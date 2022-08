MotoGP Μ. Βρετανία: Άπιαστος ο Zarco πήρε την pole με ρεκόρ στο Silverstone

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Silverstone της Μ. Βρετανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP τα είχαν όλα! Ρεκόρ πίστας, αουτσάιντερ να επικρατούν, τραυματισμούς και εκπλήξεις. Η μάχη για την pole position δόθηκε μεταξύ έξι αναβατών, ωστόσο ένας Γάλλος με Ducati ήταν εκείνος που επικράτησε. Ο Johann Zarco κατάφερε με μια απίθανη τελευταία προσπάθεια να κερδίσει την πρώτη θέση σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ πίστας με 1:57.767. Όλο το τριήμερο ο Zarco ήταν δυνατός και την Κυριακή αναμένεται να κάνει τη ζωή δύσκολη στους αντιπάλους του.

