του Νεκτάριου Διατσίδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η έκθεση Salon du 2 Roues στη Eurexpo Lyon της Γαλλίας είχε μεγάλη επιτυχία, φιλοξενώντας περισσότερους από 150,000 θεατές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου. Η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλετισμού (FIM) ήταν παρούσα για πρώτη φορά με εκθεσιακό χώρο άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων. Μαζί με το Spirit of Speed, τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Συλλεκτών ιστορικών μοτοσικλετών αγώνων Ταχύτητας, είχε επιλέξει πάνω από τριάντα μοτοσυκλέτες που κάλυψαν την ιστορία της FIM που γιορτάζει φέτος 120 χρόνια από το 1904 μέχρι σήμερα.

Η έκθεση ήταν κατάμεστη από θεατές στις πολλές στιγμές που τους αφιερώθηκαν με την παρουσία των Πρωταθλητών: του 15 φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή Grand Prix FIM Giacomo Agostini, του James Toseland, 2 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM Superbike, του 2 φορές FIM Supersport Παγκόσμιου Πρωταθλητή Sebastien Charpentier και του Eugene Laverty, πρώην αναβάτης 250 κ.εκ., MotoGP, Supersport και WorldSBK και πολλοί Παγκόσμιοι Πρωταθλητές FIM Endurance, όπως οι Greg Black και Etienne Masson. Τέλος, οι Γαλλίδες που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών σε αγώνες ταχύτητας της FIM που θα ξεκινήσει στο Misano Adriatico (ITA) στις 16 Ιουνίου, η Emily Bondi και η Ornella Ongaro.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πρόγραμμα Heritage της πιστοποίησης της FIM για την κληρονομιά των αγωνιστικών μοτοσυκλετών, ξεκίνησε με την 120η επέτειο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλετισμού και προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την FIM θα δώσει στους συλλέκτες την ευκαιρία να αποκτήσουν την πινακίδα αναγνώρισης που θα πιστοποιεί τη γνησιότητα της μοτοσικλέτας, προερχόμενη αυστηρά από αγώνες: MotoGP, Superbike, Supersport, Endurance, Formula, Sidecar και Landspeed record. Οι ιδιοκτήτες, οι συλλέκτες και τα μουσεία θα μπορούν να καυχηθούν για την περίφημη πλακέτα και έναν κωδικό QR μέσω του οποίου θα είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της μοτοσικλέτας.

Το επίκεντρο της FIM είναι η προστασία και η προώθηση της αυθεντικότητας της μοτοσικλέτας ως μαρτυρία της κληρονομιάς της ανεκτίμητης αθλητικής και ιστορικής αξίας που αντιπροσωπεύει η FIM. Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα Heritage στην ιστοσελίδα www.FIM-Heritage.com

Οι μοτοσικλέτες στη Salon du 2 Roues 2024:

Alcyon – Buchet 5HP Mono, Bernasse De Dion Button – 1 HP, Indian Board track, Douglas 500 – Peugeot GP 500 M2 Koehler Escoffier Mandolin 500, Riva 500 Compressor, Sarolea 350 Monotube, Velocette KTT 350 MKVII, ex Georges Houel, AJS 7R 350, CZ type 852 – 125, Norton Manx 350, Kreidler 50, Kawasaki 500 H1R, Norton Manx Tickle T5 500, Derby RAN 50, Eram Yamaha 125 YAS1 ex Thierry Tchernine, Suzuki 500 RG Segoni, Yamaha 750 TZ-C ex Roger Ruiz, BMW 500 RS54 Rennsport sidecar ex Vanneste Brothers, AD Majora 250 ex Roland Freymond, Suzuki 500 XR34M2 ex Randy Mamola, Honda RS-W, 125 Garelli ex Emilio Cuppini, Suzuki 500 RGV XR87 ex Anthony Gobert, Yamaha YZR 500 replica, Suzuki SERT GSX-R 1000 EWC, Honda CBR600RR Ten Kate WSS ex Sebastien Charpentier FIM WorldSSP World Champion, Suzuki-Crescent GSXR-1000 K8 ex Tom Sykes 2008 BSB, Mistral 610 Tech3 Moto2 2015 ex Marcel Schrötter, Aprilia RSV4 WSBK SMR Milwaukee ex Eugene Laverty, Ducati MotoGP GP15 Ex Andrea Dovizioso, Ducati Panigale V4R – ex Michele Pirro 2020, Honda 111 CBR-1000RR SP2 Fireblade EWC.