F1 Saudi Arabia: Ποιος θα στρίψει πρώτος; Ο Perez η ο Alonso; 

Στις 19.00, σε μία ώρα από τώρα, θα σβήσουν τα κόκκινα φώτα και θα ξεκινήσει ένα συναρπαστικό Grand Prix στη Σαουδική Αραβία. Ο Sergio Perez (Red Bull) κέρδισε χθες την Pole Position και ξεκινάει πρώτος. Ο Fernando Alonso που επέστρεψε στις παλιές του δόξες αν και έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο θα βρίσκεται στην 2η θέση αφού ο Leclerc λόγω της ποινής για την αλλαγή κινητήρα θα ξεκινήσει από την 12η θέση.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της F1,Max Verstappen θα ξεκινήσει τελευταίος αφού δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές. Τόσο ο Leclerc όσο και ο Verstappen θα επιχειρήσουν να κάνουν γρήγορες προσπεράσεις για να βρεθούν στις πρώτες θέσεις μέχρι τον 10 γύρο.

Οι θέσεις που θα βρίσκονται τα μονοθέσια

Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται στους δύο καλούς φίλους που όμως στον αγώνα είναι αντίπαλοι.

Ο Perez θα προσπαθήσει να κάνει μια καλή εκκίνηση και να στρίψει πρώτος. Το ίδιο θα επιχειρήσει και ο Alonso. Ο επικεφαλής της ομάδας της Aston Martin δεν αποκλείεται να επιλέξει μαλακή γόμα προκειμένου να βοηθήσει στην εκκίνηση τον Ισπανό. Αν και ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα ακόμη κανένας δεν έχει ανακοινώσει τη γόμα που θα επιλέξει για την εκκίνηση. Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Russel (Mercedes).

Η πίστα «Jeddah Cornich Circuit» έχει μήκος 6.174 km. Οι αγωνιζόμενοι θα καλύψουν 308.45 Km.

Η Pirelli για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, έχει επιλέξει τις γόμες C2,C3 και C4. H C2 είναι η P Zero λευκή σκληρή γόμα, η C3 είναι η P Zero κίτρινη μέση γόμα και η C4 είναι η P Zero κόκκινη μαλακή γόμα. Καθοριστικό ρόλο παίζει η σταθερότητα στις γρήγορες καμπές. Το ρεκόρ με 1.30.734 κατέχει από το 2021 ο L.Hamilton.

Τον αγώνα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Ant ( ελεύθερα) και από τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV Pro.