Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σφάλμα λογισμικού ή σφάλμα οδηγού; Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί περισσότερους από 13 εκατομμύρια ανθρώπους μετά την δημοσίευση του βίντεο που δείχνει ένα Tesla να γκαζώνει μετά από μετωπική με Jeep.

Τα πλάνα από την κάμερα του Model 3 το δείχνουν να πλησιάζει αργά σε μια διασταύρωση στο Mount Charleston βορειοδυτικά του Λας Βέγκας, όταν ένα Jeep Wrangler Rubicon εμφανίζεται ξαφνικά στα αριστερά, ερχόμενο πολύ γρήγορα. Το Jeep προσπαθεί να στρίψει αλλά πηγαίνει πολύ γρήγορα και υποστρέφει, πέφτοντας τελικά κατευθείαν πάνω στο αθώο Model 3.

A Las Vegas couple needs help finding the driver of a white Jeep Rubicon that crashed into their Tesla head on at the Lee Canyon Rd and Deer Creek Rd intersection on Mount Charleston on Sunday, July 7.

Their dash camera recorded the impact and aftermath. pic.twitter.com/9PpbPSLyqq

— Cristen Drummond (@CristenDrummond) July 13, 2024