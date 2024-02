του Νεκτάριου Διατσίδη

Η κατηγορία της μοτοσυκλέτας είναι η πιο προσιτή για συμμετοχή σε rally-raids, τα οποία προσελκύουν πολλούς αρχάριους αναβάτες. Ωστόσο, μια πολυήμερη εκδήλωση, ειδικά σε δύο τροχούς, είναι μια τεράστια σωματική και ψυχική πρόκληση. Πώς να το αντιμετωπίσετε και να προστατευτείτε από μεγάλα προβλήματα; Τα αστέρια του International Silk Way Rally μοιράζονται την εμπειρία τους.

Τα αθλήματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας είναι ομαδικά και τεχνικά. Ένας οδηγός αυτοκινήτου ή ένας γενναίος αναβάτης μοτοσυκλέτας που ανεβαίνει στο βάθρο για να λάβει ένα βραβείο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ένας αθλητής μπορεί να συνδυάσει τις λειτουργίες ενός μηχανικού, ενός μηχανολόγου και του διευθυντή της ομάδας του, λύνοντας τεχνικά, οικονομικά και οργανωτικά προβλήματα, αλλά πιο συχνά μια ομάδα ειδικών είναι υπεύθυνη για διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων της ομάδας, όπου ο καθένας παίζει το δικό του ρόλο. Η τεχνική υπεροχή και το επίπεδο προετοιμασίας του σπορ οχήματος παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ρυθμίσεων. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να έχετε μια αξιόπιστη βάση για την επισκευή, μια προμήθεια των απαιτούμενων αναλώσιμων και ανταλλακτικών και να προμηθευτείτε έναν ικανό μηχανικό με όχημα τεχνικής υποστήριξης.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει το κύριο συμπέρασμα — ο μηχανοκίνητος αθλητισμός απαιτεί σημαντικό οικονομικό κόστος, ωστόσο, από την άποψη των απαραίτητων αυτών επενδύσεων, η μοτοσυκλέτα είναι η πιο οικονομική επιλογή για να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας σε απόσταση μαραθωνίου. Σε σύγκριση με το κόστος σε άλλα σπορ οχήματα – αυτοκίνητα, SSV και φορτηγά – οι μοτοσυκλέτες είναι πιο προσιτές, η συντήρησή τους είναι πολύ φθηνότερη και δεν χρειάζεται να έχετε καθόλου μια ομάδα μηχανικών μαζί σας. Χάρη σε αυτό, πολλοί αρχάριοι αναβάτες έρχονται σε αγώνες, αλλά ένα rally-raid με απόσταση αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων είναι μια πραγματική πρόκληση για την οποία είναι απαραίτητο να προετοιμαστείτε προσεκτικά.

Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από τους επιδέξιους αγωνιζόμενους του Silk Way Rally να απαντήσουν στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Πώς γίνεται η πρώτη αίτηση

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να λάβει μέρος στο Silk Way Rally είναι να ανοίξει την επίσημη ιστοσελίδα του, να κατεβάσει τους Κανονισμούς και να τους μελετήσει. Εκεί περιγράφονται όλα όσα σχετίζονται με την κατηγορία μοτοσυκλετών», ο Alexey Naumov, νικητής του 2022 δίνει οδηγίες. «Από τους Κανονισμούς μπορούμε να κατανοήσουμε πώς γίνεται ο αγώνας αυτός, ποιες συσκευές πλοήγησης χρειάζονται και πόσο κοστίζουν. Σας επιτρέπει να λάβετε μια απόφαση, να επιλέξετε μια μοτοσυκλέτα και έναν τρόπο συμμετοχής».

Οι Κανονισμοί του Silk Way Rally περιέχουν μια πλήρη λίστα των εγγράφων που απαιτούνται για την αίτηση συμμετοχής, καθώς και τεχνικές απαιτήσεις για τη μοτοσυκλέτα. Έτσι, το 2023 επετράπη η εκκίνηση οχημάτων με κυβισμό κινητήρα από 250 κ.εκ. έως 1300 κ.εκ. με απόθεμα ισχύος και δυνατότητα να διανύσουν τουλάχιστον απόσταση 250 χιλιομέτρων. Επιπλέον, οι Κανονισμοί του διαγωνισμού αναφέρουν κόστος παράβολου συμμετοχής, καθώς και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων με χαμηλότερες τιμές και πληροφορίες για ειδικές προσφορές για διαγωνιζόμενους προηγούμενων ετών.

Η πιο προσιτή επιλογή συμμετοχής είναι η κατηγορία G-Moto Challenge, όπου οι αναβάτες με μοτοσυκλέτες και τετράτροχα διαγωνίζονται χωρίς τεχνική υποστήριξη ή τη βοήθεια μηχανικών. Επισκευάζουν ανεξάρτητα τα οχήματα σε απόσταση από τη διαδρομή, και στους υπαίθριους καταυλισμούς που βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο με σκηνές.

«Μπορείτε να πάρετε μόνο ένα μικρό κουτί με ανταλλακτικά μαζί σας. Οι αναβάτες πρέπει να καθορίσουν τι χρειάζονται στο ράλι και να το τοποθετήσουν εκεί», συνεχίζει ο Naumov. «Και πριν από το Silk Way Rally, θα σας συμβούλευα να δοκιμάσετε πρώτα να οδηγήσετε έναν από τους γύρους του ρωσικού πρωταθλήματος, να τους συναντήσετε όλους εκεί, να επικοινωνήσετε και να μάθετε πώς γίνεται στην πράξη».

«Η συμμετοχή με μοτοσυκλέτα είναι πολύ φθηνότερη από ότι με αυτοκίνητο», προσθέτει η Anastasia Nifontova, δύο φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια σε ράλι cross-country στην κατηγορία γυναικών. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε για πρώτη φορά το δίτροχο όχημά της σε αυτοκίνητο και τώρα αγωνίζεται σε ένα Can-Am Maverick στην κατηγορία SSV. «Το παράβολο συμμετοχής είναι χαμηλότερο, δεν χρειάζεστε ένα μεγάλο όχημα τεχνικής υποστήριξης – ένα μικρό λεωφορείο είναι αρκετό. Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ακόμη και τα δικά τους αυτοκίνητα! Αλλά είναι καλύτερο να έχετε ένα μίνι λεωφορείο, όπως το δικό μας, όπου μπορείτε να βάλετε και τη μοτοσυκλέτα και τα ανταλλακτικά. Τα κύρια αναλώσιμα είναι τα ίδια όπως σε μια κανονική μοτοσυκλέτα: αλυσίδες, γρανάζια, τροχοί».

Πώς να επιλέξετε μοτοσυκλέτα

«Ένας αναβάτης έχει δύο επιλογές: να αγοράσει μια έτοιμη μοτοσυκλέτα ή να την τροποποιήσει μόνος του», συνεχίζει η Nifontova. «Η πρώτη επιλογή είναι μερικές χιλιάδες ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών αναζήτησης, αγοράς και παράδοσης οχήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, λαμβάνεται ως βάση μια 450 κ.εκ. μοτοσυκλέτα — συνήθως KTM ή Husqvarna με πρόσθετες δεξαμενές και βάσεις για συσκευές πλοήγησης να είναι εγκατεστημένες σε αυτή. Αλλά αν την τροποποιήσετε αποτελεσματικά και καλά, κοστίζει επίσης πάνω από 10,000 €».

Κατά τον προϋπολογισμό, εκτός από το κόστος της μοτοσυκλέτας, την προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών για αυτήν, καθώς και το κόστος συμμετοχής, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η αγορά ειδικού εξοπλισμού. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν προστατευτικό παντελόνι και μπουφάν από χοντρό, ανθεκτικό στη φθορά υλικό. Επιπλέον, θα απαιτείται σύστημα προστασίας του τραχήλου της μήτρας και προστασία πλάτης και στήθους και το κράνος πρέπει να πληροί τα πρότυπα που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

«Πραγματικά οδήγησα μια μοτοσυκλέτα τουρισμού — BMW R1250 GS. Η προετοιμασία ενός οχήματος και η αγορά συσκευών πλοήγησης αποδείχτηκε ακριβή. Και είναι ακόμη πιο ακριβό να επισκευάσεις τη μοτοσυκλέτα αργότερα”, θυμάται ο Anton Kruglov, πρωτοεμφανιζόμενος στο Silk Way Rally του 2023. «Το κιβώτιο αποφάσισε να αλέσει μόνο του τα γρανάζια λόγω ενός κατεστραμμένου ρουλεμάν μέσα. Ίσως επειδή η μοτοσυκλέτα δεν είναι σχεδιασμένη, δεν είναι κατάλληλη για αυτό. Ή ίσως ήταν απλώς κακή τύχη γιατί κανένας άλλος δεν είχε ποτέ τέτοιες βλάβες. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα εάν τροποποιήσετε μια μοτοσυκλέτα enduro, αλλά δεν θα είναι τόσο αξιόπιστη όσο μια ρεπλίκα ράλι που είναι ειδικά σχεδιασμένη για ράλι».

Η μοτοσυκλέτα αρχικά έχει ελαφρώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά παρόλα αυτά όλοι την οδηγούν», προσθέτει η Nifontova. «Αυτή είναι η πιο οικονομική επιλογή: πάρτε ένα enduro, στερεώστε ένα μεγαλύτερο ντεπόζιτο σε αυτή και εγκαταστήστε μόνοι σας ένα εξάρτημα πλοήγησης».

Πώς να προετοιμάσετε τον εαυτό σας

Η τεχνική πλευρά είναι μεταξύ άλλων η πιο σημαντική όταν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως το Silk Way Rally. Ακόμη και για έμπειρους και βραβευμένους οδηγούς, ένας πολυήμερος αγώνας πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων είναι μια πραγματική πρόκληση. Και τα ράλι απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη αντοχή και κουράγιο από τους αρχάριους – και το τελευταίο μερικές φορές γίνεται πιο σημαντικό. «Η οδήγηση μοτοσυκλέτας απαιτεί σοβαρή φυσική προετοιμασία. Και αν κάποιος δεν έχει οδηγήσει ποτέ, τότε αξίζει να επενδύσει στην προπόνηση μοτοκρός», λέει η Anastasia Nifontova. «Ως εκ τούτου, πρέπει είτε να έχετε μια μοτοσυκλέτα μοτοκρός για προπόνηση ή να την νοικιάσετε — αλλά θα είναι πιο ακριβή. Χρειάζεστε έναν προπονητή, αν με κάποιο τρόπο μάθετε μόνοι σας, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξαναμάθετε σωστά».

Εκτός από τη φυσική αντοχή, ένας αναβάτης των rally-raids χρειάζεται ψυχολογική σταθερότητα. Το Silk Way Rally διαρκεί πολλές μέρες συνεχών δοκιμών και υπέρβασης του εαυτού σας. Πρέπει να μπορείτε να βασίζεστε στις δυνάμεις σας και να μην απελπίζεστε σε περίπτωση αποτυχιών, να ελέγχετε τα συναισθήματά σας και να διατηρείτε συνεχώς την ψυχραιμία σας.

«Θα συμβούλευα να συμμετάσχετε πρώτα σε κάποια γεγονότα χαμηλότερου επιπέδου – ερασιτεχνικά ή στους Γύρους του Ρωσικού Πρωταθλήματος. Απαιτείται εμπειρία, γιατί το Silk Way Rally είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός», τονίζει η Nifontova. «Διαφορετικά, την τέταρτη μέρα θα ξεμείνετε από δυνάμεις, θα σταματήσετε να καταλαβαίνετε γιατί αγωνίζεστε, γιατί το χρειάζεστε, θα χάσετε τη συγκέντρωση και θα αρχίσετε να γίνεστε ακόμα πιο νευρικοί και τελικά θα σας οδηγήσει σε τραυματισμούς. Πρέπει να μπορείς να κατανείμεις δυνάμεις».

Τα Rally-raids είναι μια τεράστια περιπέτεια, αλλά και ένα ακραίο ταξίδι στις πιο δύσκολες και ασυνήθιστες πίστες στην Ευρώπη και την Ασία, ωστόσο, όλοι έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε αυτού του είδους τις διοργανώσεις. Και ακόμα κι αν η εμπειρία και η προπόνηση δεν επαρκούν για να συμμετάσχουν σε μία από αυτές τις κατηγορίες, ο καθένας μπορεί να πάει ένα ταξίδι με μια μοτοσυκλέτα παραγωγής στην κατηγορία Adventure Trophy. Άλλωστε, ένα από τα βασικά καθήκοντα της Διεύθυνσης της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη και η εκλαΐκευση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ρωσία και το Silk Way Rally είναι μια ιδανική πλατφόρμα για να κάνετε το πρώτο βήμα ή να επιτύχετε νέους στόχους.