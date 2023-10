Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σε έναν αγώνα για το πρωτάθλημα Nascar, οι Ματ Κράφτον και Νικ Σάντσες είχαν μία σύγκρουση μεταξύ τους στον 91ο γύρο. Από αυτή, ο Κράφτον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα, όχι όμως και ο δεύτερος ο οποίος συνέχισε μέχρι τον τερματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όταν λοιπό ο αγώνας τελείωσε, ο Κράφτον κατευθύνθηκε στο pit box του Σάντσες και μετά από μερικές βρισιές, πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα δεκάδες να τρέχουν να τους χωρίσουν. Ο Κράφτον τελικά χτύπησε και μάτωσε σοβαρά τον 22χρονο Σάντσες, κάτι που του κόστισε 25.000 δολάρια σε πρόστιμο και επίσης τον απέβαλε από το υπόλοιπο της σεζόν.

Μάλιστα μετά το ξύλο, ο 47χρονος Κράφτον φώναζε πως θα τον εκδικηθεί στον επόμενο αγώνα. Από του χρόνου τελικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

“I’m going to kill you. You fucked with the wrong motherfucker”

No fight like a NASCAR fight. @rubbinisracing

pic.twitter.com/YD52bvhyll

— Barstool Sports (@barstoolsports) September 30, 2023