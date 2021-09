Κοιτάζει το μέλλον μέσα από το παρελθόν η Royal Enfield

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Το 2008 η Royal Enfield παρουσίασε τη σειρά Classic στα 350 και 500 κ.εκ. Η σειρά γνώρισε μεγάλη Το Model G2 του 1948 ήταν η πρώτη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε πίσω ανάρτηση!επιτυχία καθώς συνδύαζε τη νοσταλγία του Model G2 του 1948 με τις σύγχρονες μηχανολογικές λύσεις της εποχής.

Δεκατρία χρόνια μετά η Royal Enfield αποφάσισε να κοιτάξει ξανά τη συγκεκριμένη κατηγορία και μας παρουσίασε το εξαιρετικό Classic 350. Το νέο κλασικό μοντέλο της ινδικής φίρμας είναι εξοπλισμένο με τον γνωστό μονοκύλινδρο κινητήρα του Meteor ο οποίος αποδίδει 20,2 ίππους και 27Nm ροπής. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι πέντε σχέσεων, ενώ διαθέτει και αντικραδασμικό άξονα για μείωση των κραδασμών.

Είναι διαθέσιμο στην Ινδία, αναμένεται και στην Ευρώπη σύντομα

Το πλαίσιο είναι επανασχεδιασμένο για άνετη οδήγηση και σταθερότητα, ενώ και οι αναρτήσεις είναι Το Classic είναι διαθέσιμο σε πέντε εκδόσεις και 11 χρωματικές επιλογές!ρυθμισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν καλή συμπεριφορά και άνεση. Στον εξοπλισμό συναντάμε πολύ άνετη σέλα με πλούσιο αφρώδες, USB θύρα φόρτισης smartphone και LCD οθόνη πληροφοριών.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό ο αναβάτης έχει να επιλέξει το σύστημα πλοήγησης Tripper της Royal Enfield όπως και μοναδικά αξεσουάρ από τη σειρά Make It Your Own Classic 350. Η τιμή του μοντέλου στην Ινδία είναι στα 2.150€ και για την ώρα είναι διαθέσιμο μόνο στη χώρα της Ασίας. Είναι βέβαιο όμως ότι σύντομα θα ταξιδέψει και προς την Ευρώπη.

Το βίντεο παρουσίασης του μοντέλου.

