Η μεγάλη έκπληξη στο Rally Latvia είναι το δίδυμο των Λετονών που οδηγούν το Ford Puma Rally1 στην υβριδική του μορφή. Σήμερα τέλειωσε το δύσκολο σκέλος και ακολουθούν άλλες δύο αγωνιστικές ημέρες

Μπορεί οι Φινλανδοί Kallle Rovanpera – Jonne Halttunen να είναι με διαφορά επικεφαλής στο Rally Latvia, όμως αυτή τη φορά τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν στο δίδυμο από την Λετονία, Martin Seks – Renars Francis που βρίσκονται στη 2η θέση μπροστά από τους Ogier, Evans, Neuville και Tanak.

Οι Λετονοί εκτός από το γεγονός ότι είναι ταχύτατοι μέχρι στιγμής είναι και αλάνθαστοι. Να μην ξεχνάμε ότι οδηγούν για πρώτη φορά το Ford Puma Rally1 στην υβριδική του μορφή.

Ο 24χρονος Seks μετά από κάθε ειδική όταν οι δημοσιογράφοι τον ρωτούν για τον αγώνα είναι πάντα χαμογελαστός και ευδιάθετος. Μάλιστα κέρδισαν την 3η Ε.Δ μήκους 27.56 χλμ. και την 4η μήκους 17.86 χλμ.. Στο τελείωμα της σημερινής ημέρας βρίσκονται στη στη 2η θέση της γενικής κατάταξης.

Taking a first #WRC stage win on his second Rally1 start has understandably left Mārtiņš Sesks elated! 🤩

Hear from the man of the hour right after his magic moment 🎙️ pic.twitter.com/YJ7R9xrF2b

— DirtFish (@DirtFishRally) July 19, 2024