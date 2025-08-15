Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ίσως η πιο έξυπνη διαφήμιση που έχουμε δει ποτέ από την Mercedes. Γυρνάμε τον χρόνο πίσω περίπου δέκα χρόνια όταν η premium εταιρία εξόπλισε την E-Class με το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος και το λάνσαρε με τον εξυπνότερο τρόπο.

Το τμήμα marketing για να μπορέσει να δείξει στους υποψήφιους αγοραστές πόσο σπουδαίο είναι το νέο σύστημα αλλά και αποτελεσματικό, δημιούργησε ένα διαφημιστικό σποτ με το εξυπνότερο concept. Ο Χάρος βρίσκεται συνοδηγός στο αυτοκίνητο και ζητάει συγγνώμη από τον οδηγό, καθώς πρόκειται να χάσει την ζωή του σε ένα «αναπόφευκτο» τροχαίο. Όμως το σύστημα της Mercedes αναλαμβάνει δουλειά και σώζει την κατάσταση. Τότε είναι που ο οδηγός γυρνάει στον Χάρο και του ζητάει εκείνος συγγνώμη μιας και του χάλασε τα σχέδια.

Τελικά η διαφήμιση δεν δημοσιεύτηκε, κυκλοφόρησε όμως και έγινε πασίγνωστη για το πανέξυπνο concept της.