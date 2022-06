Ο Καναδάς μετά απο δύο χρόνια απουσίας υποδέχεται τον 9ο αγώνα της F1

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Μετά από απουσία δύο ετών λόγω κορωνοϊού,η F1 επιστρέφει στο Μόντρεαλ όπου την Κυριακή θα γίνει ο 9ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η πίστα που έχει το όνομα του Gilles Villeneuve αποτελείται κυρίως από ευθείες με chicane αλλά και φουρκέτες. Από σήμερα έως και τις 19 Ιουνίου όπου θα γίνει οα αγώνας οι προβολείς της F1 έχουν πέσει στον Καναδά. Οι πιλότοι έχουν κάνει μια πρώτη βόλτα στην πίστα- όχι με τα μονοθέσια- και έχουν μια πρώτη εικόνα κυρίως για την ποιότητα της ασφάλτου.

Σήμερα (17/6) στις 21.00 θα γίνει το Practice 1. Δηλαδή η πρώτη από τις τρείς μη χρονομετρημένες δοκιμασίες. Όταν στον Καναδά έχει ημέρα στην Ελλάδα έχουμε νύκτα. Για αυτό το Practice 2 που στον Καναδά θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής για εμάς θα είναι ήδη μεσάνυκτα. Η δεύτερη μη χρονομετρημένη προσπάθεια θα ξεκινήσει με ώρα Ελλάδος τα μεσάνυκτα (18/6).

Το Practice 3 θα γίνει στις 18/6 στις 20.00-21.00. Την ίδια ημέρα για εμάς (18/6) από τις 23.00 εως τις 24.00 θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά από όπου θα έχουμε και τον νέο Pole Man για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο 9ος αγώνας του Π.Π της F1 θα ξεκινήσει την Κυριακή 19/6 στις 21.00 το βράδυ. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις ομάδες. Στη βαθμολογία των οδηγών ο M. Verstappen προηγείται με 150 βαθμούς ενώ στη 2η θέση βρίσκεται ο ομόσταυλός του S.Perez με 129 β. Ο C.Leclerc μετά τους δύο τελευταίους κακούς αγώνες βρίσκεται στην 3η θέση με 116 βαθμούς ενώ κοντά του με 99 βαθμούς είναι ο G.Russel.

Στο άλλο στρατόπεδο, η Red bull ξέφυγε μπροστά με 279 βαθμούς με δεύτερη τη Ferrari με 199 βαθμούς και τρίτη την Mercedes με 161. Ακολουθούν η Mclaren (65 β) και η Alpine (47 β).

To Circuit Gilles Villeneuve έχει ιδιαιτερότητες και θέλει αρκετή προσοχή στα ελαστικά που φθείρονται γρήγορα. Οι περισσότερες ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τις πολύ μαλακές γόμες της γκάμας της Pirelli. Θα ακολουθήσουν δηλαδή τη συνταγή που είχαν και το 2019. Θα είναι η ίδια επιλογή με τους δυο τελευταίους αγώνες σε Μονακό και Αζερμπαϊτζάν.

Αυτό σημαίνει ότι η C3 είναι η P Zero λευκή /σκληρή γόμα, η C4 είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C5 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Το 2019 η στρατηγική του νικητή ήταν αυτή της μιας αλλαγής. Ξεκίνησε με τη μέση γόμα και τερμάτισε με τη σκληρή. Η άσφαλτος στον Καναδά έχει κοινά σημεία με το Μπακού όσον αφορά την πρόσφυση κυρίως στις εξόδους των στροφών, στο φρενάρισμα και στο κράτημα.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος για οδηγούς και ομάδες είναι η λεία άσφαλτος που περιορίζει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών. Όσοι δείτε τα δοκιμαστικά η τον αγώνα από την τηλεόραση θα παρατηρήσετε κομμάτια ελαστικού (marbles) εκτός αγωνιστικής γραμμής. Εκεί όποιος χάσει την πρόσφυση μοιραία θα καταλήξει στις μπαριέρες. Ένα ακόμη πρόβλημα που παρατηρείται στον Καναδά είναι η αστάθεια του καιρού. Ενώ ο αγώνας μπορεί να ξεκινήσει με ήλιο στο μέσον μπορεί να βρέξει και μέχρι να πέσει η καρό σημαία να έχει ξαναβγεί ο ήλιος.

O Mario Isola, διευθυντής Motorsport αναφέρθηκε στον αγώνα του Καναδά.

«Ο Καναδάς θέτει κάποια ερωτηματικά για τις ομάδες: ο καιρός είναι συχνά άστατος, τα δεδομένα που έχουν είναι 3 ετών, και τα ελαστικά είναι τελείως διαφορετικά καθώς υπάρχουν νέες γόμες και νέοι σκελετοί. Την ίδια στιγμή η διαδρομή που χρησιμοποιείται σπάνια παρουσιάζει θεαματική βελτίωση κρατήματος. Σε σύγκριση με την τελευταία επίσκεψή τους στο Μόντρεαλ οι οδηγοί θα βρουν τις γόμες πιο σταθερές και με ευρύτερο παράθυρο λειτουργίας. Έτσι θα μπορούν να πιέσουν περισσότερο, χωρίς να υπάρχει μεγάλο ρίσκο υπερθέρμανσης. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο στο Μόντρεαλ είναι ότι η συνολική χρονική επιβάρυνση ενός πιτ στοπ είναι μικρή, κάτω από 20 sec. Αυτό διευρύνει τις επιλογές στρατηγικής».

Για πρώτη φορά αγώνας στον Καναδά έγινε το 1978. Η πίστα έχει συνολικό μήκος 4.361 μέτρα. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 70 γύρους και θα καλύψουν συνολικά 305.27 χιλιόμετρα. Στον τελευταίο αγώνα που έγινε το 2019 ρεκόρ γύρου έκανε ο Valtteri Bottas (1.13.078) που τότε έτρεχε με Mercedes.

Και μια που αναφερόμαστε στην Mercedes ο Toto Wolff έδωσε τέλος στα σενάρια που ανέφεραν ότι η Mercedes θέλει να αλλάξει τους οδηγούς της. Και μάλιστα ένα από τα ονόματα που ακούσθηκαν ήταν του Pierre Gasly.

O Wolff ξεκαθάρισε ότι η Mercedes έχει τους οδηγούς της που τους εμπιστεύεται πλήρως και δεν έχει σκοπό να κάνει καμιά μεταγραφή. «Είναι πολύ νωρίς για τέτοιες σκέψεις .Θα μιλήσουμε μετά το 2024» διευκρίνησε ο Toto Wolff.

Τα δοκιμαστικά και ο αγώνας θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 Tv Pro.