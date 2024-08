του Νεκτάριου Διατσίδη

Τα Ford Bronco και Ford Mustang είναι δύο από τα πιο συναρπαστικά οχήματα που διατίθενται με τέσσερις τροχούς. Τώρα, η Ford και η N+ – ηγέτης στην τεχνολογία ποδηλασίας – φέρνουν το πνεύμα και τις επιδόσεις των Bronco και Mustang στους δύο τροχούς μέσω μιας σειράς νέων μοντέλων eBike με επίσημη άδεια χρήσης”.

«Γνωρίζουμε το πάθος και τη συγκίνηση που ξεκλειδώνεται όταν οι άνθρωποι μπαίνουν στο τιμόνι ενός Bronco και ενός Mustang», δήλωσε ο Tyler Hill, Διευθυντής Αδειοδοτήσεων της παγκόσμιας επωνυμίας της Ford.

«Αυτά τα νέα eBikes θα επιτρέψουν σε περισσότερους ανθρώπους να βιώσουν το περιπετειώδες πνεύμα ενός Bronco και την απόλαυση μιας Mustang από τη στιγμή που πιάνουν το τιμόνι».

Bronco eBike: Built Wild® με πολλές εκτός δρόμου δυνατότητες και απόδοση

Το Bronco eBike, εμπνευσμένο από τις στιβαρές επιδόσεις και τη σχεδίαση του SUV Bronco, διαθέτει έναν ισχυρό κινητήρα 750W τοποθετημένο στο κέντρο που παράγει 85 Nm ροπής. Σχεδιασμένο με σύστημα διπλής ανάρτησης εμπνευσμένη από το όνομα G.O.A.T.™ (Goes Over Any Type of Terrain) και μία άνετη σέλα σε στυλ μοτοσυκλέτας, αυτό το eBike προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης που αντικατοπτρίζει το περιπετειώδες πνεύμα του Bronco.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κινητήρας 750W Hub-Mounted: Παρέχει 85 Nm ροπής για απαράμιλλη απόδοση. Κορυφαία ταχύτητα υποβοήθησης 45 χλμ. με αυτονομία περίπου 95 χλμ. με χρόνο φόρτισης μόλις 3.5 ωρών (ανάλογα με εξωτερικά στοιχεία, συνθήκες οδήγησης, συντήρηση και ηλικία μπαταρίας).

Υδραυλικά φρένα τεσσάρων εμβόλων: Παρέχει ανώτερη απόδοση πέδησης για βελτιωμένο έλεγχο.

Ελαστικά Pirelli και φώτα πορείας: Ελαστικά Pirelli Scorpion Enduro M σκληρού τοιχώματος 27,5″ x 2,6″ και δυνατά φώτα για βελτιωμένη ορατότητα.

Σέλα εμπνευσμένη από μοτοσυκλέτα: Προσφέρει βελτιωμένη άνεση και στυλ στον αναβάτη.

Πλήρες έγχρωμο πάνελ LCD: Ενσωματώνεται άψογα στο τιμόνι, παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως ταχύτητα, διάρκεια ζωής μπαταρίας και αυτονομία.

Η τιμή του Bronco eBike ξεκινά από 4.500 €. Για επιπλέον 360 €, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από 10 πρόσθετες επιλογές χρωμάτων πέρα ​​από την τυπική Area 51.

Mustang E-Bike: Adrenaline Chasers: “Wake-up Call” για περιπέτεια

Σηματοδοτώντας την 60ή επέτειο της Mustang, η Ford παρουσιάζει δύο ποδήλατα Mustang – συμπεριλαμβανομένης μιας περιορισμένης έκδοσης μοντέλου Mustang 60th Anniversary Edition που διατίθεται αποκλειστικά μέσω των αντιπροσώπων της Ford. Αυτό το ζευγάρι “πόνυ” φέρνει τη διάσημη σχεδίαση και τεχνολογία του σπορ αυτοκινήτου Mustang με γνώμονα τις επιδόσεις στα ηλεκτρικά ποδήλατα, με χειρισμό που μιμείται το εμβληματικό σπορ αυτοκίνητο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κινητήρες 750W Hub-Mounted: Και τα δύο μοντέλα παρέχουν 85 Nm ροπής για εξαιρετική απόδοση. Κορυφαία ταχύτητα υποβοήθησης 45 χλμ. με αυτονομία περίπου 95 χλμ. με χρόνο φόρτισης μόλις 3,5 ωρών (ανάλογα με εξωτερικά στοιχεία, συνθήκες οδήγησης, συντήρηση και ηλικία μπαταρίας).

Υδραυλικά φρένα τεσσάρων εμβόλων: Εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια με ισχυρές δυνατότητες πέδησης.

Ελαστικά Pirelli και φώτα πορείας: Τα semi-slick ελαστικά Pirelli Angel GT βελτιστοποιούν το Mustang για ταχύτητα και χειρισμό, ενισχύοντας την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη του αναβάτη.

Πλήρης έγχρωμη οθόνη LCD: Παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας, της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και της αυτονομίας, εμπνευσμένες από την οθόνη του προγράμματος οδήγησης της Mustang.

Περιορισμένη Έκδοση: Η Mustang 60th Anniversary Edition θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των αντιπροσώπων της Ford σε περιορισμένες ποσότητες. Το Mustang eBike ξεκινά από 4,000 €. Για επιπλέον 360 €, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από 10 επιπλέον χρωματικές επιλογές πέρα ​​από το τυπικό Carbonized Grey Metallic

Οι παραγγελίες και για τα δύο ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινούν σήμερα στην ιστοσελίδα www.ford-bikes.com με τις παραδόσεις να αναμένονται εντός του έτους.