Τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα της Koenigsegg σε ένα video

Στην έκθεση της Γενεύης, το πιο λαμπερό και διάσημο σαλόνι αυτοκινήτου του κόσμου, η σουηδική φίρμα επιλέγει κάθε χρόνο να παρουσιάσει κάτι πολύ ιδιαίτερο, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όλων των φίλων των τεσσάρων τροχών.

Δυστυχώς, φέτος, το ελβετικό auto show – όπως και αυτά που ακολουθούσαν – ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα σχέδια της Koenigsegg και των υπολοίπων κατασκευαστών ματαιώθηκαν για λόγους ανωτέρας βίας και εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν εν μια νυκτί.

Κάποιοι προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τις ζωντανές παρουσιάσεις των μοντέλων τους με εικονικές επιδείξεις, ενώ άλλοι – όπως η Koenigsegg – τοποθέτησαν τα αυτοκίνητα στα άδεια περίπτερα του εκθεσιακού κέντρου της Γενεύης και τα κινηματογράφησαν.

Το video της σουηδικής εταιρείας έχει τίτλο «Ghost Squadron - The Show Must Go On». Γυρίστηκε στις αρχές Μαρτίου και τον ρόλο του παρουσιαστή έχει ο Christian von Koenigsegg, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της μάρκας.

Πρωταγωνιστούν τα ακριβοθώρητα, υπέροχα, εξωτικά, πανίσχυρα, εκπληκτικά γρήγορα και καινοτόμα τεχνολογικά Regera, Jesko Absolut και Gemera.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος