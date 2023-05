Τα Νέα της Πιάτσας #376

Πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές 2023 και τα θέματα που κυριαρχούν σε όλα τα στρατηγεία των κομμάτων αλλά και τα γραφεία των επιχειρήσεων είναι τα αποτελέσματα. Αν έπεσαν η όχι μέσα οι δημοσκοπήσεις ελάχιστα ενδιαφέρει. Η πανωλεθρία του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί. Κανένας δεν περίμενε τέτοια συντριβή. Πλήρωσε τις ανέφικτες υποσχέσεις. Ο κόσμος θυμάται τα μνημόνια που θα έσκιζε και τώρα δεν την πάτησε.

Στις 25 Ιουνίου θα ξαναπάμε στις κάλπες. Μέχρι τότε ας επιστρέψουμε στα δικά μας και να δούμε τι λέει το …πρόγραμμα.

Στις 31 Μαΐου λήγει το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroen που ειδικά για τις εκδόσεις του C3, η προσφορά είναι άκρως ανταγωνιστική. Το C3 - ανήκει στην κατηγορία B Segment- είναι ένα από τα best seller μικρά μοντέλα της αγοράς. Διαθέτει ολοκαίνουργια, νεανική και φρέσκια γκάμα με ξεχωριστές εκδόσεις και εξοπλισμό. Συγκεντρώνει και αναδεικνύει όλα τα δυνατά σημεία του μοντέλου, εστιάζοντας ανάλογα με την έκδοση, στους παρακάτω τομείς: Εξατομίκευση και μοναδικό στυλ, άνεση, τεχνολογία και φυσικά τρία χρόνια δωρεάν συνδεδεμένες υπηρεσίες.

Η Volvo στις 7 Ιουνίου, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV, EX30 και όπως ανακοίνωσε την ίδια ημέρα θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε επιλεγμένες αγορές. Μπορεί να ανεστάλη η παραγωγή του ηλεκτρικού EX90 , ωστόσο το άλλο πρόγραμμα δεν αλλάζει. Το νέο μικρό και αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο – ίσως είναι το πιο μικρό SUV που έχουμε δει ποτέ- είναι τελικά μεγάλο σε ασφάλεια. Οι Σουηδοί -τοπ σε θέματα ασφάλειας- ανεβάζουν ακόμη πιο ψηλά τον πήχη. Το επερχόμενο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX30 θα προφυλάσσει τους οδηγούς από τα απρόοπτα μικροατυχήματα που συμβαίνουν κατά το άνοιγμα μιας πόρτας (dooring accidents) . Προκειμένου να βοηθήσει στη μείωση αυτών των περιστατικών, το επερχόμενο Volvo EX30 εξοπλίζεται με Door Opening Alert. Το σύστημα αυτό θα προειδοποιεί τον οδηγό για να μην ανοίξει την πόρτα όταν για παράδειγμα πλησιάζει ένα δίκυκλο.

Η νέα ταινία της Hyundai Motor με τη Sony Pictures έχει τίτλο «Spider-Man: Across the Spider-Verse». Στην ταινία που θα προβληθεί μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα δείτε είναι μια ιπτάμενη έκδοση του ηλεκτροκίνητου concept Hyundai Prophecy, προκατόχου του αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 6. Τα πλάνα που είναι εντυπωσιακά αντιπροσωπεύουν ίσως το όραμα της Hyundai για την μελλοντική κινητικότητα.

Μπορεί αυτά που διαδραματίζονται στην ταινία να είναι εικονικά αλλά το μήνυμα εστάλη. Στο εγγύς μέλλον-δεν ξέρουμε ποια γενιά θα το ζήσει- τα αυτοκίνητα θα πετάνε όπως ακριβώς στην ταινία Spider-Man: Across the Spider-Verse" που είναι η συνέχεια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018). Η νέα ταινία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Hyundai Motor με τη Sony Pictures.

Στις 18 Ιουνίου, στην 54η Αεροπορική Έκθεση του Παρισιού στο Le Bourget, η Renault θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Renault Rafale. Θα αναρωτηθείτε τι σχέση έχει μια εταιρία αυτοκινήτων με τα αεροπλάνα και τις αεροπορικές βάσεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για την ιστορία να σας πούμε ότι η Renault είχε μια μακρά ιστορία με τους αιθέρες. Το όνομά της το είχε συνδέσει με την αεροπορία. Ήταν πρωτοπόρος κατασκευαστής κινητήρων εσωτερικής καύσης για αυτοκίνητα, τραίνα και αεροπλάνα. Το 1933, η Renault απέκτησε την Caudron, έναν άλλο κατασκευαστή, δημιουργώντας την Caudron – Renault. Όλα τα αεροπλάνα που κατασκευάστηκαν τότε πήραν το όνομά τους από ένα γνωστό άνεμο. Το C460, ήταν ένα μονοθέσιο αγωνιστικό αεροπλάνο, που ήταν φτιαγμένο για την κατάρριψη ρεκόρ ταχύτητας. Αυτό το αεροπλάνο το 1934 μετονομάστηκε σε Rafale (που σημαίνει «ριπή του ανέμου»). Από εκεί λοιπόν δόθηκε και το όνομα του Rafale.

Το φθινόπωρο 2023 θα είναι διαθέσιμο το νέο Honda ZR-V που παρουσιάσθηκε στη Γερμανία. Στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση της Honda στο Όφενμπαχ της Γερμανίας η Honda παρουσίασε τρία αυτοκίνητα. Ένα από αυτά ήταν το ZR-V. Το ολοκαίνουργιο SUV της κατηγορίας C θα προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό εκλεπτυσμένου στυλ, πρακτικότητας και στοχευμένης οδηγικής εμπειρίας. Απευθύνεται σε νέους, συνειδητοποιημένους αγοραστές που αναζητούν ένα μοντέρνο, ισχυρό και διασκεδαστικό στην οδήγηση όχημα που μπορεί να ενταχθεί απρόσκοπτα στη ζωή τους. Είναι κομψό, μοντέρνο και μαγνητίζει. Κάτω από το καπό του κρύβεται η πλήρως υβριδική τεχνολογία της Honda που μοιράζεται το ίδιο DNA με το πολυβραβευμένο ολοκαίνουργιο Civic e:HEV. Ο ισχυρός τετρακύλινδρος κινητήρας του ZR-V, άμεσου ψεκασμού των 2,0 λίτρων του e:HEV , λειτουργεί στον κύκλο Atkinson συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες για να προσφέρει δυναμική επιτάχυνση με άμεση απόκριση.

Ας δούμε τώρα τι πέρασε…

Πάνω στο Seajets World Champion Jet έγινε η απονομή των επάθλων στους πρωταθλητές για τους αγώνες αυτοκίνητων . Η ιδέα του Μάριου Ηλιόπουλου έγινε αποδεκτή από το σύνολο των αγωνιζομένων που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα και Κύπελλα Αγώνων Αυτοκινήτου και Karting για τις χρονιές 2021 και 2022. Στις 17 Μαΐου όλοι οι αγωνιζόμενοι μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο πιο γρήγορο πλοίο, το το Seajets WorldChampion Jet που είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι του Πειραιά για την ξεχωριστή γιορτή η οποία ήταν αφιερωμένη στο Μηχανοκίνητο αθλητισμό.Την εκδήλωση κάλυψε η COSMOTE TV που βρίσκεται δίπλα στους ελληνικούς αγώνες τα τελευταία χρόνια.

Στο εργοστάσιο 02.10 του BMW Group στο Dingolfing ξεκίνησε η λειτουργία ενός δακτυλιοειδή κλίβανου ο οποίος δεν είναι πλέον συμβατικός φυσικού αερίου αλλά ηλεκτρικός. Εκεί παράγονται εξαρτήματα πλαισίων και συστημάτων μετάδοσης κίνησης για οχήματα BMW, MINI και Rolls-Royce. Για να γίνουν πιο ανθεκτικά, τα εξαρτήματα σκληραίνονται σε ειδικούς κλιβάνους. Καθώς η ηλεκτρική κινητικότητα κερδίζει έδαφος, κατασκευάζονται όλο και περισσότερα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών μονάδων κίνησης. Λειτουργώντας με ηλεκτρική ενέργεια, ο νέος κλίβανος σκλήρυνσης εκπέμπει περίπου 300 τόνους λιγότερο CO2 ετησίως από τον αντίστοιχο φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Φαιστού πρωτοπορεί στην καθαριότητα, με τα αμιγώς ηλεκτρικά σάρωθρα Green Machines 500ze .Αποδεικνύοντας στην πράξη την περιβαλλοντική του ευαισθησία, ο Δήμος Φαιστού ενέταξε πρόσφατα στην υπηρεσία καθαριότητας, δύο αμιγώς ηλεκτρικά σάρωθρα 500ze της Green Machines, που εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Το συγκεκριμένα αμιγώς ηλεκτρικά σάρωθρα της Green Machines, αποκτήθηκαν μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο εξηλεκτρισμού του στόλου οχημάτων στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. Τo ηλεκτρικό σάρωθρο GM 500ze διαθέτει δύο ανεξάρτητες βούρτσες για μέγιστη απόδοση καθαρισμού, έχει φίλτρα σκόνης 3 σταδίων και μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού!

Η εταιρία Elastrak ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με την Al Dobowi για τη διάθεση των ελαστικών Infinity σε όλη την Ελλάδα. Η συμφωνία εστιάζει στα ελαστικά της κατηγορίας επιβατικών, SUV, 4x4 & επαγγελματικών οχημάτων και αποτελεί μία εναλλακτική εμπορική πρόταση από την Elastrak με απόλυτη σχέση ποιότητας και τιμής προϊόντος. Η Elastrak με την πολύχρονη εμπειρία της στον τομέα ελαστικών, θα εξασφαλίσει την επιτυχή πορεία των ελαστικών Ιnfinity στην χώρα μας.

Η νέα αυτή πρόταση ελαστικών έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τρέχουσες εξελίξεις, προσφέροντας ευελιξία, ποιότητα και ασφάλεια, με την εγγύηση της Elastrak. Στη φωτογραφία οι κκ. Riccardo Costa, General Manager Europe, Al Dobowi και Παναγιώτη Διαμαντόπουλου, Managing Director, Elastrak κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2023 το Opel Corsa αποδείχτηκε το αγαπημένο μοντέλο των εταιρειών. Κατέκτησε μερίδιο αγοράς 10,7% στο κανάλι των εταιρικών πωλήσεων με 2.776 ταξινομήσεις. Μάλιστα, η αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 ξεπερνά το 224%.

Το Corsa αποτελεί προσωπική επιλογή των τελικών χρηστών χάρη στη μοντέρνα, δυναμική του σχεδίαση, τους αποδοτικούς και οικονομικούς κινητήρες του και τα συστήματα ασφαλείας που εξασφαλίζει η ελληνική εταιρία ακόμη και στα αυτοκίνητα της μικρής κατηγορίας.

Την ώρα που έκανε την παρουσίαση του ΧΜ, του νέου μοντέλου της BMW, o Κωνσταντίνος Διαμαντής, Corporate Communications & Governmental Affairs του BMW Group Hellas, έλαβε ένα τηλεφώνημα από ένα συγγενικό του πρόσωπο. Τον ενημέρωνε ότι η μητέρα του που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ήταν στα τελευταία της. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντής, κατάλαβε τι είχε συμβεί. Ωστόσο συνέχισε με ευσυνειδησία την παρουσία χωρίς να δείξει τον πόνο του. Λίγη ώρα αργότερα έφυγε για το νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά. Δεν πρόλαβε να την αποχαιρετήσει. Η μητέρα του είχε πεθάνει. Τα θερμά μας συλλυπητήρια.