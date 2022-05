Ο Charles Leclerc κέρδισε την Pol Position και ξεκινάει πρώτος στο αυριανό Grand Prix του Monaco

Του Περικλή Χαλάτση

Η καλή ημέρα για τον Μονεγάσκο πιλότο της Ferrari είχε ξεκινήσει από ...χθες. Έκανε στα δύο ανεπίσημα δοκιμαστικά τον καλύτερο χρόνο. Σήμερα το μεσημέρι στην 3η προσπάθεια δεν κινήθηκε στο ρυθμό που ήθελε ωστόσο αυτόν που τον ένοιαζε ήταν ο χρόνος στις κατατακτήριες δοκιμές που έγιναν στις 5 το απόγευμα.

Ο Charles Leclerc έκανε στα τελευταία πέντε λεπτά φοβερούς γύρους ενώ στην τελευταία του προσπάθεια έγραψε ένα εκπληκτικό 1:11.376 και πλέον ήταν σίγουρος νικητής . Δευτερόλεπτα μετά το χρόνο που έκανε βγήκε κόκκινη σημαία.

Ο Sergio Perez σε μια δεξιά στροφή είχε υποστροφή και έπεσε με το πίσω αριστερό φτερό στις μπαριέρες. Ο Sainz που ήταν πίσω από τον Perez φρενάρισε αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει το μονοθέσιο της Red Bull που είχε καλύψει το μισό δρόμο.

Ωστόσο σύμφωνα με τον κανονισμό μετρούν οι χρόνοι που είχαν κάνει οι αγωνιζόμενοι πριν από την κόκκινη σημαία.

Έτσι η σειρά εκκίνησης στο αυριανό Grand Prix είναι Leclerc (1.11.376) , Sainz (+0.225) , Perez (+0.253), Verstappen (+0.290).

Αν παρατηρήσετε τις διαφορές των τεσσάρων πρώτων οι διαφορές τους είναι μικρότερες του μισού δευτερολέπτου.

Για τον Μονεγάσκο που κερδίζει την 5η Pole Position της χρονιάς μέσα σε επτά αγώνες η χαρά ήταν διπλή αφού κέρδισε στην πατρίδα τους και αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του.

Εκτός των άλλων όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενο άρθρο για τη F1 στο Monaco όποιος παίρνει την Pol Position δύσκολα χάνει τον αγώνα. Η πίστα είναι οι δρόμοι που κυκλοφορούν καθημερινά τα αυτοκίνητα στο Monte Carlo. Που σημαίνει είναι στενοί για αγώνα της F1. Εκπλήξεις δεν υπάρχουν. Μόνο ένα οδηγικό λάθος η ένα μηχανικό πρόβλημα μπορεί να αλλάξει τη σειρά εκκίνησης.

Η «πίστα» με τις 19 στροφές, είναι η μικρότερη από όλα τα Grand Prix της F1. Έχει τη χαμηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα και ελάχιστα σημεία διαφυγής, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσπεράσει κανείς. Σημειώστε ότι υπάρχει μόνο μία ζώνη DRS.

Το συνολικό μήκος είναι 3.337 km, οι οδηγοί θα κάνουν 78 γύρους και θα καλύψουν συνολικά 260.286 km. Το 2021 ρεκόρ γύρου έκανε ο L. Hamilton (Mercedes) με 1.12.909 αλλά σήμερα ο Leclerc έκανε 1.11,376.

Μια λάθος εκτίμηση αν κάνει ένας οδηγός έχει σίγουρη επαφή με τις μπαριέρες.

Στο Μονακό μπορεί να μην καταπονούνται οι κινητήρες αφού σπάνια φτάνουν στο όριο αλλά καταπονούνται αφάνταστα τα κιβώτια ταχυτήτων. Οι ομάδες αλλάζουν τη γεωμετρία στα μονοθέσια και κυρίως το σύστημα διεύθυνσης για να είναι πιο γρήγορο στα κλειστά κομμάτια.

Στον αγώνα η Pirelli θα διαθέσει τις πιο μαλακές γόμες. Η C3 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C5 θα είναι η Ρ Zero κόκκινη/μαλακή. Βέβαια όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν .

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία ( Meteo France) δίνει πιθανότητα βροχής αύριο το απόγευμα. Δηλαδή την ώρα του αγώνα. Αν τελικά βρέξει θα χαλάσει και ο σχεδιασμός με τις γόμες των ελαστικών. Υπομονή λίγες ώρες και θα δούμε τι θα γίνει.

Οι χρόνοι που έκαναν σήμερα οι πιλότοι της F1 στις κατατακτήριες δοκιμές



Ο αγώνας αύριο Κυριακή 29 Μαΐου θα ξεκινήσει στις 16:00 και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV Sport5HD και από την πλατφόρμα F1 TV Pro.