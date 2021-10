Να ζήσεις και να τα εκατοστίσεις Valentin Schäffer – Σήμερα «έσβησε» 90 κεράκια

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

Η Porsche σήμερα, 8 Οκτωβρίου, γιόρτασε τα 90ά γενέθλια του Valentin Schäffer. Και φυσικά τίμησε με έναν ξεχωριστό τρόπο, αυτόν το μηχανικό της, που έδωσε τόσα πολλά στην αγωνιστική πορεία της γερμανικής φίρμας.

Ο Schäffer, υπεύθυνος για την εξέλιξη των αγωνιστικών κινητήρων «χάρισε» με τις γνώσεις του, δεκάδες αγωνιστικούς τίτλους στην πανίσχυρη Porsche.

Ο Fritz Enzinger,που είναι σήμερα επικεφαλής του τμήματος Porsche Motorsport, δήλωσε για το ίνδαλμα όλων των μηχανικών:

«Η Porsche τον ευχαριστεί για την συμβολή του η οποία διήρκησε τρείς δεκαετίες. Όλα του τα χρόνια τα αφιέρωσε στην ανάπτυξη και την παραγωγή των αγωνιστικών κινητήρων».

Ο Valentin Schäffer, σήμερα έγινε 90 ετών. Γεννήθηκε 8 Οκτωβρίου το 1931 στην Ουγγαρία. Το 1955 ξεκίνησε να δουλεύει ως μηχανικός στην Porsche. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ήταν στο αγωνιστικό τμήμα.

Προσλήφθηκε για τους αγωνιστικούς κινητήρες και παρέμεινε εκεί για όλη του τη σταδιοδρομία. Μάλιστα ήταν μέλος της ομάδας που ασχολήθηκε με την παραγωγή της μηχανής 547/2 της Porsche 550 A Spyder RS.

Το 1961, κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις και να γίνει πιστοποιημένος μηχανικός. ‘Έντεκα χρόνια μετά την πρόσληψή του, όλοι ζητούσαν τη γνώμη του. Το 1966 έγινε επικεφαλής του τμήματος παράγωγης αγωνιστικών μηχανών.

Ο Schäffer συνταξιοδοτήθηκε το 1989. Ωστόσο συνέχισε να δίνει τις συμβουλές τους στους νέους διευθυντές για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Στη διάρκεια της πορείας του στην Porsche βοήθησε στην παραγωγή πολλών αξιόλογων κινητήρων. Στα πρώτα βήματα της καριέρας ήταν σημαντικές οι παρεμβάσεις που έκανε για τη δημιουργία του κινητήρα Carrera τύπου 457 με κάθετο άξονα.

Ο αγαπημένος του κινητήρας ήταν ο 8κύλινδρος «771» ιδανικός για αναβάσεις. Πάνω σ αυτόν τον κινητήρα αφιέρωσε ατέλειωτες ώρες. Έκανε αμέτρητους πειραματισμούς ενώ πρόσθετε ίππους κάνοντας μετατροπές με το σύστημα της εξάτμισης .

Ακόμη και στις διακοπές του κλεινόταν στο γραφείο του και σχεδίαζε κινητήρες.

Μια μεγάλη πρόκληση για τον Schäffer ήταν η Turbo έκδοση της 917. Το 1971 την ανασκεύασε και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Ήταν τότε που του έδωσαν το παρατσούκλι «Turbo Valentin».

Παρά το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα κάποιοι θεωρούν ότι είναι περιπλοκή μηχανή, ο Schäffer υποστηρίζει εντελώς το αντίθετο και επιμένει ότι πρόκειται για έναν απλό κινητήρα.

Η 912/52 Turbo φτιαγμένη για την 917/30 Spyder έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στο Talladega Superspeedway των 2,6 χιλιομέτρων τον Αύγουστο του 1975. Με οδηγό τον Mark Donohue η 912/52 Turbo έφτασε τα 355.78 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι μηχανές με τις οποίος έχει ασχοληθεί ο Valentin Schäffer είναι οι εξής:

• 4-cylinder 547/2 for the Porsche 550 A Spyder (1956)

• 8-cylinder 753 for the Porsche 804 Monoposto (1962)

• 8-cylinder 771 for the Porsche 718, 904, 906, 910, 907, 909

• 6-cylinder 901/20 for the Porsche 906 (1966)

• 6-cylinder 901/21 for the Porsche 907, 910 (1966)

• 8-cylinder 908 for the Porsche 908 (1968)

• 12-cylinder 912 for the Porsche 917 (1969)

• 12-cylinder 912/51 for the Porsche 917/10 (1972)

• 12-cylinder 912/52 for the Porsche 917/30 (1973)

• 6-cylinder 911/78 for the Porsche 908/03 Spyder Turbo (1975)