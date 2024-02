Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Ferrari επέλεξε τη σημερινή ημέρα, Τρίτη και 13, να παρουσιάσει τη νέα κατακόκκινη SF-24 με την οποία θα αγωνίζονται οι Charles Leclerc και Carlos Sainz τη φετινή σεζόν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κόκκινο κυριαρχεί, όμως για πρώτη φορά ξεχωρίζει αρκετά και το κίτρινο χρώμα με αρκετές γραμμές και περιγράμματα να ξεχωρίζουν.

Η πίσω αεροτομή τελικά είναι σε μαύρο χρώμα ενώ ξεχωρίζει και η μεγάλη λωρίδα από ανθρακόνημα στους πλαϊνούς αεραγωγούς.

Οι δηλώσεις του Leclerc μετά την αποκάλυψη του φετινού μονοθεσίου:“Μου αρέσει πολύ η εμφάνιση του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των λευκών και κίτρινων τμημάτων στο αμάξωμα, αλλά φυσικά, αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι το πώς θα αποδίδει στην πίστα, καθώς αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Το SF-24 θα πρέπει να είναι λιγότερο ευαίσθητο και πιο εύκολο στην οδήγηση.

Περιμένω ότι το αυτοκίνητο θα είναι ένα βήμα μπροστά σε αρκετούς τομείς και από την εντύπωση που σχημάτισα στον προσομοιωτή νομίζω ότι είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Αυτή τη σεζόν ο στόχος είναι να είμαστε πάντα στην πρώτη θέση και θέλω να δώσω στους οπαδούς μας πολλούς λόγους για να ζητωκραυγάζουν, αφιερώνοντας τους νίκες”.

The moment you’ve all been waiting for…

The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024