του Νεκτάριου Διατσίδη

Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την πρόσθετη χάρη που παρέχει ένας συμπλέκτης και η Zero θέλησε να το εκμεταλλευτεί. Ο συμπλέκτης μιας μοτοσυκλέτας μπορεί να θεωρηθεί ένας σημαντικός μηχανισμός. Είναι πολύ περισσότερο από ένα μέσο για τη σύμπλεξη και την αποσύμπλεξη της μετάδοσης, καθώς παίζει σημαντικότερους ρόλους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη χαρά της οδήγησης και την ευχρηστία. Είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο όταν κάνουμε εκκινήσεις καθώς προσφέρει περισσότερη κινητική ενέργεια.

Με την εποχή του ηλεκτρικού ρεύματος πραγματικά να μας πλησιάζει, φαίνεται ότι η δουλειά του συμπλέκτη καταργείται σταδιακά. Πολλές από τις νέες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες διαθέτουν σύστημα μετάδοσης κίνησης με τον ηλεκτροκινητήρα συνδεδεμένο απευθείας στον πίσω τροχό είτε μέσω αλυσίδας είτε μέσω ιμάντα, και δεν υπάρχει ανάγκη για κιβώτιο ταχυτήτων, και ως εκ τούτου, η ύπαρξη του συμπλέκτη. Ωστόσο, οι μοτοσυκλετιστές που θέλουν τη μέγιστη ευχαρίστηση – που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ακριβή ολίσθηση ενός συμπλέκτη – αδυνατούν να χειριστούν τη μοτοσυκλέτα με τον τρόπο που έχουν συνηθίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Και ενώ η ηλεκτροκίνηση είναι μια πτυχή της ζωής που δεν μπορούμε να αρνηθούμε, είναι καλό να βλέπουμε ότι ορισμένοι κατασκευαστές σκέφτονται να βελτιώσουν τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες. Η Αμερικανική Zero, για παράδειγμα, αναγνωρίζει την πρόσθετη χάρη και τον έλεγχο που παρέχει ένας συμπλέκτης, καθώς πρόσφατα κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα σύστημα «προσομοιωμένου συμπλέκτη» για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες της.

Διαφορετική τεχνολογία από τον E-Clutch της Honda, που είναι συμπλέκτης για κινητήρα εσωτερικής καύσης, η καινοτομία της Zero υπάρχει αποκλειστικά για να παρέχει ένα άλλο επίπεδο ελέγχου, ξεχωριστό από το γκάζι και τα φρένα της μοτοσυκλέτας. Στην πραγματικότητα, στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Zero, δεν χρησιμοποιεί καν τη λέξη «συμπλέκτης» και το αποκαλεί «Σύστημα Ελέγχου Οχήματος». Λειτουργικά, το σύστημα ελέγχου της Zero έχει την προσθήκη ενός ζωτικού στοιχείου στην αριστερή μανέτα στο τιμόνι που μοιάζει ακριβώς με έναν συμπλέκτη που βρίσκεται σε μοτοσυκλέτα με θερμικό κινητήρα. Η μόνη διαφορά εδώ είναι ότι η μανέτα δεν απελευθερώνει κάποιον συμπλέκτη μέσα στον ηλεκτροκινητήρα που του επιτρέπει να ανεβάζει στροφές χωρίς φορτίο, αλλά αντ’ αυτού, συνδέεται με την ηλεκτρική μονάδα ελέγχου του κινητήρα ρυθμίζοντας έτσι την έξοδο της ροπής του ηλεκτροκινητήρα.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εξηγεί: «Με τη μείωση της απόδοσης ροπής του κινητήρα, η μανέτα ελέγχου στην αριστερή πλευρά μιμείται τη λειτουργία και την αίσθηση, για παράδειγμα της ολίσθησης, ενός συμπλέκτη που υπάρχει σε μοτοσυκλέτες και άλλα οχήματα που κινούνται από κινητήρες εσωτερικής καύσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ροπή στον ηλεκτροκινητήρα είναι συνάρτηση του ανοίγματος και του κλεισίματος του γκαζιού και μιας προσομοίωσης της λειτουργίας του συμπλέκτη που μειώνει τη ροπή σε κάθε χρήση του.

Φυσικά, στη θεωρία, όλα αυτά είναι συναρπαστικά πράγματα. Αλλά στην πράξη πρέπει να περιμένουμε και να δούμε αν η δυνατότητα προσομοίωσης συμπλέκτη της Zero μοιάζει πραγματικά με συμπλέκτη, γιατί η αδράνεια του ηλεκτροκινητήρα δεν μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στις εκκινήσεις αν δεν απομονώνεται πραγματικά από τη μετάδοση της κίνησης. Θα ήταν ωραίο να υπάρχει πραγματικός συμπλέκτης όπως υπάρχει στις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες Trial και να ελέγχει κανονικά τη μεταφορά ροπής μέσω της τριβής. Παρόλα αυτά, σίγουρα θα κάνει διασκεδαστικά πράγματα όπως αυξομειώσεις της ροπής σε απότομες εναλλαγές πολύ πιο εύκολα και πιο ελεγχόμενα, ώστε να είναι πολύ πιο ασφαλής η διαχείριση της μεγάλης ροπής που διαθέτει ένας ηλεκτροκινητήρας.

Είναι καλό να βλέπεις κατασκευαστές όπως η Zero να επενδύουν χρόνο και πόρους για να αναπτύξουν τεχνολογία που εστιάζει στις πιο λεπτές αποχρώσεις της οδήγησης της μοτοσυκλέτας. Και τεχνολογίες όπως ο προσομοιωμένος τρόπος λειτουργίας ενός συμπλέκτη που αναπτύσσει η Zero στοχεύει να επαναφέρει λίγη από αυτή την αίσθηση που έχει χαθεί στις σύγχρονες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, ενώ το μικρότερο βάρος και κόστος της μη ύπαρξης κανονικού συμπλέκτη είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα.

Και ενώ απλώς προσθέτουμε ένα σύστημα που μοιάζει με συμπλέκτη σε μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα – η οποία στα χαρτιά, δεν το χρειάζεται πραγματικά – σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη γοητεία και το μοναδικό χαρακτήρα ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης με την αξιοποίηση της μεγαλύτερης αδράνειας της περιστρεφόμενης μάζας του και είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι οι κατασκευαστές εξακολουθούν να σκέφτονται εμάς τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας κατά την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας. Ο συμπλέκτης διαδραματίζει ζωτικό ρόλο, καθώς οι ελιγμοί σε διαδρομές με κλειστές στροφές είναι πιο αποτελεσματικοί στη μεταφορά ισχύος στο δρόμο ειδικά σε χωμάτινες διαδρομές και συνεπάγεται υψηλότερο επίπεδο δεξιοτεχνίας όσον αφορά την εξισορρόπηση του συμπλέκτη, με το χειρισμό του γκαζιού και την ενεργοποίηση του πίσω φρένου.

Η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, μπορεί να βελτιωθεί με καινοτομίες όπως η προσομοίωση του συμπλέκτη, αλλά και με σύστημα μετάδοσης που πραγματικά μπορεί να διαθέτει συμπλέκτη. Σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην οδήγηση και οι καινοτομίες αυτές είναι καλοδεχούμενες.