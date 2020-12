Για τους λάτρεις των Ράλι

Ημερολόγια, συλλεκτικά βιβλία, σπάνιες εκδόσεις που θα κοσμούν την βιβλιοθήκη σας και διάφορες έντυπες εκδόσεις (coffee table book) που διαχειρίζονται το πλούσιο παρελθόν των αγώνων αυτοκινήτου σε παγκόσμιο επίπεδο «παρελαύνουν» για μία ακόμα χρονιά από τις εκδόσεις McKlein.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η εταιρεία McKlein έχει ετοιμάσει μία σειρά από εντυπωσιακά ημερολόγια ικανοποιώντας κάθε απαίτηση των φίλων των ράλι.

Ξεχωρίζει το «McKlein Rally 2021 – The Wider View», με 25 σελίδες στις οποίες παρουσιάζονται οι εντυπωσιακότερες εικόνες από το WRC της χρονιάς που πέρασε. Επίσης ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι το «Motorsport Classic 2021» με μοναδικές φωτογραφίες από αγώνες αυτοκινήτου των δεκαετιών ’60 και ’70, ενώ η τριλογία συνεχίζεται με το «2021 Desktop Rally Calendar» εναλλάσσοντας τις σύγχρονες φωτογραφίες με τις ρετρό.

Μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου McKlein, εκτός από βιβλία, μπορεί κάποιος να βρει σπάνιες πληροφορίες για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανέκδοτες ιστορίες, στατιστικά στοιχεία και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Μια εξαιρετική πρόταση αποτελεί το βιβλίο-αφιέρωμα στον θρυλικό αγώνα Targa Florio! Επίσης υπάρχει μία σπάνια έκδοση για το Group 2, τον Henri Toivonen, όπως και μεταξύ άλλων τα «Group 4 – From Stratos to Quattro» και καλύπτει την περίοδο από το 1973 έως το 1982 και «Group B - The rise and fall of rallying’s wildest cars» καλύπτει την περίοδο 1983 έως και 1986, όταν και μεγαλούργησαν τα θηριώδη αυτοκίνητα της Ομάδας Β.

Στη φετινή συλλογή ξεχωρίζουν οι έντυπες εκδόσεις «Rallying 2020» με πλήρη φωτογραφική απεικόνιση της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, το «Group A», το βιβλίο-εγκυκλοπαίδεια «Ford Escort», η βιογραφία του Jichen Rindt, η πενταετία της Formula 1 «Grand Prix 1961-1965» και πολλά ακόμη.