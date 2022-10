Ο Charles Leclerc ξεκινάει από την πρώτη θέση στο Grand Prix της Σιγκαπούρης

Του Περικλή Χαλάτση

Η πίστα Marina Bay στη Σιγκαπούρη ήταν άλλοτε βρεγμένη και άλλοτε στεγνή. Τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά καθυστέρησαν. Οι αγωνοδίκες δεν επέτρεψαν στους πιλότους να ξεκινήσουν στην ώρα τους γιατί έβρεχε ασταμάτητα. Η βροχή δυσκόλεψε τους αγωνιζόμενους αφάνταστα αφού σε πολλά σημεία η πίστα έδειξε τις αδυναμίες της. Το νερό δεν έφευγε και σχημάτιζε λιμνούλες.

Όταν τελικά οι υπεύθυνοι ασφαλείας έκριναν ότι μπορούν να γίνουν τα τρίτα ελευθέρα δοκιμαστικά οι πιλότοι ενημερώθηκαν σε ποια σημεία ήταν τα τρωτά σημεία της πίστας. Ο Μονογάσκος Charles Leclerc έκανε τον καλύτερο χρόνο στο P3. Λίγες ώρες αργότερα έγιναν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την Pole Position.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν σαφώς βελτιωμένες. Χωρίς βροχή αλλά σε πολλά σημεία της πίστας να είναι υγρή. Κυρίως στα σημεία εκτός αγωνιστικής γραμμής.

Η πίστα έχει μήκος 5.063 km, οι πιλότοι αύριο θα κάνουν 61 γύρους και θα καλύψουν 308.706 μέτρα. Η άσφαλτος στη Σιγκαπούρη είναι καινούργια (στρώθηκε από την Ιταλική εταιρεία Dromo) αλλά όταν βρέχει δεν «φεύγει» το νερό από την πίστα. Από την Pirelli έχουν επιλεγεί οι τρεις πιο μαλακές γόμες. Για πρώτη φορά τις είδαμε στο Grand Prix στη Αυστρία και τώρα θα τις δούμε στη Σιγκαπούρη.

Είναι η P Zero λευκή/σκληρή είναι η C3, η P Zero κίτρινη/μέση είναι η C4 και η P Zero κόκκινη/μαλακή είναι η C5. Αυτές οι γόμες ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά ενός αγώνα στους δρόμους της Marina Bay και εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα μηχανικά παραγόμενης πρόσφυσης. Στις κατατακτήριες δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν slicks ελαστικά.

Ο Μονεγάσκος Charles Leclerc έκανε το καλύτερο χρόνο (1.49.412) . Ο χρόνος του S.Perez που τερμάτισε δεύτερος ήταν + 0.022 ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο L.Hamilton με + 0.054 από τον Leclerc.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι C.Sainz ( +0.171) και ο F.Alonso με την Alpine (+0.554).

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας Max Verstappen θα ξεκινήσει από την 8η θέση και στην εκκίνηση θα προσπαθήσει πριν από την πρώτη στροφή να περάσει τους L. Norris ( McLaren) και P.Gasly (Alpha Tauri). Αυτός είναι ο σκοπός αλλά δεν θα είναι και τόσο εύκολο αυτό που θα επιχειρήσει να κάνει. Κύριος στόχος του Verstappen είναι το βάθρο για να προσθέσει βαθμούς που θα τον φέρουν πιο κοντά στο δεύτερο Παγκόσμιο Τίτλο του.

Οι χρόνοι που έκαναν οι αγωνιζόμενοι στα χρομετρημένα δοκιμαστικά: