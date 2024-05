Του Γιώργου Παλληκάρη

Το Grand Prix του Μονακό φημίζεται για την δυσκολία των προσπεράσεων αλλά και για τα αρκετά Safety Cars. Για μία ακόμη φορά θα δικαιολογήσει αυτή τη φήμη καθώς πριν την ολοκλήρωση του 1ου γύρου, έχουμε κόκκινη σημαία και διακοπή αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ο Carlos Sainz της Ferrari θα έχει επαφή με τον Piastri, η οποία θα του αποφέρει κλατάρισμα ελαστικού και θα τον οδηγήσει εκτός πίστας.

Λίγα μέτρα πιο κάτω θα υπάρξει σοβαρό ατύχημα με το μονοθέσιο του Perez (Red Bull). Πιο συγκεκριμένα ο Magnussen της Haas θα χτυπήσει τον Perez με πολλά χιλιόμετρα και θα πέσουν και οι δύο πάνω στις μπαριέρες. Από το ατύχημα θα επηρεαστεί και η δεύτερη Haas η οποία θα συμπληρώσει την τριπλή καραμπόλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The accident between Kevin Magnussen, Sergio Perez and Nico Hülkenberg that caused the Red Flag! 🚩 #F1 #Formula1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/oAQ7MLitTp

Full on-board camera footage of the crash between Kevin Magnussen, Sergio Perez and Nico Hülkenberg that caused the red flag! 🚩🚩#F1 #Formula1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/VSKIViiMKD

— Extreme Cars (@extremecars__) May 26, 2024