Ένα ερωτικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στις ΗΠΑ, με το «επίκεντρό» του να εντοπίζεται στην Ουάσινγκτον. Η ανταποκρίτρια του περιοδικού New York, Ολίβια Νούζι (Olivia Nuzzi), τέθηκε σε αργία αφότου αποκαλύφθηκε πως διατηρούσε σχέση με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, την ώρα που κάλυπτε δημοσιογραφικά την προεκλογική του εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η 31χρονη αστέρας του πολιτικού ρεπορτάζ, χωρίς να κατονομάσει τον 70χρονο απόγονο του Κένεντι, παραδέχθηκε σε δήλωσή της το βράδυ της Πέμπτης. 19 Σεπτεμβρίου, ότι «η φύση ορισμένων επικοινωνιών μεταξύ εμού και ενός πρώην θέματος ρεπορτάζ έγινε προσωπική, αλλά δεν περιλάμβανε σωματική επαφή».

Πηγές δήλωσαν στη New York Post ότι η Νούζι και ο Κένεντι φέρονται να έκαναν sexting ενώ εκείνη ήταν αρραβωνιασμένη και εκείνος παντρεμένος. Όλα αυτά, προτού ο 70χρονος, πρώην ανεξάρτητος υποψήφιος, αποσυρθεί από την κούρσα.

Η δημοσιογράφος έγραψε ένα άρθρο για τον Κένεντι που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2023 και λίγο αργότερα οι δύο τους φαίνεται να ξεκίνησαν την ερωτική σχέση τους. Κατά τη σύνταξη του άρθρου, η Νούζι επισκέφτηκε το Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

«Ο κ. Κένεντι συνάντησε την Ολίβια Νούζι μόνο μία φορά στη ζωή του για μια συνέντευξη», δήλωσε εκπρόσωπος του Κένεντι στην Post, όταν ρωτήθηκε για την υποτιθέμενη σχέση τους.

Αφού πρόσφατα αποκάλυψε την αλήθεια στους συντάκτες του περιοδικού New York, η Νούζι τέθηκε σε αργία. Ομολόγησε ότι «είχε εμπλακεί σε προσωπική σχέση με ένα πρώην θέμα σχετικό με την εκστρατεία του 2024, ενώ έκανε ρεπορτάζ, παραβιάζοντας τους κανόνες του περιοδικού σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις αποκαλύψεις» ανέφερε το ίδιο το Μέσο σε ανακοίνωσή του.

Star political reporter Olivia Nuzzi on leave from New York Magazine over alleged romantic relationship with RFK Jr. https://t.co/nydWVA9IP8 pic.twitter.com/ksUaV2UkOx

— New York Post (@nypost) September 20, 2024