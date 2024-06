του Δημήτρη Διατσίδη

Το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο, το MotoGP™θα δώσει στους θαυμαστές ένα ρετρό Σαββατοκύριακο που θα θυμούνται και όλα θα αποκαλυφθούν ζωντανά στο MotoGP™ 75th Anniversary Special στις 14:00 τοπική ώρα, την Πέμπτη 1 Αυγούστου, στο Βρετανικό GP.

Το MotoGP™ γιορτάζει την 75η επέτειό του καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024 και οι εορτασμοί πρόκειται να ξεκινήσουν στο Monster Energy British Grand Prix. Για πρώτη φορά στην 75χρονη ιστορία του αθλήματος, κάθε μοτοσυκλέτα και αναβάτης στο grid θα αγωνιστούν με μια ξεχωριστή, μοναδική εμφάνιση στο Silverstone – και όλες με μια νότα ρετρό στυλ.

Έχοντας έμπνευση από οποιοδήποτε κεφάλαιο στις μοναδικές τους ιστορίες, οι 11 ομάδες στο grid – συμπεριλαμβανομένων των πέντε εργοστασίων – θα αγωνιστούν με τη δική τους ειδική, «κλασική» βαφή. Επιπλέον, οι θαυμαστές μπορούν να δουν την καθεμιά από αυτές τις μοτοσυκλέτες να αποκαλύπτεται ΖΩΝΤΑΝΑ σε μια ειδική εκδήλωση κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στο pitlane με την ονομασία Day of Champions και θα ξεκινήσει στις 14:00 (τοπική ώρα) την Πέμπτη στο Βρετανικό GP.

Εκεί, κάθε μοτοσυκλέτα θα αποκαλυφθεί στο pitlane μπροστά στο πλήθος, ενώ όλοι όσοι θα βρίσκονται εκεί, θα μπορούν να δουν την εκδήλωση δωρεάν εάν έχουν ένα ειδικό εισιτήριο paddock για την εκδήλωση Day of Champions της Πέμπτης. Αυτή η ρετρό επανάσταση θα μεταδοθεί επίσης τηλεοπτικά, με ένα ωριαίο πρόγραμμα MotoGP™ 75th Anniversary Special που θα προβάλλει το στυλ και τα χρώματα κάθε ομάδας πριν γραφτεί ιστορία καθώς θα πηγαίνουν στην πίστα.

Το MotoGP™ δεν έχει δει ποτέ κάθε μοτοσυκλέτα και αναβάτη στο grid να αγωνίζεται με ειδικά σχέδια χρωμάτων κατά τη διάρκεια ενός μόνο Σαββατοκύριακου, επομένως η ιστορία θα γραφτεί στο Silverstone. Αυτή είναι επίσης μόνο η αρχή, με πολλούς από τους συνεργάτες του αθλήματος να είναι έτοιμοι να γίνουν ρετρό, από το BMW M Safety Car, μέχρι εορτασμούς στο βάθρο, εκθέσεις κλασικών οχημάτων και πολλά άλλα.

Προετοιμαστείτε για το Monster Energy British Grand Prix από τις 2 έως τις 4 Αυγούστου, καθώς το πιο συναρπαστικό άθλημα του κόσμου επανέρχεται με ταχύτητα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα για το δεύτερο μισό μιας σεζόν που γράφει ιστορία – με κλασικό στυλ για ένα πολύ μοντέρνο θέαμα.

Two Wheels for Life

Η οργάνωση Two Wheels for Life είναι η επίσημη φιλανθρωπική οργάνωση του MotoGP™, που συγκεντρώνει κεφάλαια για να εξασφαλίσει ότι τα ευάλωτα άτομα στο Μαλάουι, το Λεσότο, τη Γκάμπια και τη Νιγηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας υγειονομική περίθαλψη που σώζει ζωές, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά από ένα κέντρο υγείας ζουν. Τα τοπικά προγράμματα υποστήριξης, σε συνεργασία με τον οργανισμό Riders for Health, χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα μεταφοράς για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας μπορούν να φτάσουν στις αγροτικές κοινότητες.

Η Ημέρα των Πρωταθλητών, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την Πέμπτη του Βρετανικού GP, είναι η κορυφαία εκδήλωση της Two Wheels. Μπορεί να υπερηφανεύεται για μια γεμάτη μέρα ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης στη σκηνή και της παγκοσμίου φήμης δημοπρασίας, με κάθε αναβάτη MotoGP™ στο grid. Οι θαυμαστές μπορούν επίσης να αγοράσουν ειδικά εισιτήρια για την εκδήλωση “Day of Champions” που θα πραγματοποιηθεί στο paddock, για απαράμιλλη πρόσβαση όλο το απόγευμα της Πέμπτης. Για το 2024, θα υπάρχει η ευκαιρία να παρακολουθήσετε το MotoGP™ 75th Anniversary Special και να δείτε τα κλασικά “Vintage” σχέδια χρωμάτων των μοτοσυκλετών που θα αποκαλυφθούν ζωντανά στο pitlane – αλλά τα ειδικά εισιτήρια είναι περιορισμένα, οπότε φροντίστε να αγοράσετε το εισιτήριό σας όσο πιο γρήγορα!