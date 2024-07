Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Ο αγώνας της Κυριακής, στην Ουγγαρία, γίνεται στην κλασική πίστα του Hungaroring και είναι ο προτελευταίος αγώνας πριν πάνε τα μονοθέσια στα γκαράζ και οι πιλότοι για διακοπές. Μετά τον αγώνα στην Ουγγαρία θα γίνει ένας ακόμη στο Βέλγιο, στην πίστα του Spa και αμέσως μετά ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές. Σ αυτούς τους δύο αγώνες η F1 χρειάζεται εκπλήξεις και ανατροπές για να αποκτήσει ενδιαφέρον και να κρατήσει τα εκατομμύρια των τηλεθεατών μπροστά στις οθόνες τους.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, διεξάγεται το Ουγγρικό GP και αμέσως μετά όλοι «μετακομίζουν» στο Βέλγιο για τον αγώνα στο Spa-Francorchamps. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στον αγώνα της Κυριακής.

Το Grand Prix της Ουγγαρίας έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο πρόγραμμα αγώνων το 1986. Ήταν ο πρώτος αγώνας Formula 1 που πραγματοποιήθηκε πίσω από το ήδη φθαρμένο Σιδηρούν Παραπέτασμα. Το Hungaroring έχει μήκος 4.381 km και οι πιλότοι θα κάνουν την Κυριακή 70 γύρους. Θα καλύψουν 306.63 km. Το ρεκόρ πίστας κατέχει με χρόνο 1.16.627 ο L. Hamilton από το 2020.

Ο αγώνας στην Ουγγαρία έχει πάντα έντονο συναγωνισμό. Η πίστα είναι με συνεχείς στροφές και έχει μόνο μία πραγματική ευθεία που περιλαμβάνει τη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού. Εκεί βρίσκεται η πιο πιθανή, αν όχι η μόνη, ευκαιρία προσπέρασης. Υπάρχουν 14 στροφές, έξι αριστερές και οκτώ δεξιές, μερικές από τις οποίες είναι στροφές 180 μοιρών. Η πίστα ανεβαίνει και κατεβαίνει και τα 4.381 μέτρα της την καθιστούν μία από τις πιο μικρές στο αγωνιστικό ημερολόγιο.

Το Hungaroring είναι ακριβώς αντίθετο από το Spa-Francorchamps που είναι το μεγαλύτερο από όλους τους αγώνες της F1 με μήκος 7.000 μέτρων. Στον αγώνα στην Ουγγαρία λόγω της αλληλουχίας στροφών δεν δίνει ανάσα στους οδηγούς οι οποίοι έχουν μόνο δύο ζώνες DRS. Η μία είναι στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και η άλλη πολύ μικρότερη στην κατηφόρα από τη στροφή 1 στη στροφή 2, με μόνο μία ζώνη ανίχνευσης πριν την είσοδο στην τελευταία στροφή.

Όσον αφορά τις δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά, στο Hungaroring , αυτές δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η Pirelli επέλεξε όπως και πέρυσι τις πιο μαλακές γόμες: η C3 θα είναι η P Zero λευκή σκληρή γόμα, η C4 θα είναι η P Zero κίτρινη μέση γόμα και η C5 θα είναι η P Zero κόκκινη μαλακή γόμα. Αυτή η επιλογή είναι ένα βήμα πιο μαλακή σε σχέση με το 2022 που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα ελαστικά 18 ιντσών. Η πρόσφυση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, ειδικά στον πίσω άξονα. Η φθορά μπορεί να είναι υψηλή, ειδικά όταν κάνει πολύ ζέστη και η πρόγνωση για αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι καθόλου ευνοϊκή από αυτή την άποψη. Πέρυσι η Ουγγαρία είχε την υψηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία οδοστρώματος της σεζόν με 53 °C.

Η θερμική καταπόνηση είναι, συνεπώς, ένας παράγοντας που πρέπει να ελέγχεται, όχι μόνο στον αγώνα αλλά και στις κατατακτήριες δοκιμές: με την πιο μαλακή γόμα, ο οδηγός πρέπει να καταφέρει να φτάσει στις δύο τελευταίες στροφές 180 μοιρών μετά από ένα γρήγορο γύρο με αρκετή πρόσφυση, κάτι που δεν είναι εύκολο, καθώς τα σύντομα ευθύγραμμά τμήματα της πίστας δεν δίνουν στα ελαστικά πολύ χρόνο να αναπνεύσουν και να αποβάλλουν θερμότητα.

Όσοι πάνε φέτος στην Ουγγαρία για να δουν από κοντά το Grand Prix θα βρεθούν σε σ’ ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από το 2023.

Η πίστα της Ουγγαρίας είναι μόνιμη, αλλά δεν χρησιμοποιείται πολύ, γι’ αυτό και τα επίπεδα πρόσφυσης βελτιώνονται σημαντικά όσο περισσότερο χρησιμοποιείται. Αυτό θα είναι ακόμη πιο έντονο φέτος, καθώς δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα στην πίστα για μεγάλο διάστημα γιατί η εγκατάσταση ανακαινίστηκε. Η πρώτη φάση της ανακαίνισης ολοκληρώθηκε τον Μάιο.

Για να τηρηθεί η προθεσμία παράδοσης των νέων εγκαταστάσεων, οι εργασίες συνεχίζονταν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με τετρακόσια έως πεντακόσια άτομα να εργάζονται στον χώρο ανά πάσα στιγμή, ενώ συνολικά 1.500 άτομα συμμετείχαν στο έργο. Εγκαταστάθηκαν 390 χιλιόμετρα σωληνώσεων και χρειάστηκαν 3.200 τόνοι ενισχυμένου χάλυβα, 1.674 κυβικά μέτρα ενισχυμένου προκατασκευασμένου σκυροδέματος και 32.000 τόνους σκυροδέματος. Οι εργασίες περιλάμβαναν τη μετακίνηση 17.000 κυβικών μέτρων χώματος. Δομήθηκαν και οι τοίχοι του χώρου εκδηλώσεων πίσω από την κύρια εξέδρα, με συνολικό μήκος 450 μέτρων, καθώς και μια νέα σκάλα που οδηγεί στις θέσεις των θεατών. Τα κτίρια στο ισόγειο στα πάντοκ έχουν κατεδαφιστεί, ώστε το νέο paddock να διαθέτει ενιαία έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η Pirelli κάνει εντατικές δοκιμές γιατί η φθορά των ελαστικών και η μερική αποκόλληση γόμας θα μπορούσε να γίνει αισθητή, ειδικά στις πρώτες δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών.

Το 2023 τον αγώνα κέρδισε ο Max Verstappen. Όλοι οι οδηγοί επέλεξαν στρατηγική δυο αλλαγών. Η μέση και η σκληρή γόμα ήταν οι πιο δημοφιλείς επιλογές για την εκκίνηση, αν και τέσσερις οδηγοί επέλεξαν τη μαλακή γόμα, στοχεύοντας να εκμεταλλευτούν την επιπλέον πρόσφυση στην εκκίνηση.

Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Carlos Sainz, ο οποίος ανέβηκε από την ενδέκατη στην έκτη θέση στον πρώτο γύρο. Είναι πιθανό και αυτό το Σαββατοκύριακο να προτιμηθεί η σκληρή και η μέση γόμα για τον αγώνα, ενώ η μαλακή γόμα C5 αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις κατατακτήριες δοκιμές. Πέρυσι στην Ουγγαρία δοκιμάστηκε μια εναλλακτική μορφή κατανομής ελαστικών, με στόχο να εξεταστούν τρόποι μείωσης του αριθμού των σετ και πιο αποτελεσματικής χρήσης τους. Η ATA (Εναλλακτική Κατανομή Ελαστικών) προέβλεπε ότι κάθε οδηγός είχε δύο σετ slick ελαστικών λιγότερα (από 13 σε 11) με στόχο τη χρήση μόνο ενός συγκεκριμένου είδους γόμας σε κάθε φάση των κατατακτήριων δοκιμών: Σκληρή γόμα στο Q1, Μέση γόμα στο Q2 και μαλακή γόμα στο Q3.

Σήμερα θα γίνουν οι τελευταίες ρυθμίσεις και αύριο Παρασκευή 19 Ιουλίου θα γίνουν τα practice 1 (14.30 ώρα Ελλάδος) και practice 2 (18.00).

Το Σάββατο, 20 Ιουλίου, θα γίνουν στις 13.30 οι τρίτες ελεύθερες δομικές, το practice 3 και στις 17.00 θα ξεκινήσει το Qualifying από όπου ο πιο γρήγορος θα κερδίσει την Pole Position. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε μια πίστα όπου το προσπέρασμα δεν είναι εύκολη υπόθεση, οι κατατακτήριες δοκιμές έχουν μεγάλη σημασία. Στα 16 από τα 38 GP , έχουν κερδίσει αυτοί που ξεκίνησαν από την Pole Position. Mόνο τέσσερις φορές έχει κερδίσει οδηγός που εκκινούσε από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης.

Οι ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές θα μεταδοθούν την Παρασκευή και το Σάββατο 20 Ιουλίου, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, όπως και οι αγώνες Formula 2 και Formula 3 σε ολόκληρο το συναρπαστικό τριήμερο.

Ο αγώνας την Κυριακή 21 Ιουλίου θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1 και το συνδρομητικό ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr). Επίσης μπορείτε να δείτε τόσο τα δοκιμαστικά όσο και τον αγώνα από το F1 TV Pro.

Οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 και ANT1+, Μαρία Θωμά και Γιώργος Ανανίδας, θα μεταφέρουν το κλίμα από το καυτό Hungaroring με αποκλειστικές συνεντεύξεις και ρεπορτάζ. Στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show», την Κυριακή 21 Ιουλίου στις 15:00, θα πλαισιώσουν τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη, οι Κώστας Λεώνης και Γιώργος Κατσίνης, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, μια αποκλειστική συνέντευξη του οδηγού της Ferrari, Carlos Sainz.