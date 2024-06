του Δημήτρη Διατσίδη

Η μεγάλη γιορτή Aprilia All Stars, για όλους τους οπαδούς της Ιταλικής εταιρίας, έγινε στην πίστα του Μιζάνο, στην Ιταλία.

Οι πρωταθλητές MotoGP της εταιράς και η φοβερή RS-GP στην πίστα, η απόδοση των δίχρονων της Aprilia 125 και 250, οι δοκιμαστικές βόλτες, οι καθοδηγούμενες επισκέψεις στο γκαράζ MotoGP, στη σκηνή και στις οκτώ συνεχείς ώρες ψυχαγωγίας από το ραδιόφωνο DEEJAY, όλα έκαναν ένα υπέροχο πάρτι.



Στο Misano Adriatico, πάνω από είκοσι χιλιάδες μοτοσυκλετιστές έφτασαν από όλη την Ιταλία και την Ευρώπη για να γιορτάσουν την Aprilia, τις μοτοσυκλέτες της, τους αναβάτες της και την ιστορία της. Η έκδοση του 2024 Aprilia All Stars ήταν απόλυτη επιτυχία, τόσο που ξεπέρασε ξεκάθαρα τα ένδοξα νούμερα των προηγούμενων εκδόσεων.

Επίσης ευνοημένοι από τον καλοκαιρινό καιρό, παθιασμένοι μοτοσυκλετιστές, λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και πολλές παρέες φίλων και οικογενειών εισέβαλαν κυριολεκτικά στο Misano World Circuit. Χιλιάδες έφτασαν με την αγαπημένη τους Aprilia και στη συνέχεια στη μεγάλη τελική παρέλαση στην πίστα, φάνηκαν σχεδόν όλα τα μοντέλα της βενετσιάνικης εταιρείας, από τις εκτός δρόμου της δεκαετίας του ’70 μέχρι τα θρυλικά 125 σπορ της δεκαετία του ’80, τα δικύλινδρα SBK, τα motards και ούτω καθεξής μέχρι τα πρόσφατα RSV4, Tuono V4, Tuareg και το πρώτο RS 457.

Και πολλά αστέρια ήρθαν για να γιορτάσουν, όλοι μαζί, τον πιο επιτυχημένο Ιταλό και Ευρωπαίο κατασκευαστή στο MotoGP με 298 νίκες GP.

Στους σημερινούς πρωταθλητές, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Miguel Oliveira και Lorenzo Savadori, βρέθηκαν αληθινοί θρύλοι όπως ο Max Biaggi, ο Loris Capirossi, ο Alex Gramigni και ο Mattia Pasini.

Αναβάτες που διασκέδασαν σαν άγρια παιδιά φέρνοντας τις κυρίαρχες 125 και 250 από τις κατηγορίες 2T του MotoGP πίσω στην πίστα, και στη συνέχεια πρωταγωνιστές του Race of Stars, ενός θεαματικού αγώνα σε ζευγάρια με εκκίνηση σε στυλ Le Mans που τους έδωσε την ευκαιρία να μάχονται στην πίστα πάνω στην Aprilia RS 660. Στο τέλος των έντεκα πολύ διασκεδαστικών γύρων, γεμάτοι ανατροπές και μετά από δύο αλλαγές αναβάτη, το δίδυμο που σχηματίστηκε από τους Miguel Oliveira και Loris Capirossi κέρδισε, μπροστά από τον Maverick Viñales και τον δημοσιογράφο/δοκιμαστή Stefano Cordara. Η άλλη θέση στο βάθρο πήγε στους Aleix Espargaró και Matteo Baiocco.

Οι Aprilia RS-GP, πρωταγωνιστές του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP, σίγουρα τα πιο πολυαναμενόμενα αστέρια της ημέρας, έκαναν ένα σόου στην πίστα με την παρουσίαση στο κοινό των ομάδων MotoGP, τόσο της ομάδας Aprilia Racing Factory όσο και της αμερικανικής TrackHouse.

Πολλά χειροκροτήματα και αυξανόμενος ενθουσιασμός χαιρέτισαν τους πρωταθλητές εκτός δρόμου. Ο Jacopo Cerutti, κυρίαρχος στη γραμμή τερματισμού Dakar του Africa Eco Race, ο Francesco Montanari και ο Claudio Spanu παρουσίασαν τις Aprilia Tuareg τους που ετοίμασε η GCorse.

Ο χώρος παιχνιδιών, οι δωρεάν δοκιμαστικές βόλτες με μοτοσυκλέτες Aprilia που συνεχίζονταν ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα, η προεπισκόπηση της ταινίας ντοκουμέντο «Tuareg Queen of Africa» και η έκθεση «Aprilia see from the East» του Ιάπωνα φωτογράφου Akita Kusudo, ήταν από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα, αλλά ολόκληρη η πίστα πρόσφερε συνεχείς ευκαιρίες ψυχαγωγίας, ξεκινώντας με τις οκτώ συνεχόμενες ώρες μουσικής και ψυχαγωγίας από τη σκηνή του Radio DeeJay.

Και στο τέλος ένας νεαρός θαυμαστής της Aprilia, πιο τυχερός από τους άλλους, είδε το πάθος του να ανταμείβεται με μια RS 457. Η νέα σούπερσπορ της Aprilia που κληρώθηκε μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο πάρτι που είχαν εγγραφεί για τον διαγωνισμό επί τόπου.

“Το ραντεβού είναι τώρα για το Aprilia All Stars 2025, για να προσπαθήσουμε να καταρρίψουμε τα φετινά ρεκόρ και να προσφέρουμε σε όλους τους θαυμαστές της Aprilia άλλη μια αξέχαστη μέρα καθαρής διασκέδασης”, δήλωσαν οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης.