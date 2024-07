του Δημήτρη Διατσίδη

Η Yamaha Motor Co., Ltd. και η Yamaha Corporation στοχεύουν στη δημιουργία νέων αρμονιών μεταξύ των εταιρειών τους. Με την Yamaha Corporation (μουσικά όργανα) να είναι επίσημος χορηγός της ομάδας Monster Energy Yamaha MotoGP, θα συνεργαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης σεζόν του 2024.

Χθες, η 1η Ιουλίου 2024, σηματοδότησε την 69η επέτειο της Yamaha Motor Co., Ltd.

“Η Yamaha Motor Co., Ltd. είναι στην ευχάριστη θέση να χρησιμοποιήσει αυτήν την ευοίωνη ευκαιρία για να επιβεβαιώσει την Yamaha Corporation ως Επίσημο Χορηγό της ομάδας Monster Energy Yamaha MotoGP για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2024”, λέει η σχετική ανακοίνωση.

Η Yamaha Motor Co., Ltd. και η Yamaha Corporation είναι φυσικοί συνεργάτες καθώς μοιράζονται την ιστορία, τις ευαισθησίες και το πάθος για απόδοση, τελειοποίηση και τεχνική αριστεία. Αν και από το 1955 και μετά, οι δύο εταιρείες της Yamaha ακολούθησαν το δικό τους δρόμο εστιάζοντας στους αντίστοιχους τομείς της αγοράς τους, οι βασικές τους αξίες και η εταιρική κουλτούρα για την προώθηση της καινοτομίας παραμένουν στο επίκεντρο.

Η κοινή ιστορία και οι αξίες έχουν την τιμητική τους κάθε χρόνο και από τις δύο εταιρείες την 1η Ιουλίου καθώς και στις 12 Οκτωβρίου, και οι δύο γνωστές η κάθε μία ως «Ημέρα Yamaha». Εκείνες τις μέρες γιόρτασαν την ίδρυση της Yamaha Motor και της Yamaha Corporation αντίστοιχα, καθώς και τη συνέργεια μεταξύ των δύο εταιρειών.

Χάρη στη νέα συνεργασία μεταξύ της Yamaha Corporation και της Monster Energy Yamaha MotoGP Team, οι οπαδοί της Yamaha μπορούν τώρα να περιμένουν με ανυπομονησία πολλές ακόμη κοινές επιχειρήσεις από τις δύο εταιρείες Yamaha κατά το υπόλοιπο της σεζόν MotoGP 2024 καθώς εξερευνούν την κοινή τους κληρονομιά και τις ομοιότητες στο τις τρέχουσες προσπάθειές τους. Kαι έτσι ο Fabio Quartararo θα συνεχίζει να προπονείται με Yamaha ντραμς!

TAKAHIRO SUMI GM, Τμήμα Ανάπτυξης Motor Sports, Yamaha Motor Co., Ltd.

«Σήμερα σηματοδοτείται η 69η επέτειο της Yamaha Motor Co., Ltd., καθιστώντας την μία τέλεια ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε τον ισχυρό δεσμό και τη συνεργασία μεταξύ της Yamaha Motor Co., Ltd. και της Yamaha Corporation. Οι δύο εταιρείες μοιράζονται όχι μόνο μια πλούσια ιστορία, αλλά και τις ίδιες αξίες και εταιρική κουλτούρα. Το πάθος για τη νέα τεχνολογία, την καινοτομία και την επιθυμία για συνεχή βελτίωση και αναζήτηση τρόπων βελτίωσης βρίσκονται στην καρδιά και των δύο Yamaha. Αυτά τα κοινά συναισθήματα και η καταγωγή κάνουν τις εταιρείες μας για πάντα αλληλένδετες. Ωστόσο, μπορούμε μόνο να φανταστούμε ότι εάν και οι δύο εταιρείες συνεργάζονται τόσο στενά 137 χρόνια μετά τη γέννηση της επωνυμίας Yamaha*, καθώς και όλα όσα έχουν πετύχει και οι δύο εταιρείες, θα είχε γεμίσει τον ιδρυτή της εταιρείας Torakusu Yamaha με Kando**».

*1887, η χρονιά όπου ο Torakusu Yamaha επισκεύασε ένα μουσικό όργανο σε ένα δημοτικό σχολείο στο Hamamatsu και πέτυχε την παραγωγή ενός μουσικού οργάνου την ίδια χρονιά.

**Kando: Ιαπωνική λέξη για τα ταυτόχρονα συναισθήματα βαθιάς ικανοποίησης και έντονου ενθουσιασμού που βιώνουμε όταν συναντάμε κάτι εξαιρετικής αξίας.

TSUYOSHI YOSHIKAWA GM, Διεύθυνση Εταιρικού Μάρκετινγκ, Yamaha Corporation

«Στην Yamaha Corporation, μοιραζόμαστε ένα πάθος για την υπέρβαση των ορίων. Η χορηγία της ομάδας MotoGP της Yamaha μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε το κοινό μας πνεύμα καινοτομίας αψηφώντας τις προσδοκίες. Βλέπουμε την αφοσίωσή τους να αντικατοπτρίζεται στην τέχνη της δικής μας ποικιλόμορφης δημιουργίας προϊόντων και είμαστε ενθουσιασμένοι να γίνουμε μέρος του ταξιδιού τους προς τη νίκη στην παγκόσμια σκηνή.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ YAMAHA

Η επωνυμία Yamaha προέρχεται από το όνομα του ιδρυτή της εταιρείας, Torakusu Yamaha. Γοητεύτηκε από τη σύγχρονη τεχνολογία και έγινε πρωτοπόρος στην κατασκευή μουσικών οργάνων δυτικού τύπου. Η επιθυμία του να μάθει για τη μουσική και τα διάφορα όργανα οδήγησε στην ίδρυση της Nippon Gakki Co., Ltd. (η οποία τώρα είναι η Yamaha Corporation) στις 12 Οκτωβρίου του 1897. Η αφοσίωση και η επιμονή του ιδρυτή της Yamaha κατά την εκμάθηση της νέας δεξιότητας των οργάνων κουρδίσματος συμβολικά απεικονίζεται από τα τρία διαπασών συντονισμού στο λογότυπο της Yamaha.

Η φιλοσοφία της Yamaha Corporation μέχρι σήμερα είναι να χρησιμοποιεί τη «μοναδική τεχνογνωσία και ευαισθησίες της, που αποκτήθηκαν από την αφοσίωσή της στον ήχο και τη μουσική και τη δέσμευσή της να δημιουργήσει ενθουσιασμό και πολιτιστική έμπνευση μαζί με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Η αγάπη για εξερεύνηση νέων και συναρπαστικών ευκαιριών δεν βρίσκεται μόνο στην καρδιά της ιστορίας προέλευσης της Yamaha, αλλά παραμένει επίσης μια βασική αξία. Η αγάπη για την καινοτομία έχει οδηγήσει σε πολλές επιχειρηματικές περιπέτειες. Σήμερα, η Yamaha Corporation και οι εταιρείες του ομίλου της προσφέρουν πιάνα, πλήκτρα, έγχορδα, χάλκινα και ξύλινα πνευστά, ντραμς, κρουστά, επαγγελματικό και οικιακό εξοπλισμό ήχου, ενοποιημένα προϊόντα επικοινωνίας, και άνοιξαν επίσης Μουσικά Σχολεία Yamaha.



Μόλις την 1η Ιουλίου 1955 ιδρύθηκε η Yamaha Motor Co., Ltd., ένα αποκλειστικό τμήμα μοτοσυκλετών. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε η παραγωγή του πρώτου τους προϊόντος, της μοτοσυκλέτας Yamaha 125 κυβικών «YA-1». Η YA-1 κέρδισε την κατηγορία 125cc του 3ου Mount Fuji Ascent Race και κατέλαβε τις τρεις πρώτες θέσεις στον 1ο All Japan Autobike Endurance Road Race(Asama Highlands Race) στην κατηγορία Ultralight (125cc) το 1955.

Οι πρώτες επιτυχίες ήταν η ένδειξη για τις πολλές επόμενες που ήρθαν στη συνέχεια.

Το 1958, η Yamaha Motor Co., Ltd. κατέλαβε την 6η θέση στην πρώτη της προσπάθεια στο 8ο Grand Prix της Catalina στις ΗΠΑ, που ήταν το Διεθνές ντεμπούτο της Yamaha σε Αγώνες. Το 1963, η πρώτη παγκόσμια διάκριση ήρθε όταν η Yamaha κέρδισε τον πρώτο της Αγώνα Ταχύτητας κατηγορίας 250cc στο Παγκόσμιο GP (GP Βελγίου) και, το 1965, την πρώτη της νίκη στην κατηγορία 250cc στο Daytona Grand Prix (ΗΠΑ).

Το 1972, η Yamaha κέρδισε τον πρώτο της Αγώνα κατηγορίας 250cc στο Motocross World GP στον 10ο Γύρο (GP Σουηδίας). Στον επόμενο Γύρο (GP Λουξεμβούργου) η Yamaha κέρδισε τον πρώτο της Αγώνα Motocross World GP 500cc. Δύο χρόνια αργότερα, η Yamaha κέρδισε Τίτλους κατασκευαστών σε όλες τις κατηγορίες των Αγώνων World GP: 125cc, 250cc, 350cc και 500cc.

Η επιτυχία στην πίστα συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα η Yamaha να καρπώνεται ανταμοιβές σε όλους τους κλάδους μοτοσυκλετών σε όλο τον κόσμο. Η ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία που δοκιμάστηκε στις αγωνιστικές κατηγορίες εφαρμόστηκε σε μοντέλα μοτοσυκλετών παραγωγής. Εν τω μεταξύ, η Yamaha Motor Co., Ltd., όπως και η Yamaha Corporation, δεν ντρεπόταν να εξερευνήσει νέους δρόμους και τολμούσε να δημιουργήσει σκούτερ, οχήματα χιονιού, εξωλέμβιους κινητήρες, Waverunners (μικρά σκάφη γνωστά και ως PWC), ATV οχήματα αναψυχής εκτός δρόμου, καρότσια γκολφ , χλοοκοπτικά, τηλεκατευθυνόμενα ελικόπτερα, ηλεκτρικά ποδήλατα, ρομπότ και πολλά άλλα.

Το 1999, η πλήρης ιδιοκτησία της εργοστασιακής Factory Team της Yamaha στο MotoGP έγινε πραγματικότητα μετά την αποχώρηση του θρύλου των αγώνων Grand Prix, Wayne Rainey, ο οποίος είχε μια ομάδα υποστηριζόμενη από το εργοστάσιο στην κατηγορία 500cc τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η Εργοστασιακή Ομάδα MotoGP διοικείται από τη Yamaha Motor Racing Srl (θυγατρική εταιρεία της Yamaha Motor Co., Ltd.), που εδρεύει στο Gerno di Lesmo, στην Ιταλία, από το 2005. Οι προσπάθειές τους έχουν κερδίσει 8 MotoGP Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 6 Τίτλους Κατασκευαστών και 7 Τίτλους Ομάδων, συμπεριλαμβανομένων 4 Triple Crown (αναβάτη, ομάδας και κατασκευαστή) μεταξύ 1999 και 2024.