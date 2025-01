του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Alessandro Botturi της ομάδας Ténéré Yamaha Rally Team, σε συνεργασία με την Riders for Health (υποστηριζόμενη από την Two Wheels for Life), πέρασε σαν αστραπή μέσα από τους αμμόλοφους και κατέκτησε τη νίκη στην 6η ΕΔ του Africa Eco Race 2025, ανοίγοντας τη διαφορά στην κορυφή της γενικής κατάταξης κατά 15 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, καθώς η δεύτερη φάση του ράλι ξεκίνησε στην Μαυριτανία.

Μετά από δύο δύσκολες ΕΔ όπου αντιμετώπισε πυρετό και ένα λάθος πλοήγησης που του κόστισε πάνω από μία ώρα στην 5η ΕΔ, ο Botturi εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ημέρα ξεκούρασης στην Ντάχλα για να ανακάμψει και να επιστρέψει δυνατός στην 6η ΕΔ. Καθώς ο Africa Eco Race (AER) εισήλθε στη δεύτερη φάση του Αγώνα, ο 48χρονος Ιταλός βρισκόταν πίσω από τον Jacopo Cerutti, ο οποίος είχε κάνει το ίδιο λάθος πλοήγησης στην προηγούμενη ΕΔ, με μόλις 1λεπτό και 30 δευτ. διαφορά, σε μία επική μάχη για τη νίκη, όπου η πρωτοπορία άλλαζε χέρια κάθε μέρα, χωρίς κανένας από τους δύο να μπορεί να ανοίξει απόσταση μεγαλύτερη των τριών λεπτών από τον άλλο.

Η δράση της Δευτέρας ξεκίνησε με 394 χιλιόμετρα απλής διαδρομής, διασχίζοντας τα σύνορα της Μαυριτανίας από το φυλάκιο Γκεργκεράτ και οδηγώντας στην Ειδική Διαδρομή των 172 χλμ. Η πλοήγηση ήταν καθοριστική στις αχανείς εκτάσεις της ερήμου, καθώς οι αναβάτες περνούσαν από το θρυλικό Banc d’Arguin πριν συνεχίσουν τα 172 χλμ. μέχρι το καταφύγιο στην πόλη Benichab.

Αποφασισμένος να επανέλθει μετά την 37η θέση στην 5η ΕΔ, ο έμπειρος Ιταλός, έχοντας αναρρώσει πλήρως, έδωσε μία “κλασική” εμφάνιση και χόρεψε μέσα στην άμμο της Σαχάρας πάνω στην Ténéré World Raid GYTR, κατακτώντας την τρίτη του νίκη στην φετινή διοργάνωση. Ξεκινώντας πιο πίσω στην κατάταξη, ο Botturi, ο οποίος λατρεύει να αγωνίζεται στους αμμόλοφους, άνοιξε τέρμα το γκάζι από την αρχή, κλείνοντας τη διαφορά και προσπερνώντας αρκετούς από τους αναβάτες που ήταν μπροστά του, ολοκληρώνοντας την ειδική σε 1 ώρα, 31 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.

Η νίκη αυτή, εκτός από το γεγονός ότι έφερε τον Botturi και πάλι στην κορυφή της γενικής κατάταξης, έδωσε επίσης το τελικό χτύπημα στον Cerutti, ο οποίος αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα 30 χλμ πριν το τέλος της ειδικής και έχασε κρίσιμο χρόνο. Έτσι, ο Botturi πλέον απολαμβάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στον Αγώνα, με την υπόθεση του τίτλου να παραμένει ανοιχτή σε μία σφοδρή μονομαχία με τον Cerutti, με τους δύο να έχουν πλέον μία διαφορά 1 ώρας και 30 λεπτών από τον τρίτο αναβάτη, ενώ απομένουν 6 ΕΔ για να κριθεί ο νικητής.

Ακολουθεί μία από τις πιο σφοδρές και απαιτητικές ειδικές του rally, καθώς το καταφύγιο μεταφέρεται στο ορεινό πέρασμα Amodjar, στην καρδιά της ερήμου. Γιγάντιοι αμμόλοφοι και ακραία ζέστη περιμένουν τους αναβάτες, οι οποίοι θα καλύψουν 468 χλμ την Τρίτη. Λόγω έλλειψης ορατών σημείων αναφοράς, η πλοήγηση θα είναι ξανά κρίσιμη. Η απαιτητική φύση της 392 χλμ ειδικής καθιστά την 7η ΕΔ μία από τις πιο καθοριστικές του φετινού AER, και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού νικητή.

Alessandro Botturi – 1η Θέση Γενικής Κατάταξης – 22h30m55s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Η σημερινή ήταν μια πολύ σημαντική Ειδική Διαδρομή. Μετά την ημέρα ξεκούρασης, ένιωσα ότι ήμουν και πάλι στην καλύτερη μου κατάσταση και μπόρεσα να πιέσω πολύ δυνατά την Ténéré World Raid GYTR και να καλύψω το χρόνο από τους αναβάτες μπροστά μου. Είχα ήδη πλησιάσει τον Cerutti, αλλά εκείνος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα προς το τέλος της ειδικής, κάτι που μου έδωσε την ευκαιρία να ανοίξω μία καλή διαφορά στην γενική κατάταξη. Τώρα είμαστε στην πραγματική έρημο, οπότε κάθε μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθος στην πλοήγηση και να χάσεις πολύ χρόνο. Είναι ωραίο να είμαι στην κορυφή, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, και πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος, γιατί τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα».

Marc Bourgeois

Τénéré Yamaha Rally Team – Διευθυντής Ομάδας

«Μετά την ημέρα ξεκούρασης, η είσοδος στη Μαυριτανία είναι πάντα μία περιπέτεια, καθώς είναι η αληθινή έρημος, με τεράστιες ανοιχτές εκτάσεις και την ατελείωτη φύση των αμμόλοφων που καθιστά την πλοήγηση ακόμα πιο δύσκολη. Είναι μία Ειδική Διαδρομή όπου μετά από μία μέρα ξεκούρασης μπορείς εύκολα να κάνεις λάθη, οπότε ο Alessandro έκανε εκπληκτική δουλειά κερδίζοντας την ειδική και ανοίγοντας τη διαφορά από τον Cerutti. Ήταν μία μεγάλη μέρα, καθώς περάσαμε τα συνόρα και διανύσαμε πάνω από 700 χιλιόμετρα. Τώρα ήρθε η ώρα να ανακτήσουμε δυνάμεις γιατί αύριο έχουμε μία από τις πιο δύσκολες Ειδικές Διαδρομές του ράλι, η οποία θα είναι κρίσιμη για την έκβαση του Αγώνα».

Αποτελέσματα 6ης ΕΔ:

Γενική Κατάταξη Africa Eco Race: