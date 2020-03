Το Πρόσωπο της Χρονιάς στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Ο επικεφαλής του γαλλικού ομίλου PSA, στον οποίο ανήκουν οι μάρκες Peugeot, Citroen, DS και Opel/Vauxhall, αναδείχθηκε «World Car Person of the Year» από την επιτροπή του θεσμού World Car of the Year (WCOTY).

Οι εκλέκτορες ψήφισαν τον Carlos Tavares ως το Πρόσωπο της Χρονιάς στον χώρο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η αξιοπρέπεια, η μετριοπάθεια, η εξαιρετικά αποτελεσματική προσέγγισή του σε βασικά ζητήματα, η κατανόηση των αναγκών των πελατών και η απίστευτη επιχειρηματική διάθεση, είναι τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν σύμφωνα με τα μέλη του θεσμού.

Ο 62χρονος Πορτογάλος βρίσκεται στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτός που εκτόξευσε την εμπορική πορεία των εμπορικών σημάτων του ομίλου, αύξησε την κερδοφορία και ηγήθηκε της συγχώνευσης μεταξύ της PSA και της Fiat Chrysler.

Ο ίδιος, έκανε λόγο για μία πολύ μεγάλη τιμή και αφιέρωσε το βραβείο σε όλους τους εργαζομένους του PSA Group, τους συνεργάτες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το βραβείο θα του παραδοθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Νέας Υόρκης, η οποία μετατέθηκε για τον Αύγουστο λόγω του ιού COVID-19.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος