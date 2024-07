του Δημήτρη Διατσίδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τρεις μέρες συγκίνησης, πάθους και καθαρής διασκέδασης για τους χιλιάδες θαυμαστές που συνεχίζουν να φτάνουν στο Misano World Circuit.

Η νέα Panigale V4, σε παγκόσμια πρεμιέρα για τους συμμετέχοντες στο WDW, έκανε το ντεμπούτο της στην πίστα στις Δοκιμές για τον Αγώνα “Lenovo Race of Champions”, ενώ θα είναι ένα από τα σπουδαία αξιοθέατα της εκδήλωσης μέσα στον ειδικό χώρο “New Panigale V4 Sphere”.

Claudio Domenicali, Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati:

«Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati είναι το μεγαλύτερο πάρτι της Ducati: μια μοναδική εκδήλωση στον κόσμο, που καλωσορίζει χιλιάδες λάτρεις κάθε δύο χρόνια για να γνωρίσουν την αγάπη της μοτοσυκλέτας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού».

Στο Misano Adriatico (Ρίμινι, Ιταλία), άνοιξαν λοιπόν χθες στις 26 Ιουλίου 2024, οι πύλες της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati, της δωδέκατης έκδοσης της μεγαλύτερης συγκέντρωσης της Ducati και μέχρι την Κυριακή 28 Ιουλίου, το Misano World Circuit Marco Simoncelli θα μετατραπεί στην καρδιά της κοινότητας της Ducati που χτυπά, καλωσορίζοντας χιλιάδες θαυμαστές από όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν το πάθος για τον κατασκευαστή με έδρα τη Μπολόνια. Συνδυάζοντας αξέχαστες παραστάσεις, συναντήσεις και χαιρετισμούς με τους αναβάτες και αποκλειστικές πρεμιέρες, η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati 2024 στοχεύει να είναι μια αξέχαστη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati είναι το μεγαλύτερο πάρτι της Ducati: μια μοναδική εκδήλωση στον κόσμο, που υποδέχεται χιλιάδες λάτρεις κάθε δύο χρόνια, με και χωρίς μοτοσυκλέτες, για να βιώσουν μαζί την αγάπη της μοτοσικλέτας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού», δήλωσε ο CEO της Ducati, Claudio Domenicali κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνέντευξης τύπου του WDW2024.

«Το πρόγραμμα και για αυτήν την έκδοση περιέχει τα στοιχεία που κάνουν αυτή την εκδήλωση την πεμπτουσία του κόσμου της Ducati, συγκεντρώνοντας όλες τις ψυχές της μάρκας. Θα υπάρξουν εμπειρίες σε δύο τροχούς, συναντήσεις και χαιρετισμούς με τους αναβάτες, στιγμές διασκέδασης εντός και εκτός πίστας και πολλές ευκαιρίες να μοιραστείς το πάθος σου με τους άλλους συμμετέχοντες, όπως η παρέλαση μοτοσυκλετών που ανυπομονώ να ανταποκριθώ. Αυτή η δωδέκατη έκδοση του WDW έχει ήδη ξεκινήσει με μια μεγάλη έκπληξη, την παρουσίαση της νέας Panigale V4, της έβδομης γενιάς της ιστορίας των supersports μοτοσυκλετών της Ducati. Σήμερα θα το δούμε να φτάνει στην πίστα στα χέρια 15 αναβατών παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των Παγκόσμιων Πρωταθλητών MotoGP, WorldSBK και WorldSSP, καθώς και των αναβατών που καταλαμβάνουν τις πρώτες 4 θέσεις στην κατάταξη του MotoGP. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ειπωθεί κάτι άλλο, ότι ο Αγώνας των πρωταθλητών της Lenovo θα είναι ένα πρωτόγνωρο θέαμα».

Η νέα Panigale V4 παρουσιάστηκε στον κόσμο το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουλίου με τη διαδικτυακή δημοσίευση του επεισοδίου Ducati World Première και ταυτόχρονα μέσα από μια φαντασμαγορική εκδήλωση στην ευθεία του Misano World Circuit, στην οποία η επίσημη Ducati ήταν παρούσα. Συμμετείχαν οι αναβάτες MotoGP και WorldSBK Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Alvaro Bautista και Nicolò Bulega.

Είναι λοιπόν αυτοί οι αναβάτες, μαζί με τους άλλους έντεκα συμμετέχοντες στο Lenovo Race of Champions, που ήταν χθες Παρασκευή οι πρώτοι που πήραν τη νέα Panigale V4 S στην πίστα για Ελεύθερες Δοκιμές και Κατατακτήριες. Το κοινό του WDW απόλαυσε το σόου από τις κερκίδες της πίστας και μπορεί να διασκεδάσει με το Fanta WDW : ένα παιχνίδι επικεντρωμένο στα αποτελέσματα του Lenovo Race of Champions, το οποίο επιτρέπει να κάνετε τις δικές σας προβλέψεις για τον αγώνα και να κερδίσετε πόντους μέσα από τις παραστάσεις των αγαπημένων σας αναβατών.

Η παρουσίαση της νέας Panigale V4 στην WDW είναι ένα υπέροχο δώρο που θέλησε να κάνει η Ducati στους λάτρεις της. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι στον κόσμο που θα μπορέσουν να δουν και να ανακαλύψουν από κοντά την έβδομη γενιά των σούπερσπορ μοτοσυκλετών του Borgo Panigale. Η μοτοσυκλέτα στο εμβληματικό κόκκινο χρώμα της Ducati θα έχει μια προνομιακή θέση μέσα στο “New Panigale V4 Sphere” και οι μηχανικοί που το ανέπτυξαν θα είναι διαθέσιμοι και τις τρεις ημέρες για εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Η «σφαίρα» που φιλοξενεί τη νέα Panigale V4 θα είναι αναμφισβήτητα το πιο επιθυμητό αξιοθέατο μιας εκδήλωσης τόσο ποικίλης όσο ποτέ, γεμάτη δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν από την Ducati για να ικανοποιήσουν τους οπαδούς όλων των ηλικιών και να δημιουργήσουν μια μεγάλη συμμετοχική εκδήλωση στην οποία θα συγκεντρωθεί όλη η ουσία του πάθους για τη μοτοσικλέτα.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati είναι μια εκδήλωση ικανή να συνδυάσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εταιρείας που εδρεύει στη Μπολόνια. Ως απόδειξη αυτού, μεταξύ των πιο ανυπόμονων περιοχών αυτής της έκδοσης του 2024 είναι ένα αφιέρωμα στην ιστορία της Ducati, όπως η έκθεση αφιερωμένη στην 30ή επέτειο του Ducati 916 και μια ματιά στο μέλλον με την πρώτη δημόσια έκθεση του Desmo450. Πρωτότυπες MX και ταυτόχρονη παρουσία των αναβατών Tony Cairoli και Alessandro Lupino.

Μεταξύ του paddock της πίστας και των περιοχών γύρω από το Misano World Circuit θα υπάρχουν πολλές εμπειρίες για να απολαύσετε στο πιο εκτεταμένο ημερολόγιο που έγινε ποτέ για το WDW. Η ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της έκδοσης του 2024, ωστόσο, σημαδεύτηκε από την παράδοση, με την παρέλαση των μοτοσυκλετών της Ducati, που μετά από έναν γύρο της πίστας του Misano, κινήθηκαν στους δρόμους της Romagna Riviera στην Bagno Samsara, παραλία του Ριτσιόνε και τοποθεσία του πάρτι «Land of Joy on the Beach». Σε αυτή την έκδοση, το Samsara Beach φιλοξένησε επίσης το “Rustida” (παραδοσιακό μπάρμπεκιου), το οποίο ακολούθησε μια βραδιά με μουσική και διασκέδαση για τον εορτασμό των 10 χρόνων Scrambler Ducati.

Οι 82 συμμετέχοντες του World President Tour έφτασαν επίσης στο WDW2024, τη συνάντηση των προέδρων των επίσημων συλλόγων της Ducati από όλο τον κόσμο, που ξεκίνησαν την περιπέτειά τους προς το WDW στις 22 Ιουλίου ξεκινώντας από το Borgo Panigale για ένα ταξίδι με μοτοσικλέτα άνω των 1,100 km, για να συμμετέχουν στη συνέχεια με τα μέλη της Λέσχης για τρεις ημέρες εορτασμών στο αφιερωμένο D.O.C.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου το σόου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati θα είναι «La Notte dei Campioni» (Η Νύχτα των Πρωταθλητών): μια βραδιά που δεν χάνεται, που σε λίγες ώρες θα δει έναν απίστευτο ανταγωνισμό μεταξύ των αναβατών της Ducati, μια εισβολή στην πίστα από όλους τους συμμετέχοντες, το street food στο paddock και ένα βραδινό σόου με ψυχαγωγία και ζωντανά DJ sets, που θα μεταμορφώσουν το Misano Circuit σε μια υπαίθρια ντίσκο. Για να βελτιώσει αυτό το απίστευτο σόου, η Ducati δημιούργησε ένα αποκλειστικό εισιτήριο πρόσβασης στην εκδήλωση, σχεδιασμένο για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και, γενικότερα, για όλους όσους συρρέουν στη Ριβιέρα της Ρομάνια το Σαββατοκύριακο 26-28 Ιουλίου, οι οποίοι θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς από και προς το Misano World Circuit, που λειτουργεί το Σάββατο το βράδυ.