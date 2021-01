Πέθανε ο διάσημος κασκαντέρ του Italian Job

Ο πλέον διάσημος κασκαντέρ σε σκηνές οδήγησης αυτοκινήτου Remy Julienne πέθανε σε ηλικία 90 ετών από παρενέργειες του Covid-19 σε νοσοκομείο τη πόλης Montargis της Γαλλίας. Ο Julienne είχε πάρει μέρος σε μερικές από τις πιο διάσημες ταινίες της ιστορίας όπως το Italian Job του 1969 και James Bond οδηγώντας τα περίφημα Mini Cooper και Aston Martin (και όχι μόνο) σε επικίνδυνες σκηνές που έκοβαν την ανάσα.

Η ταινία που τον έκανε πολύ διάσημο ήταν το Italian Job στο οποίο απέδειξε τις εξαιρετικές οδηγικές του Πήρε μέρος σε σχεδόν 1.400 ταινίες!ικανότητες οδηγώντας τα Mini Cooper στην περίφημη ληστεία με πρωταγωνιστή τον Michael Caine. Ο ίδιος ο διάσημο ηθοποιός είχε πει για τον Remy ότι "ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε τον Remy Julienne και την ομάδα του να κάνει την οδήγηση των κασκαντέρ. Ήταν ανά πάσα στιγμή έτοιμος να κάνει το κάτι παραπάνω στις σκηνές καταδίωξης και έκανε ανατριχιαστικά πράγματα διαφορετικού επιπέδου".

Η ταινία Taxi 2 ήταν η αρχή του τέλους

Ο Julienne πήρε μέρος σε έξι ταινίες James Bond με πιο χαρακτηριστικές τις σκηνές του 1981 στο "For Your Ξεκίνησε την καριέρα του ως αναβάτης Motocross!Eyes Only" με Citroen 2CV και στο "A View To A Kill" με ένα Renault 11. Δούλεψε με τεράστια ονόματα του σινεμά όπως οι Lee Marvin, Harrison Ford, Kean-Paul Belmondo, Robert De Niro και Al Pacino, ενώ ο ίδιος θυμάται από τις ταινίες James Bond με τον Roger Moore ότι ήταν κάπως περιοριστικές λόγω των παραγωγών από τη Βρετανία.

Το τέλος ουσιαστικά στην καριέρα του Jullienne έδωσε ένα μεγάλο δυστύχημα στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Taxi 2. Ένας από τους χειριστές κάμερας ο Alain Dutartre έχασε τη ζωή του και ένας από τους βοηθούς του τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν μία από τις σκηνές πήγε πολύ λάθος. Ο Julienne κατηγορήθηκε από τις γαλλικές αρχές και απειλήθηκε με φυλάκιση, ωστόσο ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι οι παραγωγοί δεν του επέτρεψαν να γυρίσει τη σκηνή δοκιμαστικά πριν το γύρισμα, κάτι που τελικά τον αθώωσε.

Η πιο φημισμένη ατάκα πάντως του Remy, σύμφωνα με τον Caine, στα γυρίσματα του Italian Job ήταν όταν του είπε ο Caine "Διάβολε, Remy, η καρδιά μου κοντεύει να φύγει από τη θέση της", και ο Remy του απάντησε: "Ηρέμησε Michael, είναι απλά μαθηματικά!".

Πάρτε μια γεύση από Remy Julienne στο Italian Job

