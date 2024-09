Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Antonio Pérez Garibay, ο μπαμπάς του οδηγού της Red Bull, Checo, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής προσβολής μετά το Grand Prix της Κυριακής στο Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Perez Garibay υπέστη προεμφραγματικό επεισόδιο, μια κατάσταση που μπορεί να παρουσιαστεί με τη μορφή πόνου στο στήθος πριν από καρδιακή προσβολή.

Το επείγον ιατρικό περιστατικό λέγεται ότι συνέβη το πρωί της Κυριακής, αμέσως μετά την εμπλοκή του γιου του σε σύγκρουση με τον Carlos Sainz της Ferrari στο Μπακού, σε μία μάχη για την 3η θέση.

A frantic finish 😮

Onboard with Leclerc, Sainz, and Perez as they battle for podium places 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/deHU68EtNI

— Formula 1 (@F1) September 17, 2024