MotoGP: Αυξάνονται οι πιθανότητες ο Marc Marquez να οδηγήσει στο Misano

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο Marc Marquez, στη διάρκεια του Grand Prix της Αυστρίας, επισκέφτηκε το γκαράζ της Repsol Honda και Μπορεί να δούμε ακόμα και μέσα στο 2022 τον Marquez να αγωνίζεται.έγινε αποδεκτός με ενθουσιασμό. Ο Ισπανός είχε δηλώσει τότε ότι περιμένει μια τελευταία εξέταση από τους γιατρούς για να περάσει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και της επιστροφής του στη δράση.

Πριν από δύο ημέρες ο Marquez επισκέφτηκε το νοσοκομείο Ruber Internacional Hospital στη Μαδρίτη προκειμένου να συναντηθεί με την ομάδα γιατρών που τον παρακολουθεί και αποτελείται από τους Dr Joaquin Sanchez Sotelo, Dr Samuel Antuna και Dr Angel Cotorro. Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν μια εξαιρετική εξέλιξη στην αποθεραπεία του χεριού του με αποτέλεσμα οι γιατροί να του επιτρέψουν να εντατικοποιήσει το πρόγραμμα προπόνησης και να προσθέσει περισσότερα βάρη.

Luz verde para intensificar la recuperación. Gracias Joaquin, Samuel, Ignacio y Angel por mantenerme calmado durante estos 3 meses🙏🏼

Green light to intensify the recovery.

Thank you Joaquin, Samuel, Ignacio, and Angel, for keeping me calm during these three months🙏🏼#MM93 #rehab pic.twitter.com/9K1DAzuBEq