε. Η Pirelli επίσης ανακοίνωσε τον ερχομό του νέου αγωνιστικού ελαστικού Diablo Superbike το οποίο είναι ιδανικό για track days και αγώνες.

Για να γιορτάσει τα 150 χρόνια ζωής της η Pirelli δημιούργησε μια καμπάνια με τίτλο "Power Is Nothing Without Control". Η καμπάνια θα παίξει στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και στα social media, ενώ θα χωρίζεται σε κατηγορίες όπως Έρευνα και Ανάπτυξη, Βιωσιμότητα, Αθλητικός, Τέχνη και Κουλτούρα.

Το 2022 η Pirelli είναι ο χορηγός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Supersport 300 που θα αγωνιστεί ο Έλληνας αναβάτης Γιάννης Περιστεράς. Τα ελαστικά της Pirelli θα τα βρείτε στο κατάστημα Peristeras Tyres.

Βίντεο από την εκδήλωση της Pirelli για τα 150 χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με το νούμερο 81 στο WSSP300 ο Περιστεράς

Επισημοποιήθηκε η συμφωνία ProGP και Περιστερά για το 2022