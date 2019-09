Στην Ελλάδα το νέο Mazda3 με τον 1.500άρη κινητήρα

Η ιαπωνική φίρμα εμπλουτίζει την γκάμα του μικρομεσαίου μοντέλου με έναν καινούργιο βενζινοκινητήρα τεχνολογίας Skyactiv χωρητικότητας 1.496 κ.εκ.

Το μοτέρ Skyactiv-G120 αποδίδει 120 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. και 152 Nm ροπής στις 4.000 σ.α.λ. Προσφέρεται τόσο στο πεντάθυρο αμάξωμα hatchback όσο και στο τετράθυρο sedan και συνδυάζεται με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο.

Το Mazda3 1.5 hatch με το μηχανικό εξάρι κιβώτιο επιταχύνει στα 0-100 σε 11,3 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 198 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι στα 5,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές ρύπων στα 133 γρ./χλμ.

Οι τιμές στην ελληνική αγορά ξεκινούν από 21.633 ευρώ για τη βασική έκδοση «Plus» και φθάνουν έως τα 32.020 ευρώ με φουλ εξοπλισμό.

Αναλυτικά οι τιμές κάθε έκδοσης:

Mazda3 Hatchback Skyactiv-G120 Plus 21.633€

Mazda3 Hatchback Skyactiv-G120 AT Plus 25.580€

Mazda3 Hatchback Skyactiv-G120 AT Plus SO/ST 27.064€

Mazda3 Hatchback Skyactiv-G120 AT Plus SO/LU 27.407€

Mazda3 Hatchback Skyactiv-G120 AT Plus SO/LU 32.020€

Mazda3 Sedan Skyactiv-G120 Plus 21.633€

Mazda3 Sedan Skyactiv-G120 AT Plus 25.580€

Mazda3 Sedan Skyactiv-G120 AT Plus SO/ST 27.064€

Mazda3 Sedan Skyactiv-G120 AT Plus SO/LU 27.407€

Mazda3 Sedan Skyactiv-G120 AT Plus SA/SO/LU/ST 32.020€

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος