Έξι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενώνονται για να σώσουν τους θερμικούς κινητήρες

Και ο αγώνας ενάντια στο μονοπώλιο της ηλεκτροκίνησης συνεχίζεται. Όσο κι αν αρκετές φωνές επιμένουν πως το τέλος των θερμικών κινητήρων είναι βέβαιο, μία νέα ιαπωνική συμμαχία με έξι μεγάλες εταιρίες μεταξύ των οποίων η Toyota και η Subaru ρίχνει την προσοχή και τις επενδύσεις της στην αναζήτηση νέων καυσίμων, φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Η συμμαχία που απαρτίζεται πιο συγκεκριμένα από τις Toyota, Subaru, Suzuki, Daihatsu, ENEOS Corporation και Toyota Tsusho Corporation έχει μοναδικό στόχο να ανακαλύψει τρόπους που θα βελτιώσουν την απόδοση των θερμικών κινητήρων σε τέτοιο επίπεδο που θα μπορούν να συνεχίσουν την παρουσία τους, σε μία παράλληλη συνύπαρξη με τα ηλεκτρικά. Το κοινό αυτό μέτωπο ονομάζεται Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels.

Επίσημο δελτίο τύπου που διανεμήθηκε από τις εμπλεκόμενες εταιρείες διευκρινίζει ότι η ερευνητική ένωση θα εργαστεί για την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας για τη χρήση βιομάζας. Παράλληλα θα μελετήσει αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής καυσίμου βιοαιθανόλης με στόχο την ευρεία χρήση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι για το οποίο θα προταθούν νέες μέθοδοι καλλιέργειας για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και τη βελτιστοποίηση των συστατικών της καλλιέργειας με στόχο την εξασφάλιση πρώτων υλών.

Να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη ιαπωνική ένωση, δεν είναι το μόνο μέτωπο που προσπαθεί να «σώσει» τους θερμικούς κινητήρες. Μόλις πρόσφατα, η Porsche επένδυσε 75 εκατομμύρια δολάρια στην HIF Global LLC, μια εταιρεία με έδρα το Σαντιάγο της Χιλής που αναπτύσσει εγκαταστάσεις παραγωγής συνθετικών καυσίμων. Προς το παρόν, η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα τη Στουτγάρδη σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το πράσινο καύσιμο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά τελικά θα πειραματιστεί και με οχήματα παραγωγής. Η Lamborghini βλέπει επίσης δυνατότητες στα συνθετικά καύσιμα ανακοινώνοντας πως δεν κλείνει καμία πόρτα για το μέλλον.