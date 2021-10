PEUGEOT SPORT: 40 χρόνια αγωνιστικής δράσης και εξέλιξης

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Ήταν Οκτώβριος του 1981.Τα πρώτα αγωνιστικά αυτοκίνητα της Peugeot στο πέρασμά τους στις ειδικές διαδρομές ξεσήκωναν τους θεατές. Δεν χρειάσθηκε πολύ προσπάθεια για να γίνει γνωστή σε ολόκληρη την Ευρώπη ,η αγωνιστική ομάδα της Peugeot.Οι παλιότεροι τη θυμόσαστε σίγουρα. Τότε ήταν γνωστή ως Talbot Sport.

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες η αγωνιστική ομάδα κατέκτησε δεκάδες τίτλους σε κορυφαία πρωταθλήματα και αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο. Η γαλλική μάρκα αποδείχθηκε πρωτοπόρος δύναμη στους αγώνες ταχύτητας και στα ράλι.Μεγάλα ονόματα που πρωταγωνιστούσαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών, οδήγησαν τα πανίσχυρα «όπλα» της Peugeot.

Ποιος δεν θυμάται τη νίκη Peugeot στην πρώτη παγκόσμια διοργάνωση, τον αγώνα ανοιχτού δρόμου Παρίσι-Μπορντό-Παρίσι του 1895.Ποιος δε θυμάται τον εκπληκτικό Άρι Βατάνεν να οδηγεί στο όριο το εκπληκτικό Peugeot 405 T16 στην ανάβαση Pikes Peak.

Οι στατιστικές μπορεί μερικές φορές να είναι απλά κάτι περισσότερο από συμβολικές. Ωστόσο δεν μπορούμε να αψηφήσουμε το γεγονός ότι η Peugeot Sport έχει συγκεντρώσει ηχηρές νίκες, σφυρηλατώντας ένα ρεκόρ που εκφράζει την ακατάπαυστη ποιότητα και συνετή αθλητική στρατηγική της ομάδας.

H CEO της Peugeot, Linda Jackson,αναφέρθηκε στην 40χρονη αγωνιστική πορεία της γαλλικής εταιρίας:

«Το Motorsport παρέχει στην αυτοκινητοβιομηχανία ένα εξαιρετικό εργαστήριο τεχνολογίας για την επιτάχυνση της έρευνας και της προόδου.Για τη μάρκα μας, παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διάθεση των μοντέλων μας και στα σχέδιά μας για την κινητικότητα του αύριο.

Τα 40 χρόνια της Peugeot Sport στον μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν έχουν μόνο επιφέρει μια μεγάλη λίστα νικών και τίτλων, αλλά αποτέλεσαν επίσης πηγή πραγματικής υπερηφάνειας. Αυτή η κληρονομιά είναι που μας καθοδηγεί και, κυρίως, χρησιμεύει ως εφαλτήριο για περαιτέρω κατακτήσεις, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον».

Έχοντας δημιουργηθεί από τον Jean TODT και όντας αρχικά γνωστή ως Peugeot Talbot Sport, η PEUGEOT Sport παρήγαγε πολυάριθμα εμβληματικά αυτοκίνητα, όπως τα αξέχαστα PEUGEOT 205 T16, 405 T16, 206 WRC, 306 Maxi και 905, ακολουθούμενα πιο πρόσφατα από τα PEUGEOT 908, 208 T16 Pikes Peak , 2008 DKR, 3008 DKR, 208 WRX. Τώρα,το επαναστατικό PEUGEOT 9X8 ετοιμάζεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο σχέδιο ηλεκτροκίνησης της PEUGEOT, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει τους στενούς δεσμούς μεταξύ του αθλητικού χαρακτήρα και της σχεδιαστικής ομάδας της μάρκας.

Με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο ενσωματωμένο στο DNA της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, όλα τα προγράμματα της PEUGEOT Sport έχουν ως στόχο την υποστήριξη ενός συγκεκριμένου οράματος ή τεχνολογικής στρατηγικής της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε τομείς που κυμαίνονται από την ασφάλεια και τις επιδόσεις, έως τις νέες μορφές ενέργειας, αποδοτικότητας, ηλεκτρονικών και βοηθημάτων οδηγού.

Η γαλλική εταιρία όλα αυτά τα χρόνια, μετέφερε τις γνώσεις της από τους αγώνες στα συμβατικά αυτοκίνητα. Τα έκανε ακόμη πιο ασφαλή ακόμη πιο γρήγορα και το σπουδαιότερο χωρίς μηχανικά προβλήματα. Και φυσικά οικολογικά.

Οι εξελίξεις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό σήμερα είναι ραγδαίες. Για να κερδίσεις πρέπει να έχεις ότι καλύτερο κυκλοφορεί από πλευράς τεχνολογίας της.

Σήμερα, η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος Hypercar της PEUGEOT Sport με το PEUGEOT 9X8 στο Le Mans 24 Hours και τη FIA WEC. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στις ερευνητικές προσπάθειές της, καθώς οι οδηγοί ενσωματώνουν νέες ιδέες μέσα από τις σημειώσεις τους προς όφελος των καθημερινών αυτοκινητιστών σε έναν ενάρετο κύκλο πίστας-δρόμου.

Με το 9X8 ξεκινά μια πέμπτη δεκαετία στην παγκόσμια σκηνή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με στόχο να προσθέσει άλλο ένα λαμπρό κεφάλαιο σε μια αθλητική περιπέτεια που ενσωματώνει εδώ και καιρό στην αναζήτησή της για υπεροχή και συναίσθημα.

Ιστορική αναδρομή

Κάνοντας μια αναδρομή στις τελευταίες δεκαετίες αναπόφευκτα έρχονται στην επιφάνεια εικόνες της PEUGEOT Sport στο δρόμο για τη διεκδίκηση τίτλων και θριάμβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rallycross της FIA, στο περίφημο Ράλι Ντακάρ, στο Le Mans 24 Hours και στον αγώνα Pikes Peak «Race το the Clouds» International Hill Climb, καθώς και στους αγώνες σε σιρκουί στη Γαλλία και αλλού, όπως επίσης και στα βάθρα της Formula 1 ως προμηθευτή κινητήρα..

Τα κορυφαία επιτεύγματα της Peugeot Sport από το 1981 περιλαμβάνουν:

• 5 τίτλους Κατασκευαστών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι το 1985, 1986, 2000, 2001 and 2002

• 4 πρωταθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι Οδηγών με τους Timo SALONEN, Juha KANKKUNEN and Marcus GRÖNHOLM (δύο φορές)

• 3 τίτλοι οδηγών και κατασκευαστών στο Intercontinental Rally (2007, 2008 and 2009)

• Μια μεγάλη λίστα εθνικών τίτλων Ράλι

• 3 νίκες στο Le Mans 24 Hours, το 1992 (Yannick DALMAS/Derek WARWICK/Mark BLUNDELL), το 1993 (Christophe BOUCHUT/Eric HÉLARY/Geoff BRABHAM ) και το 2009 (Marc GENÉ/David BRABHAM /Alex WURZ);

• 3 νίκες στο Pikes Peak Hill Climb, το 1988 (Ari VATANEN), το 1989 (Robby UNSER) και το 2013 (Sébastien LOEB);

• Τίτλοι στο Super Touring, συμπεριλαμβανομένου και του 1997 German Super Tourenwagen Cup με το 406 (Laurent AÏELLO);

• 7 νίκες στο Dakar, το 1987 (Ari VATANEN), το 1988 (Juha KANKKUNEN), το 1989 και το 1990 (Ari VATANEN), το 2016 και το 2017 (Stéphane PETERHANSEL) όπως επίσης και το 2018 (Carlos SAINZ);

• 1 τίτλος Παγκοσμίου Πρωταθλήματος World Rallycross (2015).

Με τα χρόνια, οι διάφοροι πρωταθλητές που οδήγησαν αυτά τα αυτοκίνητα - πολλά από τα οποία άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στις αντίστοιχες εποχές και την κατηγορία τους - κατάφεραν να βασιστούν στα σχολαστικά, ευσυνείδητα, μαχητικά και καινοτόμα μέλη της ομάδας της PEUGEOT Sport

Η δίψα για νίκη προηγούμενων Αγωνιστικών Διευθυντών όπως ο Jean TODT, ο Corrado PROVERA, ο Jean-Pierre NICOLAS και ο Bruno FAMIN ήταν υποκινούμενη από την συνεχή αποφασιστικότητα να τους φέρει όλους κοντά, να καινοτομήσει, να εμπνεύσει και να πάει μπροστά.