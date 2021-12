Ο τίτλος θα κριθεί στο Abu Dhabi – Οι λεπτομέρειες θα αναδείξουν τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της F1

Του Περικλή Χαλάτση

Το πιο καυτό τριήμερο της χρονιάς είναι αυτό που διανύουμε.Οι δύο μονομάχοι, ο Max Verstappen και ο Lewis Hamilton έχουν και οι δύο από 369.5 βαθμούς.Το γεγονός ότι είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς η επιλογή είναι μόνο ΜΙΑ. Η νίκη. ‘Όποιος νικήσει κατακτά το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη F1.

Κάτι αντίστοιχο η F1 είχε ζήσει το 1974. Τότε που το πρωτάθλημα κέρδισε ο Emerson Fittipaldi (McLaren) από τον Clay Regazzoni (Ferrari) στο Αμερικάνικο GP .

Ο τίτλος θα κριθεί στη Σαουδική Αραβία

Ο Βρετανός είναι άριστος οδηγός και έχει μεγαλύτερη πείρα από τον αντίπαλό του.

Ο Ολλανδός είναι επίσης άριστος οδηγός αλλά συχνά παρασύρεται γιατί είναι παρορμητικός.Ωστόσο παίρνει περισσότερα ρίσκα που άλλοτε του βγαίνουν και άλλοτε όχι.

Στο Abu Dhabi όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Είναι ο 22ος αγώνας της χρονιάς και εδώ στην πίστα της Yas Marina,θα βγει ο φετινός πρωταθλητής. Η πίστα έχει συνολικό μήκος 5.008 μέτρα και οι οδηγοί θα πρέπει να κάνουν μέχρι να πέσει η καρό σημαία 58 γύρους.

Σήμερα θα γίνουν τα ανεπίσημα δοκιμαστικά,αύριο (Σάββατο) τα επίσημα από όπου θα κριθεί και ο Polman και την Κυριακή (12 Δεκεμβρίου) θα γίνει ο πιο κρίσιμος αγώνας της χρονιάς.

Η φετινή χρονιά ήταν όχι μόνο η μεγαλύτερη στην F1 αλλά και η πιο ενδιαφέρουσα. Το γεγονός ότι στον τελευταίο αγώνα θα κριθεί ο τίτλος ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητα στη F1.

Σ αυτόν τον αγώνα ελπίζουμε να δούμε Grand Prix και όχι να ζήσουμε αυτήν την παρωδία της περασμένης Κυριακής. Γιατί στην πίστα της Τζέντα ο Verstappen έδειξε ότι είναι ανώριμος. Λειτούργησε αντιαθλητικά. Δεν μπορούσε να παραδεχθεί ότι ο Hamilton ήταν γρηγορότερος γι αυτό «έπαιξε» άσχημα και έχασε. Τιμωρήθηκε από την επιτροπή των αγωνοδικών και ο Helmut Marko επικεφαλής της ομάδας της Red Bull, ο αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη.

Κατά την άποψή μας στο γενικότερο εκνευρισμό ρόλο, έπαιξε και η κακή πίστα.Με τους οδηγούς να «φλερτάρουν» τους τσιμεντένιους τοίχους. Με ελλιπέστατα μέτρα ασφαλείας αφού δεν υπήρχαν ούτε έξοδοι διαφυγής αλλά ούτε και άμμο- παγίδες.

Οι κόκκινες σημαίες χάλασαν το ρυθμό. Ανέβασαν στα ύψη τον εκνευρισμό και όποιος δεν ήταν ψύχραιμος το έδειχνε αμέσως.Όταν οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Hamilton έπρεπε να είναι επικεφαλής και ο Verstappen έπρεπε να κάνει στην άκρη, ο Ολλανδός αντέδρασε σαν μικρό παιδί. Φρενάρισε ξαφνικά με αποτέλεσμα ο Hamilton να πέσει στον πίσω αριστερό τροχό του Ολλανδού με το δεξιό μπροστινό του και να σπάσει την αεροτομή του.

Ο Βρετανός κέρδισε. Άξια και δίκαια. Ο Verstappen τερμάτισε δεύτερος. Μπροστά από τον Bottas. Ένα άλλο σημείο που δεν άρεσε σε κανέναν ήταν στην απονομή. Ο Verstappen πήρε το μπουκάλι με τη σαμπάνια και αποχώρησε χωρίς να συγχαρεί τους αντιπάλους του. Δε κράτησε ούτε τους τύπους.

Ας ελπίσουμε ότι σ αυτόν τον τελευταίο αγώνα, στην πίστα που είναι αρκετά γνώριμη στους οδηγούς, θα επικρατήσει αγωνιστικό πνεύμα.Στην πίστα στο Yas Marina έχουν γίνει αρκετές αλλαγές κυρίως στη χάραξη. Από το 2009 που ξεκίνησε τους αγώνες η F1, φέτος έγιναν οι πρώτες αλλαγές. Για παράδειγμα το σικέιν που βρισκόταν ανάμεσα στις στροφές 5 και 6 παρακάμπτεται και έγινε ευθεία ενώ διαπλατύνθηκε το επόμενο πέταλο οπότε αυξάνεται η ταχύτητα στην ευθεία που ακολουθεί.

Ακόμη έχει γίνει μια ελαφρώς οβάλ στροφή για να αντικαταστήσει το τεχνικό σύμπλεγμα στροφών (11-14) που υπήρχε πριν. Προς το τέλος του γύρου οι τέσσερις σφιχτές στροφές (17-20) στον περίβολο του ξενοδοχείου Yas Marina διαπλατύνθηκαν και έγιναν ταχύτερες.

Οι αλλαγές έγιναν για να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για προσπέρασμα. Έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες διέλευσης και τα πλευρικά φορτία σε κάποιες στροφές. Ωστόσο η πίστα είναι λεία και η καταπόνηση στα ελαστικά αρκετά μεγάλη. Οι μηχανικοί της Pirelli εκτιμούν οι τρεις πιο μαλακές γόμες παραμένουν μια βολική επιλογή.

Σύμφωνα με τον Saif Al Noaimi, CEO της Abu Dhabi Motorsports Management,οι σχεδιαστές μείωσαν το μήκος της πίστας κατά 273 μέτρα οπότε ο αγώνας θα ολοκληρωθεί σε 58 αντί για 55 γύρους που γίνονταν μέχρι τώρα όταν η πίστα είχε μήκος 5.281 μέτρα.

Οι μηχανικοί της Pirelli είπαν ότι με τις αλλαγές που έγιναν στην πίστα θα μειωθεί κατά 14’’ ο γύρος.

Ο αγώνας την Κυριακή θα ξεκινήσει λίγο πριν το σούρουπο υπό το φως των προβολέων. Η θερμοκρασία του οδοστρώματος θα πέφτει γρήγορα όσο νυχτώνει και αυτό θα επηρεάζει την απόδοση των ελαστικών. Ανάμεσα στα δοκιμαστικά και στον αγώνα ( FP2 και κατατακτήριες δοκιμές) η θερμοκρασίες στην άσφαλτο θα είναι διαφορετικές.

Στο Abu Dhabi αυτός που ξεκινάει πρώτος τερματίζει και πρώτος. Αυτό σημαίνει ότι τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά ενδεχομένως να καθορίσουν και τον φετινό πρωταθλητή. Για 6 συνεχόμενες χρονιές το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, το κέρδισε αυτός που εκκινούσε από την 1η θέση.

Ο περσινός νικητής έκανε ένα πιτ στοπ και από μέση χρησιμοποίησε τη σκληρή γόμα. Η Pirelli έχει την ίδια επιλογή γομών με το 2020. Δηλαδή η C3 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C5 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή.

Όπως είπε και ο επικεφαλής F1 και αγώνων αυτοκινήτου Mario Isola με τη δημιουργία μερικών πιο γρήγορων στροφών η πίστα είναι τώρα ταχύτερη και παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για προσπέρασμα. Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι η αύξηση των πλευρικών φορτίων ειδικά στα εμπρός ελαστικά.

Ο M.Isola είπε ακόμη: «Δεν περιμένουμε η συνολική καταπόνηση των ελαστικών να μεταβληθεί σημαντικά. Γι’ αυτό επιλέξαμε τις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα μας. Μετά τον αγώνα οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τελευταία εκδοχή των ελαστικών 18 ιντσών για το 2022 με τροποποιημένα μονοθέσια. Η πρώτη φορά που θα δούμε σε δράση τα νέα ελαστικά στα μονοθέσια του 2022 θα είναι κατά τη διάρκεια των δοκιμών εξέλιξης στα τέλη Φεβρουαρίου».

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι σταθερές καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου. Η θερμοκρασία οδοστρώματος αναμένεται να είναι 31 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία αέρα 29 βαθμοί Κελσίου.