Με ένα χτύπημα κέρδισε πολυτελές αυτοκίνητο

Μια βολή ακριβείας, ένα αριστοτεχνικό χτύπημα στο μπαλάκι του γκολφ. O Tae-Hoon Kim ήταν ο μεγάλος νικητής στον διαγωνισμό «Hole in One» στο πλαίσιο του «The Genesis Invitational», κερδίζοντας ένα premium αυτοκίνητο.

Ο επαγγελματίας Κορεάτης γκόλφερ πραγματοποίησε την τέλεια βολή κατά τη διάρκεια του αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος γκολφ στην Καλιφόρνια, βάζοντας το μπαλάκι στη τρύπα με ένα χτύπημα.

Το δώρο του ήταν ένα Genesis G80, το κορυφαίο premium sedan της κορεατικής φίρμας, η οποία ήταν χορηγός του τουρνουά.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Genesis είναι η πολυτελής μάρκας του ομίλου Hyundai.