Οι φιναλίστ για τα αυτοκίνητα της χρονιάς στην Αμερική

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Η αρμόδια επιτροπή του θεσμού «North American Car of the Year Organizing Committee» ανακοίνωσε τα τρία μοντέλα που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στις κατηγορίες «Car of the Year», «Utility of the Year» και «Truck of the Year», στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Oι μεγάλοι νικητές για το 2021 θα ανακοινωθούν στις 11 Ιανουαρίου. Στη λίστα περιλαμβάνεται μόλις ένα αυτοκίνητο ευρωπαϊκής μάρκας, το Land Rover Defender, με τους Αμερικανούς και Καναδούς να αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι στηρίζουν κάτα κύριο λόγο τα εγχώρια προϊόντα, τα ιαπωνικά και τα κορεάτικα.

Η επιτροπή των βραβείων North American Car & Truck (NACTOY) αποτελείται από 50 δημοσιογράφους των κορυφαίων Μέσων στη Βόρεια Αμερική.

Οι υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία:

Car of the Year 2021

Genesis G80

Hyundai Elantra

Nissan Sentra

Utility of the Year 2021

Ford Mustang Mach-E

Genesis GV80

Land Rover Defender

Truck of the Year 2021

Ford F-150

Jeep Gladiator Mojave

Ram 1500 TRX