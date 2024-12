Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν λίγες ώρες, ο Sergio Perez ανακοίνωσε ότι αποχωρεί άμεσα από τη Red Bull, παρά το γεγονός ότι είχε δύο χρόνια ακόμα στο συμβόλαιό του. Η Red Bull ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του, ήταν ανάμεσα στους Lawson και Yuki Tsunoda.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Νεοζηλανδός και μόλις 22 ετών Lawson, πήρε το χρίσμα τελικά αφού εντυπωσίασε σε δύο σούπερ σεζόν στην αδελφή ομάδα της Red Bull – πρώτα όταν αντικατέστησε τον τραυματία Daniel Ricciardo για πέντε αγώνες προς το τέλος του 2023, και δεύτερον όταν αντικατέστησε ξανά τον Ricciardo από το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών και μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ο επικεφαλής της Red Bull, Horner, δήλωσε: «Ο Liam Lawson θα ενταχθεί στην ομάδα μας το 2025. Οι επιδόσεις του κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του με την Visa Cash App Racing Bulls έχουν αποδείξει ότι δεν είναι μόνο ικανός να φέρει ισχυρά αποτελέσματα, αλλά ότι είναι επίσης ένας πραγματικός αγωνιστής, που δεν φοβάται να αναμετρηθεί με τους καλύτερους και να βγει στην κορυφή. Η άφιξή του συνεχίζει τη μακρά ιστορία της ομάδας στην προώθηση μέσα από το πρόγραμμα Red Bull Junior και ακολουθεί τα βήματα οδηγών που κέρδισαν πρωταθλήματα και αγώνες, όπως ο Sebastian Vettel και φυσικά ο Max Verstappen. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το να αγωνίζεσαι δίπλα στον Max, έναν τετράκις πρωταθλητή και αναμφίβολα έναν από τους μεγαλύτερους οδηγούς που έχει δει ποτέ η F1, είναι μια δύσκολη αποστολή, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Liam μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση και να φέρει μερικά εξαιρετικά αποτελέσματα για εμάς την επόμενη χρονιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024