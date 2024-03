Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Την ώρα που ο πρώην πιλότος της F1, Gerhard Berger, έτρεχε στο Grand Prix Ιταλίας το 1995, κλέφτες έγιναν «καπνός» με την Ferrari F512M του. Η Βρετανική αστυνομία, 28 χρόνια μετά, κατάφερε να εντοπίσει το κλεμμένο supercar και να το επιστρέψει στον αυστριακό.

Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε από ανθρώπους της Ferrari, όταν ένας πολίτης από τις Η.Π.Α. προσπάθησε να το αγοράσει, μέσω ενός μεσολαβητή που ήταν στην Αγγλία. Πριν πληρώσει ο Αμερικάνος, ζήτησε στον μεσολαβητή να το πάει σε επίσημο συνεργείο της Ferrari και εκεί οι μηχανικοί ανακάλυψαν ότι είχαν μπροστά τους κλεμμένη την Ferrari F512M.

Αφού έλαβαν την αναφορά από τη Ferrari, οι αξιωματικοί της Μονάδας Οργανωμένου Εγκλήματος Οχημάτων διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες και συνεργάστηκαν με την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, τη Ferrari και διεθνείς αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, φτάνοντας στην άκρη του νήματος. Σύμφωνα με την έρευνα τους λοιπόν, η F512 M στάλθηκε στην Ιαπωνία λίγο μετά την κλοπή της ενώ στα τέλη του 2023, μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αξία της κλεμμένης Ferrari F512M προσεγγίζει τα 420.000 ευρώ. Το μοντέλο διαθέτει έναν V12 επίπεδο κινητήρα 4.9λτ. ο οποίος αποδίδει 440 ίππους κάνοντας το 0-100 σε 4.6 δευτ. και έχοντας τελική στα 315χλμ./ώρα. Νούμερα που πριν από τρεις δεκαετίες ήταν αστρονομικά.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 4, 2024