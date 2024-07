του Δημήτρη Διατσίδη

Η ομάδα HRC-Japan Post ανταπέδωσε την ήττα της στο Top 10 Trial το Σάββατο, το οποίο καθορίζει τη σειρά εκκίνησης για την Κυριακή, για να ολοκληρώσει τον 45ο Αγώνα Αντοχής 8 ωρών της Coca-Cola Suzuka την Κυριακή με μια τρίτη συνεχόμενη νίκη – την 30ή για την Honda – στον γύρο της Ιαπωνίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Endurance WEC FIM.

Ξεκινώντας από την τρίτη θέση στο κατάμεστο grid, ο κορυφαίος αναβάτης Takumi Takahashi άρχισε να προχωρά στα μισά της πρώτης του περιόδου, προτού οι συμπαίκτες του Teppei Nagoe και ο αστέρας του MotoGP Johann Zarco συνδυαστούν για να εξασφαλίσουν την πρώτη θέση μπροστά από την Yamalube YART Yamaha EWC και την OwerSoukshiam SERT Motul.

Ωστόσο, το περιθώριο νίκης της Ομάδας HRC ήταν μόλις ένα λεπτό 7.860 δευτερόλεπτα μετά την επιβολή ποινής 40 δευτερολέπτων λόγω παραβίασης πιτ στοπ σε κάτι που αποδείχθηκε ανήσυχο τελείωμα για την ομάδα καθώς έπεσε το σκοτάδι.

«Αισθάνομαι εντελώς ανακουφισμένος και ειλικρινά πολύ εξαντλημένος», είπε ο Takahashi.«Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την έκτη μου Suzuka 8 Hours και για την Honda την 30ή της νίκη. Πραγματικά πρέπει να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου που είναι δύο φανταστικοί αναβάτες, όλοι μαζί καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τον 34χρονο Ιάπωνα αναβάτη Takahashi, το αποτέλεσμα σηματοδότησε την έκτη νίκη στην Suzuka 8 Hours, με την πρώτη του να έχει γίνει το 2010. Ένα άλλο ρεκόρ σημειώθηκε με την ομάδα HRC και το YART να καλύπτουν 220 γύρους για να ξεπεράσουν το προηγούμενο σημείο αναφοράς των 219 γύρων από την Team Cabin Honda το 2002.

«Τώρα έχω κάνει έξι νίκες, ο μόνος δρόμος είναι προς τα πάνω και θέλω να συνεχίσω», είπε ο Takahashi.«Ελπίζω να πάρω μια πρόταση την επόμενη σεζόν και σε αυτή την περίπτωση θα είμαι εδώ. Αλλά δεν ήμουν συγκεντρωμένος στην έκτη μου νίκη, ήθελα απλώς να έχω μια διαφορά και να κρατήσω έναν καλό μέσο ρυθμό. Στην τελευταία μου περίοδο οδήγησης ήμουν λίγο πολύ χαλαρός ίσως, ήταν δύσκολο να εστιάσω προς το τέλος στο σκοτάδι και έπαθα κράμπες. Στον τελευταίο γύρο, στη γωνία 130R, οδήγησα πάνω από ένα κίτρινο περιβραχιόνιο, το οποίο έχασε ένας αναβάτης – πρέπει να του έπεσε, κόντεψα να πέσω και αυτό ήταν λίγο τρομακτικό.”

Μετά τη νίκη του στο ντεμπούτο του EWC στην πρώτη του εμφάνιση στη Suzuka, ο Zarco είπε: «Αισθάνομαι καλά γιατί όταν φτιάχνεις αυτόν τον στόχο και έχεις τη νίκη, είναι μεγάλη ανακούφιση. Νιώθω χαρούμενος, περήφανος και μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Έχω εντυπωσιαστεί από τον ρυθμό του Takumi και τον έλεγχο του αγώνα. Είμαι τόσο χαρούμενος με την πρόοδο που έκανε ο Teppei από τη δοκιμή στον αγώνα. Οι τρεις αναβάτες ήταν απαραίτητοι για αυτή τη νίκη γιατί με τη ζέστη χρειαζόμασταν όλοι να ελέγξουμε την ενέργεια».

Έχοντας φτάσει στην Ιαπωνία έναν βαθμό πίσω από την Yoshimura SERT Motul στην κατάταξη του πρωταθλήματος του 2024, η YART θα επιστρέψει στη βάση της στην Αυστρία με πλεονέκτημα έξι βαθμών, αφού κέρδισε πέντε βαθμούς για τη νίκη στο Top 10 Trial του Σαββάτου, συν 24 βαθμούς για το βάθρο της Suzuka των αναβατών Niccolò Canepa, Marvin Fritz και Karel Hanika.

Ο Canepa είχε πρωτοστατήσει αφού προσπέρασε τον πρώιμο επικεφαλής, τον Markus Reiterberger (BMW Motorrad World Endurance Team) λίγο πριν την ολοκλήρωση του εναρκτήριου γύρου, αλλά υπολόγισε ότι το «τζόγος» του να τοποθετήσει ένα μαλακό μπροστινό ελαστικό μετρούσε εναντίον του, καθώς το εναρκτήριο stint (περίοδος οδήγησης) ξεδιπλώθηκε εν μέσω θερμοκρασιών πίστας μόλις λιγότερο από 60 βαθμούς Κελσίου.

«Συνειδητοποίησα ότι επιλέξαμε το λάθος μπροστινό ελαστικό και συνειδητοποίησα αμέσως ότι δεν είχα καλή αίσθηση με τη μοτοσυκλέτα», είπε ο Canepa. «Προσπάθησα να μείνω μπροστά όσο περισσότερο μπορούσα γιατί ήξερα ότι αν με περνούσαν, θα έφευγαν και προσπαθούσα να περάσω πίσω κάθε φορά που με περνούσαν μέχρι που ο Takahashi-san ήταν πολύ γρήγορος για να τον ξαναπεράσω. Έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο stint και λυπάμαι που ήταν εν μέρει λάθος μου που επέλεξα αυτό το μπροστινό ελαστικό γιατί θα ήθελα να είχα αγωνιστεί περισσότερο μαζί του. Νομίζω ότι είχαμε το πακέτο για να το κάνουμε».

Ο Ryo Mizuno της Ducati Team Kagayama κατείχε επίσης την πρώτη θέση κατά τη διάρκεια μιας ξέφρενης ώρας λειτουργίας με την πρώτη θέση να αλλάζει μεταξύ της μηχανής #2, της #30 του Takahashi και της μοτοσυκλέτας #1 της Canepa.

Στην πρώτη της Suzuka 8 Hours με δύναμη η Ducati, μέσω της ομάδας Team Kagayama, έχασε ζωτικό έδαφος όταν ο Hafizh Syahrin καθυστέρησε να επανεκκινήσει την Panigale V4R στον πρώτο γύρο των pitstops. Έχοντας ξεφύγει από τη διεκδίκηση για τη δεύτερη θέση, η Ducati Team Kagayama στη συνέχεια ενεπλάκη σε μια συναρπαστική μάχη για την τρίτη θέση με την Yoshimura SERT Motul, η οποία αποφασίστηκε μέχρι τα τελευταία 30 λεπτά του αγώνα.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα με την Suzuki GSXR1000 έχασε έδαφος μετά την εκτέλεση ποινής – που δόθηκε όταν προέκυψε ότι η τάπα του καλύμματος του ρεζερβουάρ καυσίμου δεν είχε αντικατασταθεί μετά από ένα pitstop – ο Ιάπωνας Cocoro Atsumi, ο οποίος έμαθε να οδηγεί στην Suzuka Circuit στα νιάτα του, δημιούργησε μια θεαματική τελευταία περίοδο οδήγησης για να πάρει την τρίτη θέση καθώς ο χρόνος τελείωνε. Μαζί του στο βάθρο συμμετείχαν οι συμπαίκτες του Dan Linfoot και αναβάτης της Moto2, Albert Arenas, ένας πρωτάρης της Suzuka πριν από την ελεύθερη προπόνηση το πρωί της Παρασκευής.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο βάθρο για πρώτη φορά», είπε ο Atsumi. «Ήμουν με την Yoshimura SERT Motul ως τέταρτος αναβάτης και έχω ελέγξει και μαθαίνει πολλά. Μου ζητήθηκε να συμμετάσχω σε αυτόν τον αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτή την ευκαιρία. Παλεύουμε για το πρωτάθλημα με την YART και τερματίζοντας στην τρίτη θέση σημαίνει ότι η διαφορά είναι μικρή και θα είμαστε σε καλή θέση στο Bol d’Or για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το πρωτάθλημα.”

Όπως έκανε στις 8 Hours of Spa Motos τον περασμένο μήνα, ο Markus Reiterberger πέρασε από νωρίς στο προβάδισμα. Αλλά ο αναβάτης της BMW Motorrad World Endurance Team δεν μπορούσε να κρατήσει μακριά τον Canepa που κυνηγούσε και έμεινε πίσω στην είσοδο στο σικέιν πριν ολοκληρωθεί ο εναρκτήριος γύρος. Η Βελγική ομάδα, η οποία προκρίθηκε στην τέταρτη θέση, τερμάτισε στην καλύτερη της πέμπτη στην Suzuka.

Η F.C.C., το τρίο της TSR Honda France, των Mike Di Meglio, Josh Hook και Alan Techer, πέρασε τον αγώνα προσαρμόζοντας τη μοτοσυκλέτα προδιαγραφών του 2024, την οποία χρησιμοποιούσαν στον ανταγωνισμό για πρώτη φορά. Ένα πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά, πέφτει στους Hook και Di Meglio και ένα πέναλτι stop and go, το οποίο επιβλήθηκε μετά την εκτέλεση εργασιών κατά τον ανεφοδιασμό, άφησε την ομάδα που κέρδισε τον Τίτλο του EWC του 2022 σε μια μακρινή 34η θέση για να συνδυάσει μια απογοητευτική σεζόν.

Η πρώτη Suzuka 8 Hours της Tati Team Beringer Racing με ισχύ Honda κατέκτησε τη 15η θέση για να ενισχύσει την κατάστασή της ως η κορυφαία ανεξάρτητη ομάδα του EWC, ενώ η KM 99 πέτυχε τον στόχο της για τερματισμό στο top 10 στη 10η θέση.

Ήταν μια προκλητική Suzuka 8 Hours για την Kawasaki Webike Trickstar. Μετά τον αποκλεισμό του Grégory Leblanc από τον αγώνα λόγω τραυματισμού, μετά από ένα ατύχημα στο ζέσταμα το πρωί της Κυριακής, ο Christian Gamarino και Román Ramos προετοίμασαν να αγωνιστούν ως ζευγάρι μέχρι να αρρωστήσει ο Ramos, που οδήγησε σε μια μακρά διακοπή πριν η ομάδα τελικά επιστρέψει στο φορτηγό.

Η ομάδα Suzuki CN Challenge κέρδισε την Πειραματική κατηγορία σε μια καλή όγδοη γενική θέση με ένα εργοστασιακά υποστηριζόμενο GSX-R1000R CN SPEC, το οποίο χρησιμοποίησε 40% βιώσιμο καύσιμο ELF Moto R40 FIM βιολογικής προέλευσης, καθώς και άλλα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Περιλάμβαναν ένα βασικό λιπαντικό βιολογικής προέλευσης από την Motul, έναν καταλυτικό μετατροπέα που αναπτύχθηκε από την Yoshimura, τακάκια φρένων χαμηλής σκόνης από την Sunstar Engineering, ελαστικά από την Bridgestone με αυξημένη αναλογία ανακυκλωμένων υλικών, εμπρός και πίσω φτερά από φυσική ίνα λίνου που παρέχεται από Bcomp, συν το αμάξωμα που παρέχεται από την JHI και χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά άνθρακα.

Η TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ SUPERSTOCK ΔΟΞΑ

Ο πρωτάρης Hannes Soomer βοήθησε την TONE RT Syncedge 4413 BMW να κερδίσει στο εξοπλισμένο με Dunlop Παγκόσμιο Κύπελλο FIM Endurance, το οποίο συμπεριέλαβε την Suzuka 8 Hours στο πρόγραμμά του για πρώτη φορά. Συνεργαζόμενος με τους Ιάπωνες αναβάτες Tomoya Hoshino και Ainosuke Yoshida, ο Εσθονός έκανε το ντεμπούτο του στην Suzuka και ξεπέρασε ένα πρόβλημα με τις ταχύτητες και θριάμβευσε μπροστά από την Team Étoile, η οποία κέρδισε την Taira Promote Racing στη δεύτερη θέση στον τελευταίο γύρο με 2.213 δευτερόλεπτα.

«Ήρθα εδώ την Τρίτη για πρώτη φορά και τώρα κατέληξα να κερδίσω, είπε ο Σόμερ. «Κάθε αγωνιζόμενος μοτοσυκλετών θέλει να βρίσκεται σε αυτό το βάθρο και τώρα είμαι στο πρώτο σκαλοπάτι, είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος».

Η προσπάθεια της Teramoto@J-Trip Racing να μετατρέψει την pole position της Superstock σε νίκη, κατέρρευσε όταν ο Takeru Murase προκάλεσε σημαντική ζημιά συντρίβοντας στη στροφή 8 μετά από 30 λεπτά. Η National Motos Honda FMA τερμάτισε πέμπτη, ενώ μια πτώση του Gino Rea που βγήκε από τη δεύτερη καμπύλη Degner στα αρχικά 20 λεπτά άφησε την Wójcik Racing Team εκτός διεκδίκησης.

