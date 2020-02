Τα νέα της πιάτσας, 231...

Του Βασίλη Σαρημπαλίδη





Made in Greece? (αμάν και πότε!)

Ήδη υπάρχει έντονος προβληματισμός ακόμα και για παραγωγές αυτοκινήτων (σίγουρα και άλλων Αν ποτέ το αποφασίσουμε θα παμε πολύ μπροστά σαν χώρα...προϊόντων) και το σίγουρο είναι πως αρκετοί σκέφτονται να στραφούν στην αγορά της Τουρκίας.

Εδώ είναι που θα πρέπει κάποτε να βάλουμε μυαλό και να προβληματίσουμε, μήπως και κάποτε γίνει το πρώτο βήμα, όπου μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όχι απλά θα σκέφτονται αλλά θα επενδύουν στην Ελλάδα.

Γιατί μην ξεχνάμε πως πλέον το «made in Greece» μετράει στο εξωτερικό, ακόμα και για εμάς τους…. Έλληνες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, γελάμε.

Η συζήτηση της πιάτσας

Στα της αγοράς τώρα, το θέμα της μετακίνησης του Νίκου Πρέζα από την Mercedes στη VW συζητήθηκε πολύ στην πιάτσα.

Από εκεί και πέρα θα έλεγα πως είναι σημαντικό που ο Γιάννης Καλλίγερος από την Mercedes (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) εμπιστεύτηκε ανθρώπους «εκ των έσω» της εταιρείας και τους δίνει την ευκαιρία για κάτι πολύ δυνατό. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε να δούμε ωραία πράγματα και έναν υγιή ανταγωνισμό που μας αρέσει…

Έντονη δραστηριότητα παρατηρείται τον τελευταίο καιρό με Έλληνες επιχειρηματίες που δείχνουν ενδιαφέρον να επενδύσουν σε νέες εταιρείες. Συζητήσεις γίνονται, άρα μένει να μάθουμε αν θα δούμε και αποτελέσματα, μέσα στη χρονιά.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Νίκος Καψής (product manager στο BMW Group Hellas) είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που έψαξε, ρώτησε και έμαθε τον τρόπο που μπορεί κάποιος να αναζητήσει το κλεμμένο του αυτοκίνητο μέσω της INTERPOL. Δείτε παρακάτω τον τρόπο…

----------------------------------------------------------------------------------------------

Από… σήμερα Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου ο Θοδωρής Καραγιάννης, αναλαμβάνει στη Mercedes Benz Hellas χρέη Sales Senior Manager (μέχρι πρότινος Fleet Sales & Used Cars MBC Senior Manager).

----------------------------------------------------------------------------------------------

O… σήμερα ο Παναγιώτης Ριτσώνης από Διευθυντής Επικοινωνίας στην Mercedes Benz Hellas, αναλαμβάνει τη θέση Mercedes-Benz Cars Marketing Senior Manager.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό πως αποχωρεί μετά από 11 χρόνια στο BMW Group Hellas η Κυριακή Μπασιά. Όπως μαθαίνουμε θα ενταχθεί στην ομάδα της «Μοτοδυναμικής».

----------------------------------------------------------------------------------------------

Από αύριο, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή πωλήσεων και marketing στην VW, ο Νικόλας Πρέζας.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Το χρονικό διάστημα 3-5 Απριλίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα η πρώτη έκθεση και μαζί το πρώτο συνέδριο για ηλεκτρικά οχήματα. Όπως μαθαίνουμε ο Τάκης Πουρναράκης θα είναι υπεύθυνος για τους ομιλητές και συντονιστής στο κομμάτι της ενημέρωσης, όσον αφορά το συνέδριο.

----------------------------------------------------------------------------------------------



Ολοένα και περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έρχονται στην Ελλάδα και τα… συναντούμε στα logistics των εταιρειών. Όπως θα δείτε και από τις αποκλειστικές εικόνες ετοιμάζονται να εισβάλουν στην ελληνική αγορά τα Peugeot 208 και Skoda Citigo.

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου παρουσία πλήθος κόσμου το πρώτο phygital concept store στην Ελλάδα της insurancemarket.gr. Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται στο Σύνταγμα και στην οδό Φιλελλήνων 7.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πρότυπης μονάδας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της εταιρείας Peugeot ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε, στην οδό Τσούντα 72 στη Νέα Χαλκηδόνα, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι στην Ιαπωνία με θέματα από… Nissan πραγματοποίησε, για λογαριασμό των 4 Τροχών, ο Μανώλης Σαλούρος, που τελευταία μας έχει συνηθίσει σε ξεχωριστά ρεπορτάζ. Μαζί του ο φωτογράφος Θάνος Ηλιόπουλος και διευθυντής επικοινωνίας της Nissan Νικ. Ι Θεοχαράκης Γιάννης Μεθενίτης.

----------------------------------------------------------------------------------------------

O Έλληνας chef Δημήτρης Χρονόπουλος είναι ο νέος brand ambassador για τη SIXT στην Ελλάδα.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Mobility Awards 2019. Στην τελετή παραβρέθηκε και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου ενώ το βραβείο για το συνολικό έργο που έχει επιτελέσει αναφορικά με τον σχεδιασμό αγωνιστικών αυτοκίνητων απονεμήθηκε στον Νικόλαο Τομπάζη. Επίσης τρία βραβεία απονεμήθηκαν στις επιχειρήσεις με τα περισσότερα βραβεία στο σύνολο όπως: LeasingCompanyoftheYear αναδείχθηκε η LeasePlanHellas, Rental Company of the Year αναδείχθηκε η AVIS, Fleet Team of the Year αναδείχθηκε η ArvalHellas.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Συνέντευξη Τύπου διοργανώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου, Μάριος Ηλιόπουλος σχετικά με τις επικείμενες εκλογές της ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού.





----------------------------------------------------------------------------------------------



«Οικογενειακή» υπόθεση είναι η εκπομπή «Πάνω από τα Όρια» αυτής της εβδομάδας καθώς ο Στράτος Φωτεινέλης με τον Στάθη Πετρόπουλο συζητούν τα «καυτά» θέματα που οδήγησαν το ελληνικό motorsport στη σημερινή άθλια κατάσταση αλλά και την πιθανή επόμενη ημέρα. Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Attica TV το Σάββατο στις 18:00 αλλά και την Κυριακή σε επανάληψη στις 10:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Γιώργος Σαργιαννίδης και Βαγγέλης Κιούσης ήταν οι δύο δημοσιογράφοι που ταξίδεψαν την περασμένη εβδομάδα στην Ιρλανδία για να πάρουν μία πρώτη οδηγική γεύση η γνώμη των δημοσιογράφων για πράγματα που δεν τους αρέσουν με σκοπό να τα διορθώσουν.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου μεταδόθηκε από το STAR Channel νέο επεισόδιο του τηλεοπτικού Traction όπου καλεσμένη ήταν η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Όσοι δεν το προλάβατε μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Στην Yamaha Europe έχει μετακομίσει η Ευφροσύνη Μακρίδου και παίζει… μπάλα με την ομάδα marketing.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Αρχές Ιουνίου πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της εντυπωσιακής BMW R18, του νέου μοντέλου των Γερμανών που βγάζε μάτια!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια στη Honda χαρίζοντας πρωταθλήματα και τίτλους ο Παναγιώτης Κουζής ξεκίνησε μία νέα σελίδα, αυτή τη φορά με τη Suzuki και με το καλημέρα ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στον πρώτο φετινό αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος Motocross που διεξήχθη στις Σέρρες.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Στην Τενερίφη θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 18-19 Φεβρουαρίου η πανευρωπαϊκή παρουσίαση της Yamaha Tracer 700.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**

Σελίδες γενικού περιεχομένου με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.in.gr 5

2. www.lifo.gr 6

3. www.zougla.gr 9

4. www.gazzetta.gr 17

5. www.iefimerida.gr 21

6. www.protothema.gr 24

7. www.sport24.gr 25

8. www.newsit.gr 31

9. www.tanea.gr 34

10. www.sdna.gr 35

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)

Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο*

1. www.newsauto.gr 95

2. www.autogreeknews.gr 155

3. www.autotriti.gr 206

4. www.gocar.gr 214

5. www.traction.gr 227

6. www.autoagora.gr 347

7. www.drive.gr 378

8. www.4troxoi.gr 455

9. www.caranddriver.gr 575

10. www.autoblog.gr 624

*TOP10 στην Ελλάδα



Σελίδες με αγγελίες αυτοκινήτων

1.www.car.gr 30

2. www.ix.gr 3.345

3. www.carwall.gr 6.387

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ YOUTUBE

1. Βασίλης Σαρημπαλίδης: 68.200

2. Trcoff: 17.600

3. Drive magazine: 16.800

4. Carotogr: 9.690

5. Tractiongr: 5.780

6. 4Τροχοί: 2.370

7. CarGuysGr: 2.170

8. Gocar: 2.030

9. Newsauto: 1.980

10. Ariadni Gerasimidou: 1.820

11. Επί Τροχών TV: 1.140

12. Auto Τρίτη: 1.000

13. Πάνος Σειτανίδης: 867

14.Γιώργος Σαργιαννίδης: 513

15. Auto Greek News: 327

*μέτρηση στις 17/2/2020 (20:00μ.μ)