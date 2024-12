του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Chris Reeves, PHOTOS-MotoGP

Τελικά, ο Jorge Martin – παρά το ότι πολλοί αμφέβαλαν ότι η Ducati θα κρατούσε το “Fair Play” – είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP™ του 2024! Στην Βαρκελώνη έγινε ο 30ος αναβάτης που κέρδισε τον σπουδαιότερο Τίτλο μοτοσυκλέτας, ο 27ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Grand Prix της Ισπανίας, ο τρίτος Πρωταθλητής MotoGP της Ducati και ο έκτος αναβάτης ανεξάρτητης ομάδας σε 76 σεζόν που κέρδισε το στέμμα της πρώτης κατηγορίας, μετά τους Kenny Roberts, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Eddie Lawson και Valentino Rossi.

Οι περισσότεροι από τους Ισπανούς Παγκόσμιους Πρωταθλητές προέρχονται από την Καταλονία. Ο Martin είναι μόνο ο δεύτερος που κατάγεται από την Μαδρίτη – μεγάλωσε σε ένα συγκρότημα κατοικιών δίπλα στην πρώτη στροφή στην πίστα Jarama, λίγα χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο της πρωτεύουσας. Ο πρώτος Μαδριλιένος Παγκόσμιος Πρωταθλητής ήταν ο Angel Nieto.

Ο Martin άρχισε πραγματικά να ανεβαίνει τα σκαλιά το 2009, κερδίζοντας σε minimoto, MiniGP και PreGP – που όλες αυτές ήταν κατηγορίες χαμηλού κόστους. Μέχρι το 2011, όταν ήρθε η ώρα να ανέβουν στο Ισπανικό Πρωτάθλημα Moto3, στην οικογένεια είχαν τελειώσει τα χρήματα και ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν το όνειρό τους. Αυτό που έσωσε την καριέρα του ήταν το Red Bull Rookies Cup. Αντί να βρουν 300,000 ευρώ για μια θέση σε ομάδα της Moto3, το μόνο που έπρεπε να κάνουν πατέρας και γιος ήταν τα ταξιδιωτικά έξοδά τους για να φτάσουν στις πίστες. Τερμάτισε 12ος στην πρώτη του χρονιά στα Rookies, μετά δεύτερος και τελικά πρώτος το 2014.

«Χωρίς τους Rookies δεν θα ήμουν εδώ – θα είχα αφήσει τις μοτοσυκλέτες», λέει ο Martin. «Ήξερα ότι οι Rookies του 2014 ήταν η τελευταία μου ευκαιρία. Αν δεν το είχα κερδίσει, θα έπρεπε να πάω σπίτι, γιατί οι γονείς μου δεν είχαν τα χρήματα να μου αγοράσουν μια θέση. Νομίζω ότι από τους εκατό αναβάτες που έρχονται, ίσως τρεις δεν πληρώνουν. Οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώσουν, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια».

Ο Τίτλος Rookies του Martin του έδωσε μια θέση στην Moto3 το 2015 με την ομάδα Mahindra του Jorge Martinez, όταν ο teammate του ήταν… o Bagnaia.

Το 2018 κέρδισε τον Τίτλο της Moto3 με την Honda της ομάδας του Fausto Gresini και μπορεί να είχε κερδίσει τον Τίτλο της Moto2 το 2020 με την Red Bull KTM Ajo, αν δεν είχε χάσει έναν αγώνα με τον Covid.

Ήταν μακρύς ο δρόμος λοιπόν σε όλη τη διαδρομή από minimoto έως Red Bull Rookies, στην Moto3 μετά, την Moto2 και τελικά το MotoGP.

Και τίποτα από αυτά μπορεί να μην είχε συμβεί, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Ο μπαμπάς του έχασε τη δουλειά του, έτσι η μαμά του κράτησε την οικογένεια, ενώ ο μπαμπάς παρακαλούσε και δανειζόταν μοτοσυκλέτες για τον γιο του.

Ο Martin έφτασε στη μεγάλη κατηγορία το 2021 και πήρε την pole και το βάθρο στον δεύτερο αγώνα του και έφτασε στον τρίτο γύρο στο Portimao νομίζοντας ότι τα κατάφερε. Μεγάλο λάθος. Μια άσχημη πτώση στις δοκιμές τον άφησε με πολλά σπασμένα κόκαλα και ξαπλωμένος στο νοσοκομείο σκέφτηκε να τα παρατήσει. Τελικά ευτυχώς δεν το έκανε!

Το 2023 έφτασε να διεκδικεί τον Τίτλο, που ουσιαστικά έχασε στην Ινδονησία, όταν είχε την αλαζονεία να θέλει να ταπεινώσει τους αντιπάλους του και συνέχισε να πιέζει ενώ είχε τεράστια διαφορά από τον δεύτερο.

Ο Martin προδιαγραφών 2024 είναι πολύ διαφορετικός. Κέρδισε το πρωτάθλημα με έναν συνδυασμό τρομερής ταχύτητας αλλά και όντας λογικός αντί να κάνει το γενναίο, όταν δεν μπορούσε να κερδίσει.

«Το να ζεις στο παρόν, να μαθαίνεις από το παρελθόν και να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη ήταν το κλειδί για το Πρωτάθλημα», είπε στην Βαρκελώνη. Αφού τελικά ήταν οι δεύτερες θέσεις που του κέρδισαν το Πρωτάθλημα. Ο Martin πήρε δέκα νίκες Sprint/GP έναντι 18 του Bagnaia, αλλά ο Martin πήρε 15 δεύτερες θέσεις σε σχέση με μία του Bagnaia.

Ο Martin έχει τα λόγια του Conor McGregor (του Ιρλανδού πρώην πρωταθλητή Ultimate Fighting) με τατουάζ στο αριστερό του χέρι: «We’re not just here to take part, we’re here to take over» (Δεν είμαστε εδώ μόνο για να λάβουμε μέρος, είμαστε εδώ για να το πάρουμε).

Η επόμενη πρόκληση του Martin είναι να παραμείνει στην κορυφή το 2025. Εάν η Aprilia καταφέρει να κάνει την RS-GP να λειτουργήσει με τα νέα σλικ της Michelin, θα μπορεί να είναι μπροστά. Εάν όχι θα περάσει μια πολύ δύσκολη χρονιά.



Το πορτραίτο αυτό έχει δημοσιευτεί και στο περιοδικό MOTOGP WORLD 122, στο οποίο ο Jorge Martin με την Pramac Ducati GP24 είναι το κύριο θέμα του εξωφύλλου!