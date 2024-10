Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η ημιαυτόνομη οδήγηση απαιτεί ένα αυτοκίνητο να πλοηγείται στον κόσμο αποκλειστικά μέσω αισθητήρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν ραντάρ ή lidar για να χαρτογραφήσουν το περιβάλλον τους. Η Tesla, ωστόσο, χρησιμοποιεί μόνο εικόνες από τις κάμερες και όπως φαίνεται το σύστημα της δεν κατάφερε να αναγνωρίσει ένα μεγάλο ελάφι στη μέση του δρόμου φέρνοντας το χάος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ιδιοκτήτης ενός Tesla δημοσίευσε πρόσφατα στο X σχετικά με το συγκεκριμένο ατύχημα λέγοντας: «Χτύπησα το ελάφι με το Tesla μου. Το FSD δεν σταμάτησε, ακόμη και μετά το χτύπημα του ελαφιού το όχημα συνέχισε με πλήρη ταχύτητα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το αυτοκίνητο όχι μόνο δεν εντόπισε το ελάφι πριν από τη σύγκρουση, αλλά δεν αντιλήφθηκε ούτε την ίδια τη σύγκρουση και συνέχισε την πορεία του, μέχρι που ο ίδιος πάτησε το φρένο.

Τελικά, το ελάφι πέθανε από τη σύγκρουση και το Tesla έφυγε με το καπό του να έχει στραβώσει σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι επιβάτες του είναι μια χαρά στην υγεία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το βίντεο δείχνει τις στιγμές πριν από τη σύγκρουση και πράγματι, το ελάφι βρίσκεται ακριβώς στη μέση του δρόμου, ακίνητο. Παρόλα αυτά, αξίζει να αναρωτηθούμε αν ένα σύστημα lidar ή ραντάρ θα είχε καταφέρει να αναγνωρίσει και να αποφύγει το ζώο, μιας και ήταν εντελώς ακίνητο, οριακά σαν διαχωριστική γραμμή του οδοστρώματος.

Ένα άλλο βίντεο που αναρτήθηκε ως απάντηση σε αυτό το βίντεο δείχνει το FSD να αποφεύγει ένα ελάφι καθώς εκείνο κινείται από τα δεξιά στα αριστερά μιας λωρίδας κυκλοφορίας σε παρόμοιες συνθήκες.

Last night #FSD 12.4.3 was able to see and avoid this deer before I saw it. This was one of the reasons I wanted a Tesla as we have so many deer, and I definitely never want to hit one. Well done @Tesla_AI ! pic.twitter.com/N8WbC18GH0

— Now Teslafy ⚡️ (@nowteslafy) August 19, 2024