Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Viral κατάφεραν να γίνουν δύο πωλητές αυτοκινήτων από την Ινδία, καθώς ο μεταξύ τους τσακωμός κατέληξε σε μία λαμπαδιασμένη Lamborghini Gallardo.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο πωλητές εργάζονταν για την ίδια εταιρία πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων. Μετά όμως από ένα meeting που είχαν, φαίνεται πως τα αίματα άναψαν καθώς δεν υπήρχε συμφωνία για τη μοιρασιά μίας μεγάλης προμήθειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η διαφωνία τους επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονταν την προμήθεια από μια προηγούμενη πώληση αυτοκινήτου. Προφανώς, η συζήτησή τους ήταν ανεπιτυχής και μετατράπηκε σε βίαιη, καθώς ο ένας, έβαλε φωτιά στην Gallardo του άλλου.

Το βίντεο από την πυρκαγιά ξεκινά με την Gallardo να έχει ήδη παραδοθεί στις φλόγες, με τμήματα της αριστερής πλευράς της να έχουν λιώσει. Το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου, αλλά ευτυχώς, υπάρχει αρκετός χώρος για τους οδηγούς να κάνουν ελιγμούς γύρω του, διατηρώντας παράλληλα απόσταση ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A Lamborghini car reportedly worth over ₹3 crore was allegedly set on fire by unidentified persons, in Pahadishareef, Hyderabad on Saturday, over some financial issues.#Hyderabad #CarFire #SportsCar #fire pic.twitter.com/JBF5rLMtUT

— Surya Reddy (@jsuryareddy) April 15, 2024