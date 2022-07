Άπιαστες οι Ferrari στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά στην Ουγγαρία

Του Περικλή Χαλάτση

Με καλές καιρικές συνθήκες έγιναν σήμερα τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά στην πίστα Hungaroring, που βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα έξω από την Βουδαπέστη. Φαντασθείτε πόσος κόσμος παρακολούθησε τις πρώτες προσπάθειες των πιλότων της F1.Η Ferrari στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά ήταν σαφέστατα πιο γρήγορη από την Red Bull. Στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών πιο γρήγορος ήταν ο C. Sainz ενώ στα δεύτερα δοκιμαστικά ήταν ο Charles Leclerc.

Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν αρχικά μαλακές γόμες. Η Pirelli επέλεξε ελαστικά από το μέσο της γκάμας της. Η γόμα C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Το τι γόμες θα χρησιμοποιήσουν στον αγώνα της Κυριακής αυτό θα εξαρτηθεί από τον καιρό.

Αυτή την περίοδο στο Hungaroring έχει υψηλές θερμοκρασίες. Η πίστα είναι συνήθως στεγνή. Οι θερμοκρασίες οδοστρώματος μπορεί να φτάσουν και τους 60 βαθμούς. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Ουγγαρία δεν αποκλείεται αύριο η την Κυριακή να βρέξει. Λίγες είναι οι πιθανότητες αλλά πρέπει όλα να προβλέπονται κυρίως με τις γόμες στην εκκίνηση.

Στην πρεμιέρα των δοκιμαστικών (Practice 1) ο Sainz ήταν ταχύτερος με 1:18.750 και με μαλακή γόμα. Πίσω από τον Ισπανό ήταν ο Verstappen και στην 3η θέση ο Charles Leclerc. Βελτιωμένη ήταν η McLaren με έναν εκπληκτικό Lando Norris. Οι Russel, Perez και Hamilton ακολούθησαν σε απόσταση αναπνοής. Οι διαφορές των επτά πρώτων πιλότων ήταν μικρότερες του ενός δευτερολέπτου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων ελεύθερων δοκιμών:

Στο Practice 2 ο Leclerc οδήγησε εκπληκτικά γρήγορα. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε ποια θα είναι η τακτική που θα ακολουθήσει στον αγώνα ο Μονεγάσμος απάντησε:

« Έχασα στη Γαλλία. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν μπορώ να αλλάξω το στυλ οδήγησής μου. Θα κάνω αγώνα έτσι όπως ξέρω…».

Πολύ γρήγορος ήταν και ο Lando Norris με την MacLaren που τερμάτισε στη 2η θέση με διαφορά +0.217 πίσω από τον Leclerc.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων ελεύθερων δοκιμών:

Η πίστα στην Ουγγαρία θεωρείται ότι είναι στενή σε πλάτος αλλά ασφαλής . Το καλό είναι ότι έχει εξόδους διαφυγής και αποτελεσματικής ακινητοποίησης των μονοθεσίων σε περίπτωση εξόδου.

Η πίστα κατασκευάστηκε το 1986 και έχει μήκος 4.381 km. Οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα κάνουν 70 γύρους και θα καλύψουν 306.63 χλμ. Τον ταχύτερο γύρο ( 1.16.627) έχει κάνει το 2020 με την W11 ο Lewis Hamilton.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Pirelli , το Hungaroring δεν μεταφέρει υψηλά ενεργειακά φορτία. Έχει λεία άσφαλτο και ανομοιομορφίες σε κάποια σημεία. Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις από τα ελαστικά αφορούν στην ελκτική πρόσφυση και λιγότερο στη σταθερότητα στο φρενάρισμα.

Αύριο Σάββατο, 30 Ιουλίου ,στις 14.00 θα ξεκινήσουν τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά και το απόγευμα στις 17.00 θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά από όπου θα βγει και ο Pole Man της Κυριακής.

Ο αγώνας την Κυριακή 31 Ιουλίου θα ξεκινήσει στις 16.00 ώρα Ελλάδος και αναμένεται να τελειώσει στις 18.00

Τόσο τα δοκιμαστικά όσο και τον αγώνα μπορείτε να τα δείτε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και το F1 TV Pro.